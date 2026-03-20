Dans une interview accordée à Sky, l'ancien joueur professionnel du FC Bayern Munich et du FC Liverpool a déclaré que, personnellement, Said El Mala (Cologne) et Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) lui manqueraient dans la sélection.
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Un choix surprenant ! Dietmar Hamann aurait sélectionné d'autres défenseurs centraux pour les matchs amicaux de l'équipe nationale allemande
« Inutile de débattre de ses qualités. Le fait qu’il ne soit pas toujours titulaire à Cologne ne doit pas être retenu contre lui », a déclaré Hamann, interrogé au sujet d’El Mala. « Il a marqué neuf buts pour Cologne et sa progression est constante. Je ne vois aucune raison de ne pas l’emmener. »
Bisseck, en revanche, est quelqu’un que l’on peut « faire entrer en attaque » si l’on a besoin d’un but en fin de match. « Il fait à nouveau partie des titulaires à l’Inter depuis décembre. Il est incroyablement fort de la tête et nous savons à quel point les coups de pied arrêtés sont importants. J’aurais vraiment aimé le voir dans l’effectif », a déclaré Hamann.
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Nagelsmann aligne Sane, Schade et Leweling à la place d'El Mala
Dans l'ensemble, l'entraîneur de 52 ans approuve toutefois les décisions du sélectionneur national Nagelsmann : « L'important, c'est d'avoir de bons joueurs et de disposer d'un effectif complet à tous les postes. Nous avons sans doute déjà eu des effectifs moins bons. Il y a beaucoup de joueurs très talentueux dans cette équipe. Si l'on parvient à créer une cohésion, des choses merveilleuses peuvent se produire. »
Le sélectionneur de la DFB a annoncé hier, jeudi, sa sélection pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars). En défense centrale, Jonathan Tah (FC Bayern Munich), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (tous deux du BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Malick Thiaw (Newcastle United) ont été préférés à Bisseck.
Sur les ailes offensives, Nagelsmann a préféré Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford) et Jamie Leweling (VfB Stuttgart) à El Mala.
Équipe nationale allemande, calendrier : les prochains matchs de l'équipe nationale allemande
Date
Concours
Match
Vendredi 27 mars, 20 h 45
Match amical
Suisse vs Allemagne
Lundi 30 mars, 20 h 45
Match amical
Allemagne vs Ghana
Dimanche 31 mai, 20 h 45
Match amical
Allemagne vs Finlande
Samedi 6 juin, 20 h 30
Match amical
États-Unis contre Allemagne
Dimanche 14 juin, 19 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Curaçao
Samedi 20 juin, 22 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Jeudi 25 juin, 22 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Équateur