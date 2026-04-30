Un club de Premier League a officiellement annoncé le départ surprise de son entraîneur, alors qu’il reste encore quatre matchs à disputer

Les Clarets ont officiellement annoncé jeudi la séparation à l’amiable avec l’ancien milieu de terrain anglais. Cette décision intervient après une saison décevante, conclue la semaine dernière par la confirmation de la relégation du club en Championship suite à une défaite 1-0 à domicile contre Manchester City.

Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Scott Parker a quitté son poste d’entraîneur principal du Burnley Football Club d’un commun accord. Le club tient à exprimer ses sincères remerciements à Scott pour son professionnalisme, son dévouement et sa contribution. Il part avec le respect et la gratitude de toutes les personnes liées au Burnley Football Club. Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur principal permanent en vue de la saison 2026-2027 a commencé. »