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Un club de Premier League serait prêt à prendre un « risque énorme » en engageant Ange Postecoglou, malgré son bilan « catastrophique » lors de son passage couronné de succès à Tottenham et son bref passage de 39 jours à Nottingham Forest
Un parcours controversé chez les Spurs et à Forest
Selon un article de Football Insider, Postecoglou évalue ses options en vue de l'été, après un passage très préjudiciable à Nottingham Forest. Bien qu'il ait remporté l'Europa League, son passage à Tottenham s'est soldé par une décevante 17e place, ce qui lui a coûté son poste. Le transfert de l'Australien au City Ground s'est avéré encore plus catastrophique, puisqu'il n'a tenu que huit matchs avant d'être limogé. Aujourd'hui, alors que les clubs de l'élite anglaise se préparent à des changements administratifs, les services de recrutement doivent mettre en balance sa philosophie « Angeball » et les graves faiblesses défensives mises en évidence lors de son passage tumultueux dans la division.
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La rigidité tactique suscite de vives inquiétudes
L'ancien recruteur de Tottenham, Mick Brown, a lancé un avertissement sans ambages aux clubs qui envisagent de recruter cet entraîneur, soulignant son refus d'adapter sa tactique de ligne haute. S'adressant au journal, Brown a déclaré : « Il jouit toujours d'une excellente réputation, mais son bilan en Premier League est catastrophique. Ses équipes encaissaient des buts à tout va, et il a refusé de s'adapter ou de changer de style même lorsque les choses tournaient vraiment mal pour lui. Ce n’est pas le signe d’un bon entraîneur, et cela devrait inquiéter le club qui le recrutera prochainement, car s’il se retrouve en difficulté, il ne saura pas le sortir de là. Cela devrait être une préoccupation majeure pour ces clubs, même si, comme je le dis, il est toujours très apprécié. Ce serait un énorme risque de parier sur lui. »
Destinations potentielles en Premier League
Plusieurs postes devant se libérer à la fin de la saison, Postecoglou suit de près la situation à Crystal Palace, Bournemouth et Fulham. Ces clubs pourraient être à la recherche d’une personnalité de premier plan, mais ses statistiques font de lui un candidat qui divise. Il affiche une moyenne de seulement 1,30 point par match sur 81 rencontres de Premier League. Si l'attrait de l'élite reste fort, les données suggèrent que son football explosif est difficile à vendre. Les équipes se concentrent souvent davantage sur le maintien ou la solidité défensive que sur l'esthétique du jeu, ce qui rend les dirigeants réticents à nommer un entraîneur qui peine à faire des compromis sur ses principes offensifs.
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Un retour sensationnel du Celtic se profile
Si aucune offre de la Premier League ne se concrétise, un retour à Glasgow pourrait être le scénario idéal pour redorer son blason. Le Celtic est actuellement dirigé par l'entraîneur par intérim Martin O’Neill, et la direction recherche activement un successeur définitif pour prendre les rênes à l'issue de la saison en cours. Un retour à Parkhead lui permettrait de retrouver des supporters qui continuent de lui porter une estime exceptionnelle. Toutefois, les contraintes financières pourraient constituer un obstacle de taille.