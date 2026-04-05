Un club de Premier League serait prêt à prendre un « risque énorme » en engageant Ange Postecoglou, malgré son bilan « catastrophique » lors de son passage couronné de succès à Tottenham et son bref passage de 39 jours à Nottingham Forest

L'ancien recruteur de Tottenham, Mick Brown, a lancé un avertissement sans ambages aux clubs qui envisagent de recruter cet entraîneur, soulignant son refus d'adapter sa tactique de ligne haute. S'adressant au journal, Brown a déclaré : « Il jouit toujours d'une excellente réputation, mais son bilan en Premier League est catastrophique. Ses équipes encaissaient des buts à tout va, et il a refusé de s'adapter ou de changer de style même lorsque les choses tournaient vraiment mal pour lui. Ce n’est pas le signe d’un bon entraîneur, et cela devrait inquiéter le club qui le recrutera prochainement, car s’il se retrouve en difficulté, il ne saura pas le sortir de là. Cela devrait être une préoccupation majeure pour ces clubs, même si, comme je le dis, il est toujours très apprécié. Ce serait un énorme risque de parier sur lui. »