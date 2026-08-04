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Un club de MLS passe à l’action pour la star de Naples Romelu Lukaku, alors que le géant de Serie A réclame 10 M€
Atlanta United se pose en prétendant sérieux pour Lukaku
Le feuilleton du transfert de Lukaku a pris un tournant définitif vers l’Amérique du Nord. Atlanta travaille discrètement avec l’entourage du joueur afin de déterminer s’il existe une possibilité de transfert, et Romelu a décidé d’écouter leur proposition, selon La Gazzetta dello Sport. L’attaquant belge, qui reste une figure de premier plan malgré ses récents soucis de blessure, cherche un projet où il pourra de nouveau être le point de référence incontesté.
Cependant, le transfert dépend de la capacité à satisfaire les exigences financières du président de Naples, Aurelio De Laurentiis. Le problème, s’il y en a un, sera de parvenir à un accord avec Naples. Le club de De Laurentiis doit obtenir plus de 10 millions d’euros pour le montant du transfert de Big Rom afin d’éviter une moins-value.
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La lutte pour le statut au Stadio Diego Armando Maradona
La situation actuelle de Lukaku à Naples est compliquée par l’ascension de Rasmus Hojlund, qui s’est imposé comme la principale menace offensive du club. Naples ne peut pas se permettre une doublure de Hojlund à ce prix, et Lukaku n’a absolument aucune intention de passer un an dans l’ombre de quelqu’un. L’investissement sur Hojlund a été important, pour un total de 50 millions d’euros entre le montant du prêt et l’option d’achat, et l’international danois est désormais clairement au cœur du projet à long terme du club. Si la relation entre les deux attaquants est décrite comme excellente, la nature compétitrice de Lukaku exige une place de titulaire.
Le Belge a affiché clairement son désir de rester au sommet de son art, en utilisant les réseaux sociaux pour montrer sa détermination. Il a récemment partagé une vidéo de lui en train de s’entraîner pendant ses vacances, enchaînant les répétitions sur le terrain avec un préparateur personnel. Son agent a ajouté de l’huile sur le feu en commentant : « La saison prochaine, tu submergeras tous ceux que tu croiseras sur ton chemin. » Cette volonté de rédemption fait suite à une période difficile au cours de laquelle les blessures ont freiné son impact.
De Laurentiis reste ferme sur son évaluation
Malgré le besoin évident de se séparer, Naples n’est pas disposé à laisser partir Lukaku pour une somme dérisoire. Le prix fixé à 10 millions d’euros constitue une ligne rouge pour De Laurentiis, connu pour sa fermeté dans les négociations. Le club s’attend à ce que Romelu arrive bientôt dans les Abruzzes pour le début de la préparation, mais il attend en parallèle qu’une offre officielle sérieuse arrive sur son bureau.
Pour Lukaku, ce transfert représente plus qu’un simple changement de décor : c’est l’occasion de redorer son blason comme l’un des attaquants les plus redoutés au monde. Lors de la dernière Coupe du monde, il a montré qu’il pouvait encore faire la différence au plus haut niveau, même s’il était loin d’être à 100 % physiquement et qu’il avait eu un temps de jeu limité.
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Une approche professionnelle au milieu de l’incertitude
Le professionnalisme et l’état d’esprit de Lukaku n’ont jamais fait défaut, même lorsque son statut au sein du groupe a diminué. Il sait que son corps doit rester actif chaque jour et qu’il ne peut pas se permettre de coupures s’il veut encore se sentir comme un joueur important. Alors que l’échéance de son arrivée au stage de présaison approche, la tension entre le désir du joueur d’avoir du temps de jeu et les exigences financières du club reste le principal obstacle. Naples se prépare à vivre sans lui, ayant déjà réorienté sa stratégie vers des talents plus jeunes et plus abordables comme Hojlund. Le départ des gros salaires constitue un élément clé de la nouvelle direction du club, et se délester du salaire brut de 11 millions d’euros de Lukaku apporterait un soulagement significatif.
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