Un club de Premier League négocie actuellement le recrutement surprise d’un gardien de but néerlandais, après le rejet de sa première offre

Selon Voetbal International, Ipswich Town a intensifié ses efforts pour recruter le gardien du FC Volendam, Van Oevelen, alors que le club poursuit sa recherche d'un nouveau gardien titulaire suite à sa promotion en Premier League.

Le club anglais a soumis une première offre d’environ 3 millions d’euros, que Volendam a rejetée, jugeant ce montant inférieur à la valeur qu’il accorde à son joueur. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs afin de trouver un accord sur le montant du transfert.

Le club néerlandais est disposé à laisser partir son joueur de 22 ans cet été, mais entend obtenir ce qu’il considère comme le juste prix pour l’un de ses atouts majeurs.







