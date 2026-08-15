Un club d’Eredivisie contraint d’imposer des entraînements à huis clos après une fuite de composition d’équipe

L'entraîneur principal Peter a admis sa frustration face à la situation, tout en maintenant que la protection de l'intégrité tactique devait primer. S'exprimant auprès du média néerlandais Algemeen Dagblad, Peter a exprimé sa déception : « Je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas quelqu'un, ou quelques personnes, a immédiatement publié des informations en ligne. Cela rend totalement inutile, pour nous, le fait de garder les séances d'entraînement ouvertes. »

Il a ensuite détaillé la nécessité de cette interdiction : « Je n'ai aucune idée de savoir si cela s'est produit l'année dernière aussi, mais cette fois, je savais que cela avait été publié en ligne tout de suite. Nous voulons que tout le monde puisse venir regarder l'entraînement, mais ces informations doivent rester à l'intérieur du complexe. Cela ne s'est pas produit, donc nous devons fermer les portes. »