Un club de Bundesliga serait déjà à l'affût : les exigences salariales historiques de Deniz Undav au VfB Stuttgart ont été révélées

C'est pour le moins surprenant : les Souabes n'ont encore jamais versé une telle somme à un joueur sur une base annuelle. Un accord sur ces conditions salariales ne serait toutefois pas improbable. D'une part, Undav est le chouchou du public à Stuttgart et réalise cette saison encore des performances exceptionnelles sur le terrain. D'autre part, depuis son redressement sous la houlette de l'entraîneur Sebastian Hoeneß et du directeur sportif Fabian Wohlgemuth, le VfB n'hésite plus depuis longtemps à dépenser des sommes importantes.

Au cours des dernières fenêtres de transfert estivales, le VfB a réalisé ses cinq transferts les plus coûteux. Après Greifen, Bilal El Khannouss, dont l'achat est obligatoire pour la nouvelle saison, est le prochain poids lourd à rejoindre le club : pour un montant estimé à 18 millions d'euros, il occupera la troisième place du classement interne du club. En tête du classement se trouve Undav, qui, après de longues tergiversations, a définitivement rejoint le club du Neckar pour la saison 2024/25, en provenance de Brighton & Hove Albion, pour un peu moins de 27 millions d'euros. Auparavant, il avait été prêté par les Seagulls pour une année.