Un club de Premier League s’intéresse à Jarrod Bowen après la relégation de West Ham en Championship

Malgré les difficultés collectives ayant entraîné la surprenante relégation de West Ham, l’attaquant polyvalent a brillé individuellement, inscrivant neuf buts et délivrant onze passes décisives. Cette contribution de vingt actions décisives n’a toutefois pas suffi pour convaincre Thomas Tuchel de l’inclure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026.

Parallèlement, les dirigeants londoniens surveillent de près le cas de l’ailier de Fulham, Harry Wilson, dont le contrat expire cet été. L’international gallois, auteur de 19 buts cette saison, est toutefois courtisé par plusieurs clubs, dont Leeds United et Aston Villa, ce qui s’annonce comme une lutte acharnée.