Un choix surprenant ! Dietmar Hamann aurait sélectionné d'autres défenseurs centraux pour les matchs amicaux de l'équipe nationale allemande

« Inutile de débattre de ses qualités. Le fait qu’il ne soit pas toujours titulaire à Cologne ne doit pas être retenu contre lui », a déclaré Hamann, interrogé au sujet d’El Mala. « Il a marqué neuf buts pour Cologne et sa progression est constante. Je ne vois aucune raison de ne pas l’emmener. »

Bisseck, en revanche, est quelqu’un que l’on peut « faire entrer en attaque » si l’on a besoin d’un but en fin de match. « Il fait à nouveau partie des titulaires à l’Inter depuis décembre. Il est incroyablement fort de la tête et nous savons à quel point les coups de pied arrêtés sont importants. J’aurais vraiment aimé le voir dans l’effectif », a déclaré Hamann.