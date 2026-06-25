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Un club de Premier League s’intéresse à Jarrod Bowen après la relégation de West Ham en Championship
Everton se met en quête d’un ailier
Selon Football Insider, Everton aurait officiellement manifesté son intérêt pour recruter l’icône de West Ham, actuellement en Championship. Le capitaine des Hammers, désireux de retrouver au plus vite l’élite après une saison catastrophique à Londres, pourrait donc rejoindre les Toffees. Si le club de Merseyside souhaite accélérer les discussions, l’attaquant prolifique prendra le temps d’examiner toutes les offres des prétendants avant de statuer sur son avenir.
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Moyes mise sur l'efficacité offensive
Selon *The Sun*, la principale motivation derrière ce dossier est l’urgence pour l’entraîneur David Moyes d’apporter une efficacité redoutable à son attaque. Les Toffees ont en effet peiné à trouver une inspiration offensive constante la saison dernière : aucun joueur de l’équipe première n’a atteint la barre des dix buts en première division, Beto terminant meilleur buteur interne avec un modeste total de neuf réalisations. Les performances individuelles exceptionnelles de Bowen permettraient de dissiper facilement ces inquiétudes persistantes, compte tenu de sa capacité avérée à créer et à concrétiser régulièrement des occasions de haut niveau.
Les dirigeants du Merseyside élargissent leur liste de candidats présélectionnés
Malgré les difficultés collectives ayant entraîné la surprenante relégation de West Ham, l’attaquant polyvalent a brillé individuellement, inscrivant neuf buts et délivrant onze passes décisives. Cette contribution de vingt actions décisives n’a toutefois pas suffi pour convaincre Thomas Tuchel de l’inclure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026.
Parallèlement, les dirigeants londoniens surveillent de près le cas de l’ailier de Fulham, Harry Wilson, dont le contrat expire cet été. L’international gallois, auteur de 19 buts cette saison, est toutefois courtisé par plusieurs clubs, dont Leeds United et Aston Villa, ce qui s’annonce comme une lutte acharnée.
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La bataille des transferts met la hiérarchie à l’épreuve
Everton s’apprête à vivre une phase opérationnelle délicate à l’approche de la clôture du mercato estival. David Moyes doit convaincre Bowen de snober d’autres courtisans de Premier League tout en menant, sur un autre front, une négociation à plusieurs clubs pour recruter Wilson. La réussite de ces discussions déterminera en grande partie la profondeur de l’effectif des Toffees avant leur entrée en lice face à Crystal Palace, le 22 août.