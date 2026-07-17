AFP
Traduit par
Un club de Premier League négocie actuellement le recrutement surprise d’un gardien de but néerlandais, après le rejet de sa première offre
Ipswich s'active pour recruter Van Oevelen.
Selon Voetbal International, Ipswich Town a intensifié ses efforts pour recruter le gardien du FC Volendam, Van Oevelen, alors que le club poursuit sa recherche d'un nouveau gardien titulaire suite à sa promotion en Premier League.
Le club anglais a soumis une première offre d’environ 3 millions d’euros, que Volendam a rejetée, jugeant ce montant inférieur à la valeur qu’il accorde à son joueur. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs afin de trouver un accord sur le montant du transfert.
Le club néerlandais est disposé à laisser partir son joueur de 22 ans cet été, mais entend obtenir ce qu’il considère comme le juste prix pour l’un de ses atouts majeurs.
- ANP
Volendam joue la montre pour obtenir le meilleur prix
Volendam est disposé à laisser partir Van Oevelen cet été, mais le club néerlandais refuse de brader son gardien. Selon plusieurs sources, il réclame un « prix maximal », conscient que la valeur du joueur a flambé malgré la relégation en deuxième division.
Van Oevelen s'est illustré au sein de l'équipe surnommée « De Heen en Weer », affichant un niveau de jeu constant tout au long de la saison en Eredivisie. Bien que le club ait finalement été relégué, ses performances individuelles ont clairement attiré l'attention des recruteurs à travers l'Europe, ce qui explique la lutte acharnée qui oppose actuellement plusieurs grands clubs pour son transfert.
La lutte fait rage pour s'adjuger l'un des gardiens de but les plus prometteurs du football néerlandais.
Ipswich conserve une chance de finaliser ce transfert, même si Valence aurait trouvé un accord avec le joueur. Le club espagnol n’ayant pas encore déposé d’offre officielle, le club de Premier League poursuit ses discussions avec Volendam et peut toujours conclure l’opération en s’alignant sur les exigences financières du club néerlandais.
Van Oevelen s'est forgé une solide réputation au cours des deux dernières saisons, contribuant à la promotion de Volendam depuis la Keuken Kampioen Divisie avant de briller en Eredivisie. Il a manqué les deux derniers matchs de la saison dernière en raison d'une blessure, mais il est désormais rétabli.
- AFP
La bataille des transferts devrait se poursuivre
Les négociations entre Ipswich et Volendam devraient se poursuivre, le club de Premier League envisageant de présenter une offre améliorée. Valence n'ayant pas encore fait d'approche officielle, la course pour Van Oevelen reste ouverte. Le joueur de 22 ans semble sur le point de quitter Volendam, et sa prochaine destination dépendra probablement du club qui parviendra le premier à satisfaire les exigences du club néerlandais.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles