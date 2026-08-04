La situation actuelle de Lukaku à Naples est compliquée par l’ascension de Rasmus Hojlund, qui s’est imposé comme la principale menace offensive du club. Naples ne peut pas se permettre une doublure de Hojlund à ce prix, et Lukaku n’a absolument aucune intention de passer un an dans l’ombre de quelqu’un. L’investissement sur Hojlund a été important, pour un total de 50 millions d’euros entre le montant du prêt et l’option d’achat, et l’international danois est désormais clairement au cœur du projet à long terme du club. Si la relation entre les deux attaquants est décrite comme excellente, la nature compétitrice de Lukaku exige une place de titulaire.

Le Belge a affiché clairement son désir de rester au sommet de son art, en utilisant les réseaux sociaux pour montrer sa détermination. Il a récemment partagé une vidéo de lui en train de s’entraîner pendant ses vacances, enchaînant les répétitions sur le terrain avec un préparateur personnel. Son agent a ajouté de l’huile sur le feu en commentant : « La saison prochaine, tu submergeras tous ceux que tu croiseras sur ton chemin. » Cette volonté de rédemption fait suite à une période difficile au cours de laquelle les blessures ont freiné son impact.