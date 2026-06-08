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Un club serait-il prêt à débourser 115 millions de livres sterling pour Elliot Anderson ? Selon une ancienne star de Manchester City, les prétendants de Premier League pourraient refuser de céder aux exigences de transfert de Nottingham Forest
Le club de Forest maintient sa position sur cette valorisation astronomique.
Manchester City ne lâche pas l’affaire dans le dossier menant au milieu de terrain de Nottingham Forest, Anderson, malgré le rejet d’une première offre. Le champion d’Angleterre fait de ce poste une priorité pour le prochain mercato, alors qu’il s’apprête à entamer une profonde refonte de son effectif à l’ère post-Guardiola.
Les dirigeants des Woodies campent sur leur position et réclament jusqu’à 115 millions de livres sterling, un prix étayé par les derniers transferts records, à l’image de celui de Declan Rice vers Arsenal. Pourtant, anciens joueurs et spécialistes doutent qu’un club accepte un jour les conditions de Nottingham Forest pour ce milieu de terrain de 23 ans.
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Wright-Phillips s’interroge sur cette valorisation colossale.
Shaun Wright-Phillips doute du montant réclamé pour Elliot. Interrogé par Betway sur la possibilité d’un transfert record, l’ancien ailier de Manchester City et de Chelsea estime qu’Anderson, malgré son talent, ne justifie pas encore une somme aussi astronomique sur un marché où les clubs fixent souvent des prix sans réelle valeur objective.
« Je pense que c’est un joueur fantastique, mais dans le football d’aujourd’hui, les propriétaires fixent des prix, qu’ils estiment ou non les joueurs à la hauteur. C’est simplement une question de ce que l’on veut obtenir pour lui », a expliqué Wright-Phillips.
Il a ajouté : « La situation est toutefois intéressante, car le record de transfert de City s’établit à 100 millions de livres sterling et il s’agissait d’une exception. Je serais donc surpris de voir un club anglais investir à ce niveau. Reste que le joueur sera courtisé par tous les grands clubs, car il excelle dans son domaine. »
Des chiffres impressionnants au City Ground
Anderson ne se contente pas d’impressionner à première vue ; les statistiques confirment qu’il est une anomalie dans la Premier League. Lors de la saison 2025-2026, il a dominé les classements des duels remportés et du nombre total de touches de balle, illustrant sa supériorité dans un rôle plus reculé. Cette transition vers un profil de « numéro 6 ou numéro 8 » a alerté l’élite, même si son prix d’entrée atteint désormais des sommets.
Interrogé sur son évolution tactique, le milieu de terrain a récemment confié avoir mûri depuis son départ du Nord-Est. « J'ai l'impression d'avoir en quelque sorte trouvé ma place. Je sais que je l'ai fait la saison dernière, mais je me sens vraiment à l'aise au milieu de terrain, en n° 6 ou en n° 8 », a-t-il déclaré au Guardian, soulignant une polyvalence qui attire l'attention des successeurs potentiels de Pep Guardiola et de Manchester United.
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Une vitrine de la Coupe du monde
La Coupe du monde à venir offrira à Anderson l’occasion idéale de démontrer qu’il mérite sa place parmi les joueurs évalués à plusieurs centaines de millions de livres. S’il parvient à guider l’Angleterre vers le titre aux côtés de Rice et Bellingham, l’estimation actuelle de Forest pourrait alors passer pour une bonne affaire plutôt que pour une folie des grandeurs. Il a déjà prouvé sa capacité à gérer la pression en étant inclus dans l’équipe type du tournoi lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans.