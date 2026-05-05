« Un club en ruine » : le déclin « choquant » de Chelsea est imputable à ses propriétaires, alors que Jamie Carragher fustige la défaite face à la « réserve » de Nottingham Forest

Dirigé par l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, après le départ de Liam Rosenior, Chelsea illustre une nouvelle fois son instabilité structurelle. Cette succession rapide de techniciens complique la définition d’une identité tactique cohérente et d’un projet sportif à long terme.

L’entraîneur intérimaire a reconnu que les quinze premières minutes, durant lesquelles Chelsea a concédé deux buts, ont été décisives. Malgré plusieurs occasions ensuite – un penalty manqué par Cole Palmer et un but refusé –, le retard initial s’est révélé trop difficile à combler.

« Je suis vraiment déçu de la performance, déçu du résultat, je ne pense pas que nous ayons jamais atteint aujourd’hui le niveau dont nous savons être capables », a expliqué McFarlane. « Je pense que pendant les 15 premières minutes, nous étions loin du niveau requis.

Ce but précoce a été un coup de massue et nous n'avons jamais réussi à nous en remettre. C'est très décevant. Je pensais que nous avions bien défendu dans ce type de situation contre Leeds à Wembley, mais je ne crois pas que nous ayons suffisamment bien réagi après coup. Les 15 premières minutes sont inacceptables. »