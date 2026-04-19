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« Un choix miné » : pourquoi la nomination du prochain entraîneur de Liverpool s’annonce complexe, alors qu’un nouveau candidat entre en lice pour succéder à Arne Slot
Alonso ou Iraola pour prendre les commandes d’Anfield ?
À l’approche de la fin de saison, l’avenir du banc de Liverpool alimente toujours les spéculations. Sous pression, Arne Slot pourrait céder sa place, et les anciens comme les spécialistes débattent déjà de son successeur. Si Xabi Alonso reste le chouchou des fans, l’option n’est pas tranchée pour la FSG, comme l’explique Nicol. Interrogé sur ESPN FC, Nicol a dû choisir entre Slot, Alonso et Iraola, l’actuel entraîneur de Bournemouth. S’il a finalement penché pour l’ancien chouchou d’Anfield, il a reconnu qu’Iraola occupait désormais une place significative dans ses réflexions. « J’aime bien Iraola. J’aime la façon dont son équipe de Bournemouth joue », a-t-il déclaré, saluant le travail impressionnant réalisé par le technicien basque sur la côte sud.
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Inquiétudes concernant le bilan d'Alonso au Real Madrid
Les réserves de Nicol sur Alonso sont liées à son récent passage au Santiago Bernabéu, que l’ancien défenseur a décrit sans détour. « Dans des circonstances normales, j’aurais dit Alonso. Mais il a complètement échoué au Real Madrid et il faut en tenir compte », a expliqué Nicol.
Malgré ces réserves, Nicol reconnaît l’attrait irrésistible d’un retour d’Alonso au club où il a remporté la Ligue des champions. Il conclut : « Toutefois, si Arne Slot n’est pas disponible dès le début de la saison, je ne vois pas comment la FSG pourrait passer à côté d’Alonso. Finalement, je penche donc en sa faveur. »
L'ascension d'Andoni Iraola
Iraola s'est imposé comme l'un des entraîneurs les plus respectés de la Premier League après avoir récemment mené Bournemouth à deux victoires consécutives à l'extérieur sur les terrains de Newcastle et d'Arsenal. Avec les Cherries à seulement quatre points des places qualificatives pour la Ligue des champions à cinq journées de la fin, sa cote n'a jamais été aussi élevée. Son style de jeu offensif lui a valu de nombreux admirateurs, y compris dans l'entourage de Liverpool.
Un lien supplémentaire unit Iraola à Liverpool : sa relation privilégiée avec le directeur sportif Richard Hughes. Considérant la constance des performances des Cherries sous sa direction au cours des trois dernières années, l’ancien international anglais estime qu’il est prêt à franchir un nouveau cap.
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L’importance du derby du Merseyside
Alors que la quête d’un nouvel entraîneur bat son plein dans les médias, Slot occupe toujours le banc. Reste à savoir si la FSG se séparera de lui cet été, plusieurs sources indiquant que l’entraîneur de 47 ans pourrait rester en poste la saison prochaine. Le timing du match contre l’Everton de David Moyes est d’ailleurs crucial. Après la défaite de Jürgen Klopp lors de son dernier derby, Slot ne peut se permettre un faux pas similaire s’il veut apaiser les inquiétudes de la direction et des supporters.