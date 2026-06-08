Un club serait-il prêt à débourser 115 millions de livres sterling pour Elliot Anderson ? Selon une ancienne star de Manchester City, les prétendants de Premier League pourraient refuser de céder aux exigences de transfert de Nottingham Forest

Shaun Wright-Phillips doute du montant réclamé pour Elliot. Interrogé par Betway sur la possibilité d’un transfert record, l’ancien ailier de Manchester City et de Chelsea estime qu’Anderson, malgré son talent, ne justifie pas encore une somme aussi astronomique sur un marché où les clubs fixent souvent des prix sans réelle valeur objective.

« Je pense que c’est un joueur fantastique, mais dans le football d’aujourd’hui, les propriétaires fixent des prix, qu’ils estiment ou non les joueurs à la hauteur. C’est simplement une question de ce que l’on veut obtenir pour lui », a expliqué Wright-Phillips.

Il a ajouté : « La situation est toutefois intéressante, car le record de transfert de City s’établit à 100 millions de livres sterling et il s’agissait d’une exception. Je serais donc surpris de voir un club anglais investir à ce niveau. Reste que le joueur sera courtisé par tous les grands clubs, car il excelle dans son domaine. »