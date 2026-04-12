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Un club de Bundesliga est devenu le premier, dans l'histoire des cinq grands championnats européens, à confier le poste d'entraîneur à une femme
Baumgart a été limogé à la suite d’une série de mauvais résultats.
Ce changement d’entraîneur intervient après une série de résultats décevants qui ont suscité l’inquiétude au sein de la direction de l’Union quant à l’avenir du club en première division. Baumgart a été démis de ses fonctions samedi soir, peu après la défaite 3-1 concédée face à Heidenheim. Ce revers a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour une direction constatant l’effondrement des performances depuis le début de l’année, avec seulement deux victoires en 14 matchs depuis la trêve hivernale. L’Union pointe à la 11e place, mais n’a plus que sept points d’avance sur la 16e position, synonyme de barrage, alors que seuls cinq matchs restent à disputer. En parallèle, les entraîneurs adjoints Danilo de Souza et Kevin McKenna ont également été démis de leurs fonctions, le club optant pour un renouvellement complet de son staff technique.
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Communiqué officiel de l'Union Berlin concernant le changement d'entraîneur
L’Union a confirmé qu’Eta resterait à la tête de l’équipe jusqu’à la fin de la saison. « Nous traversons une seconde partie de championnat extrêmement décevante et nous ne nous laisserons pas aveugler par notre classement », a déclaré Horst Heldt, directeur du football professionnel masculin du club. « Notre situation reste précaire et nous avons un besoin urgent de points pour assurer notre maintien. Deux victoires en quatorze matchs depuis la trêve hivernale et les performances récentes ne nous offrent pas les garanties nécessaires pour inverser la tendance avec l’effectif actuel. Nous avons donc décidé de prendre un nouveau départ.
Je me réjouis que Marie-Louise Eta ait accepté de prendre les rênes de l’équipe en intérim avant de devenir entraîneuse principale de l’équipe féminine professionnelle cet été, comme prévu. »
Une avancée majeure pour les femmes dans le football masculin
La nomination d’Eta à l’Alte Forsterei marque un tournant historique dans le paysage des entraîneurs du football européen. À seulement 34 ans, Eta s’apprête à briser un plafond de verre en devenant la première entraîneuse principale de l’histoire de la Bundesliga et des cinq grands championnats européens. Malgré l’aspect historique de sa nomination, sa priorité reste le terrain : elle doit récolter les points nécessaires pour éviter une relégation en fin de saison.
« Avec les écarts réduits dans la deuxième partie du classement, le maintien en Bundesliga n’est pas encore acquis. Je suis ravie que le club m’ait confié cette mission exigeante. L’une des forces de l’Union a toujours été notre capacité à nous serrer les coudes dans de telles situations. Je suis convaincue que nous obtiendrons les points cruciaux avec cette équipe », a déclaré Eta lors de sa nomination.
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Le parcours d'Eta à l'Union
Ce n’est pas la première fois qu’Eta fait la une dans la capitale allemande. Plus tôt durant la saison 2023-2024, elle est devenue la première femme à occuper le poste d’entraîneur adjoint en Bundesliga masculine. Son expérience est solidement ancrée dans la structure du club, puisqu’elle a d’abord travaillé dans les centres de formation avant de passer au monde professionnel senior. Au cours de cet exercice, elle a déjà occupé le devant de la scène en remplaçant l’entraîneur principal de l’époque, Nenad Bjelica, lors de sa suspension de trois matchs. Elle prend désormais les commandes de manière permanente jusqu’à la fin de la saison, avant de s’installer sur le banc de l’équipe féminine professionnelle cet été, conformément à la stratégie de développement à long terme du club.