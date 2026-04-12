Un club de Bundesliga est devenu le premier, dans l'histoire des cinq grands championnats européens, à confier le poste d'entraîneur à une femme

L’Union a confirmé qu’Eta resterait à la tête de l’équipe jusqu’à la fin de la saison. « Nous traversons une seconde partie de championnat extrêmement décevante et nous ne nous laisserons pas aveugler par notre classement », a déclaré Horst Heldt, directeur du football professionnel masculin du club. « Notre situation reste précaire et nous avons un besoin urgent de points pour assurer notre maintien. Deux victoires en quatorze matchs depuis la trêve hivernale et les performances récentes ne nous offrent pas les garanties nécessaires pour inverser la tendance avec l’effectif actuel. Nous avons donc décidé de prendre un nouveau départ.

Je me réjouis que Marie-Louise Eta ait accepté de prendre les rênes de l’équipe en intérim avant de devenir entraîneuse principale de l’équipe féminine professionnelle cet été, comme prévu. »