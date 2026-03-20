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Christian Guinin

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Un choix surprenant ! Dietmar Hamann aurait sélectionné d'autres défenseurs centraux pour les matchs amicaux de l'équipe nationale allemande

Dietmar Hamann aurait aimé voir deux noms supplémentaires figurer dans la sélection de Julian Nagelsmann pour les prochains matchs internationaux de l'équipe nationale allemande.

Dans une interview accordée à Sky, l'ancien joueur professionnel du FC Bayern Munich et du FC Liverpool a déclaré que, personnellement, Said El Mala (Cologne) et Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) lui manqueraient dans la sélection.

  • « Inutile de débattre de ses qualités. Le fait qu’il ne soit pas toujours titulaire à Cologne ne doit pas être retenu contre lui », a déclaré Hamann, interrogé au sujet d’El Mala. « Il a marqué neuf buts pour Cologne et sa progression est constante. Je ne vois aucune raison de ne pas l’emmener. »

    Bisseck, en revanche, est quelqu’un que l’on peut « faire entrer en attaque » si l’on a besoin d’un but en fin de match. « Il fait à nouveau partie des titulaires à l’Inter depuis décembre. Il est incroyablement fort de la tête et nous savons à quel point les coups de pied arrêtés sont importants. J’aurais vraiment aimé le voir dans l’effectif », a déclaré Hamann.

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  • JULIAN NAGELSMANN Getty Images

    Nagelsmann aligne Sane, Schade et Leweling à la place d'El Mala

    Dans l'ensemble, l'entraîneur de 52 ans approuve toutefois les décisions du sélectionneur national Nagelsmann : « L'important, c'est d'avoir de bons joueurs et de disposer d'un effectif complet à tous les postes. Nous avons sans doute déjà eu des effectifs moins bons. Il y a beaucoup de joueurs très talentueux dans cette équipe. Si l'on parvient à créer une cohésion, des choses merveilleuses peuvent se produire. »

    Le sélectionneur de la DFB a annoncé hier, jeudi, sa sélection pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars). En défense centrale, Jonathan Tah (FC Bayern Munich), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (tous deux du BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Malick Thiaw (Newcastle United) ont été préférés à Bisseck.

    Sur les ailes offensives, Nagelsmann a préféré Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford) et Jamie Leweling (VfB Stuttgart) à El Mala.

  • Équipe nationale allemande, calendrier : les prochains matchs de l'équipe nationale allemande

    Date

    Concours

    Match

    Vendredi 27 mars, 20 h 45

    Match amical

    Suisse vs Allemagne

    Lundi 30 mars, 20 h 45

    Match amical

    Allemagne vs Ghana

    Dimanche 31 mai, 20 h 45

    Match amical

    Allemagne vs Finlande

    Samedi 6 juin, 20 h 30

    Match amical

    États-Unis contre Allemagne

    Dimanche 14 juin, 19 h

    Coupe du monde 2026

    Allemagne vs Curaçao

    Samedi 20 juin, 22 h

    Coupe du monde 2026

    Allemagne vs Côte d'Ivoire

    Jeudi 25 juin, 22 h

    Coupe du monde 2026

    Allemagne vs Équateur

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