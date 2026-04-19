Les réserves de Nicol sur Alonso sont liées à son récent passage au Santiago Bernabéu, que l’ancien défenseur a décrit sans détour. « Dans des circonstances normales, j’aurais dit Alonso. Mais il a complètement échoué au Real Madrid et il faut en tenir compte », a expliqué Nicol.

Malgré ces réserves, Nicol reconnaît l’attrait irrésistible d’un retour d’Alonso au club où il a remporté la Ligue des champions. Il conclut : « Toutefois, si Arne Slot n’est pas disponible dès le début de la saison, je ne vois pas comment la FSG pourrait passer à côté d’Alonso. Finalement, je penche donc en sa faveur. »