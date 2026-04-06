Selon les informations de Sky, Undav exigerait une augmentation de salaire considérable pour rester, alors qu'il est déjà l'un des joueurs les mieux payés du club avec un salaire annuel de 4,5 millions d'euros. Il serait question d'une augmentation à six millions d'euros.
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Un club de Bundesliga serait déjà à l'affût : les exigences salariales historiques de Deniz Undav au VfB Stuttgart ont été révélées
C'est pour le moins surprenant : les Souabes n'ont encore jamais versé une telle somme à un joueur sur une base annuelle. Un accord sur ces conditions salariales ne serait toutefois pas improbable. D'une part, Undav est le chouchou du public à Stuttgart et réalise cette saison encore des performances exceptionnelles sur le terrain. D'autre part, depuis son redressement sous la houlette de l'entraîneur Sebastian Hoeneß et du directeur sportif Fabian Wohlgemuth, le VfB n'hésite plus depuis longtemps à dépenser des sommes importantes.
Au cours des dernières fenêtres de transfert estivales, le VfB a réalisé ses cinq transferts les plus coûteux. Après Greifen, Bilal El Khannouss, dont l'achat est obligatoire pour la nouvelle saison, est le prochain poids lourd à rejoindre le club : pour un montant estimé à 18 millions d'euros, il occupera la troisième place du classement interne du club. En tête du classement se trouve Undav, qui, après de longues tergiversations, a définitivement rejoint le club du Neckar pour la saison 2024/25, en provenance de Brighton & Hove Albion, pour un peu moins de 27 millions d'euros. Auparavant, il avait été prêté par les Seagulls pour une année.
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Le Bayer Leverkusen serait apparemment à l'affût de Deniz Undav
Au cas où, contre toute attente, aucun accord ne pourrait être trouvé avec Undav, de nombreux clubs se seraient déjà positionnés, tant à l'étranger qu'en Allemagne. Le Bayer Leverkusen serait l'un des clubs intéressés, prêt à le recruter si les négociations échouaient. D'autant plus que le contrat d'Undav expire en 2027, ce qui lui permettrait de négocier un transfert sans indemnité dès janvier prochain. Le FC Bayern Munich ne montrerait en revanche aucun intérêt.
Avec 36 participations à des buts en 39 matches officiels, Undav figure cette saison parmi les meilleurs buteurs des grands championnats européens. Seuls Harry Kane (1,33 but par match), Kylian Mbappé (1,22), Michael Olise (1,1) et Luis Diaz (1,03) sont encore plus dangereux devant le but que le joueur de 29 ans. Le fait qu’il soit néanmoins considéré comme un joker au sein de l’équipe nationale allemande par le sélectionneur Julian Nagelsmann a récemment suscité un vif débat.
Les discussions menées jusqu'à présent auraient été respectueuses et positives, compte tenu de l'importance d'Undav pour l'équipe. L'aspect financier nécessiterait toutefois des discussions supplémentaires avant qu'un accord satisfaisant puisse être conclu pour les deux parties.
Deniz Undav : statistiques pour le VfB Stuttgart lors de la saison 2025/26
Matchs officiels Buts Passes décisives 39 23 13