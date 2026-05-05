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« Un club en ruine » : le déclin « choquant » de Chelsea est imputable à ses propriétaires, alors que Jamie Carragher fustige la défaite face à la « réserve » de Nottingham Forest
L'effondrement de Chelsea suscite des critiques
Les difficultés de Chelsea se sont accentuées après une lourde défaite 3-1 à domicile face à une équipe de Forest largement remaniée, les visiteurs ayant procédé à huit changements en vue du match retour de leur demi-finale de Ligue Europa contre Aston Villa. Malgré un effectif regorgeant de talents coûteux, les Blues n’ont pas réussi à venir à bout de ce que beaucoup considéraient comme la réserve de Forest.
Pour Carragher, ce revers accentue les interrogations sur le manque de cohésion et d’identité du club londonien, conséquence de années de dépenses massives et de turnover permanent. Une situation qui expose de nouveau la stratégie à long terme des propriétaires actuels à un examen minutieux.
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Carragher s’interroge sur la direction prise par Chelsea
Lors de l’émission « Monday Night Football » sur Sky Sports, Jamie Carragher a vivement critiqué la direction et la culture du club, estimant que les problèmes dépassaient largement le cadre du terrain.
« C’est choquant et ça vient d’en haut », a déclaré Carragher. « Il y a cinq ou six joueurs vraiment de haut niveau sur le terrain aujourd’hui et ils se sont fait battre par l’équipe B de Nottingham Forest. Il y a moins de douze mois, ils dominaient le PSG en Coupe du monde des clubs. Il n’y a aucun lien entre les joueurs et le staff, ni entre les joueurs et les supporters. D’une certaine manière, c’est une bonne chose, car cela montre que le football ne se résume pas à dépenser de l’argent, à acheter des joueurs et à ce roulement incessant. Il s’agit de créer un esprit d’équipe, et il n’y en a pas là-bas. En ce moment, ils ont l’air d’un club de football en ruine. »
L’instabilité sur le banc vient aggraver des maux plus profonds.
Dirigé par l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, après le départ de Liam Rosenior, Chelsea illustre une nouvelle fois son instabilité structurelle. Cette succession rapide de techniciens complique la définition d’une identité tactique cohérente et d’un projet sportif à long terme.
L’entraîneur intérimaire a reconnu que les quinze premières minutes, durant lesquelles Chelsea a concédé deux buts, ont été décisives. Malgré plusieurs occasions ensuite – un penalty manqué par Cole Palmer et un but refusé –, le retard initial s’est révélé trop difficile à combler.
« Je suis vraiment déçu de la performance, déçu du résultat, je ne pense pas que nous ayons jamais atteint aujourd’hui le niveau dont nous savons être capables », a expliqué McFarlane. « Je pense que pendant les 15 premières minutes, nous étions loin du niveau requis.
Ce but précoce a été un coup de massue et nous n'avons jamais réussi à nous en remettre. C'est très décevant. Je pensais que nous avions bien défendu dans ce type de situation contre Leeds à Wembley, mais je ne crois pas que nous ayons suffisamment bien réagi après coup. Les 15 premières minutes sont inacceptables. »
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La pression monte à Stamford Bridge
Alors que le championnat touche à son terme, Chelsea subit une pression croissante pour se stabiliser tant sur le terrain qu’en dehors. Cette défaite a également anéanti ses espoirs de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, le laissant à dix points du top 5 à trois journées de la fin. Son seul espoir réside désormais dans l’obtention d’une place en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Reste à Chelsea un mince espoir de remporter un trophée : les Blues défieront Manchester City en finale de la FA Cup, puis affronteront Liverpool, Tottenham et Sunderland lors des dernières journées de Premier League.