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Un club d’Eredivisie contraint d’imposer des entraînements à huis clos après une fuite de composition d’équipe
L’ADO verrouille les portes du centre d’entraînement
Le club d’Eredivisie de l’ADO a officiellement décidé de tenir ses séances d’entraînement d’avant-match à huis clos après la fuite de sa composition de départ sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Cette faille tactique s’est produite en temps réel alors que l’équipe de Robin Peter était encore sur la pelouse pour préparer son affrontement contre l’AZ Alkmaar. Les dirigeants du club ont instauré ce huis clos strict afin de garantir la confidentialité stratégique avant les matches de compétition.
- Pro Shots
Le patron regrette la décision de confinement
L'entraîneur principal Peter a admis sa frustration face à la situation, tout en maintenant que la protection de l'intégrité tactique devait primer. S'exprimant auprès du média néerlandais Algemeen Dagblad, Peter a exprimé sa déception : « Je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas quelqu'un, ou quelques personnes, a immédiatement publié des informations en ligne. Cela rend totalement inutile, pour nous, le fait de garder les séances d'entraînement ouvertes. »
Il a ensuite détaillé la nécessité de cette interdiction : « Je n'ai aucune idée de savoir si cela s'est produit l'année dernière aussi, mais cette fois, je savais que cela avait été publié en ligne tout de suite. Nous voulons que tout le monde puisse venir regarder l'entraînement, mais ces informations doivent rester à l'intérieur du complexe. Cela ne s'est pas produit, donc nous devons fermer les portes. »
Les dernières nouvelles des équipes avant le week-end
En laissant de côté la fuite concernant la sélection, l'entraîneur reste impatient de diriger le premier match à domicile du club en Eredivisie depuis cinq ans. En exposant ses attentes pour cette rencontre, le technicien a déclaré : « Je ne m'attends à aucune surprise et j'espère un match ouvert, disputé à haute intensité par les deux équipes. »
Sur le plan de l'effectif, les hôtes sont toujours privés de Jalen Hawkins en raison d'un problème aux ischio-jambiers et de Cameron Peupion, absent de longue date, à la suite d'une opération du genou. En revanche, le gardien Niclas Thiede a repris l'entraînement complet après une blessure à la cheville, tandis qu'Othniel Raterink, prêté par Cagliari, pourrait figurer sur le banc alors qu'il retrouve du rythme.
- Pro Shots
La réception de Groningue se profile
L’ADO accueille le FC Groningue lors de la deuxième journée de l’Eredivisie 2026-2027 dimanche après-midi, devant un stade à guichets fermés. Les hôtes sont à la recherche de leurs premiers points de la saison après une défaite 2-0 contre l’AZ lors de la première journée, où des buts inscrits en seconde période par Ro-Zangelo Daal et Calvin Stengs ont fait la différence. Un test relevé les attend face à une équipe de Groningue en forme, portée par son élan après avoir pris le dessus sur le FC Utrecht lors de son match d’ouverture.
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