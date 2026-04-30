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Un club de Premier League a officiellement annoncé le départ surprise de son entraîneur, alors qu’il reste encore quatre matchs à disputer
Un accord à l'amiable met fin au mandat de Parker
Les Clarets ont officiellement annoncé jeudi la séparation à l’amiable avec l’ancien milieu de terrain anglais. Cette décision intervient après une saison décevante, conclue la semaine dernière par la confirmation de la relégation du club en Championship suite à une défaite 1-0 à domicile contre Manchester City.
Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Scott Parker a quitté son poste d’entraîneur principal du Burnley Football Club d’un commun accord. Le club tient à exprimer ses sincères remerciements à Scott pour son professionnalisme, son dévouement et sa contribution. Il part avec le respect et la gratitude de toutes les personnes liées au Burnley Football Club. Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur principal permanent en vue de la saison 2026-2027 a commencé. »
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Parker évoque ses plus beaux souvenirs à Turf Moor
Malgré un départ tumultueux, Parker a conclu sa première saison sur le banc de Burnley en établissant plusieurs records : il a mené le club de retour en Premier League dès sa première tentative, alignant une série de 31 matchs sans défaite et 30 clean sheets au cours de l’exercice 2024-2025, synonymes de promotion depuis le Championship.
Après son départ, il a adressé un message sincère : « Ce fut un immense privilège de diriger ce grand club au cours des deux dernières années. J'ai savouré chaque instant de notre aventure commune, mais je sens qu'il est temps pour nous deux de prendre des chemins distincts. Je repense avec fierté à tout ce que nous avons accompli durant mon passage au club, notamment notre inoubliable saison de promotion 2024-2025, et ce fut un véritable honneur de conduire cette équipe en Premier League. »
Un grand merci aux fidèles supporters des Clarets
Dans la suite de sa déclaration, Parker a remercié les dirigeants et les joueurs qui l’ont soutenu tout au long de son mandat de deux ans. Âgé de 45 ans, il avait été nommé en 2024 pour succéder à Vincent Kompany et s’était rapidement imposé comme l’un des chouchous des supporters lors de la campagne de promotion décisive du club.
Il a ajouté : « Je tiens à remercier Alan et le groupe de propriétaires pour leur soutien tout au long de mon passage au club. Mes remerciements vont également au personnel fantastique et infatigable qui travaille en coulisses et, surtout, aux joueurs, qui m’ont tout donné dès le premier jour de mon arrivée. Enfin, merci aux supporters de Burnley. Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à ce grand club, tout le meilleur pour l’avenir. »
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Projets provisoires pour la fin de la saison
Les Clarets ont réagi promptement pour assurer la stabilité de l’encadrement de l’équipe première en nommant Mike Jackson au poste d’entraîneur par intérim. Secondé par le staff technique actuel, il dirigera les quatre dernières rencontres de Premier League, débutant par le déplacement à Leeds United vendredi soir. La quête d’un successeur permanent a bien été lancée, mais le club a précisé qu’aucune négociation officielle n’avait encore eu lieu avec des candidats potentiels. Après la rencontre face aux Peacocks, les Clarets affronteront successivement Aston Villa, Arsenal et les Wolves, avant de retrouver la deuxième division la saison prochaine.