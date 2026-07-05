L’aventure canadienne s’est arrêtée en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Battue 0-3 par le Maroc, la sélection a néanmoins pu tirer satisfaction de son parcours, déjà jugé surprenant au regard de ses performances dans le tournoi.
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« Un choix judicieux pour lui et sa carrière » : un huitième de finale de Coupe du monde qui suscite bien des inquiétudes pour le FC Bayern Munich
« Je suis très fier. Je trouve que nous avons fait un superbe tournoi », a déclaré le milieu de terrain Stephen Eustaquio. L'entraîneur Jesse Marsch s'est également dit « fier », après avoir assisté à une « performance incroyable » face au Maroc en première mi-temps.
Une nouvelle fois, la prétendue superstar Alphonso Davies est restée sur le banc. Le gaucher du Bayern Munich, âgé de 25 ans, était attendu sur la pelouse, mais il n’est pas entré en jeu.
Son unique apparition dans cette Coupe du monde s’est limitée à 15 minutes lors des seizièmes de finale contre l’Afrique du Sud (1-0). Le joueur, arrivé au Qatar avec des problèmes à la cuisse, était censé gagner du temps de jeu au fil des matchs. Après l’élimination face au Maroc, supporters et journalistes ont donc logiquement cherché des explications. Pourquoi Davies est-il resté sur le banc ? Marsch a clarifié la situation.
- AFP
Alphonso Davies ne participera pas au match des huitièmes de finale de la Coupe du monde : « Le risque n’en valait pas la peine. »
Davies n'était pas à 100 % malgré une IRM réalisée vendredi qui n'avait révélé aucun problème, et il « s'inquiétait pour ses muscles de la cuisse ».
Marsch poursuit : « Alphonso apprend actuellement à faire confiance à son corps. Même s’il voulait vraiment jouer et que nous souhaitions qu’il joue, cela ne valait tout simplement pas le risque. C’était la bonne décision pour lui et pour sa carrière. »
Même si l’explication de Marsch semble cohérente, les interrogations sur la condition physique du latéral gauche ne se sont pas dissipées. Des déclarations qui pourraient agacer le FC Bayern.
Même au sein de la direction du club le plus titré d’Allemagne, la confiance dans la condition physique du latéral gauche s’érode. Depuis dix-huit mois, le joueur de 25 ans accumule les blessures : d’abord une rupture des ligaments croisés, puis, depuis son retour, plusieurs arrêts pour des problèmes musculaires.
FC Bayern : de nouvelles mauvaises nouvelles pour Ismael Saibari ?
Ce n'est pas un hasard si le Bayern a recruté le latéral gauche Nathaniel Brown pour un montant très élevé. L'international allemand, en provenance de l'Eintracht Francfort pour un transfert de base de 50 millions d'euros, pourrait bien prendre la place de Davies sur le flanc gauche de la défense. À condition, bien sûr, que le Canadien reste à Munich. Selon certaines informations, un départ de Davies cet été n'est pas exclu au vu des derniers développements.
Par ailleurs, samedi, le Bayern a dû encaisser une autre mauvaise nouvelle en provenance du Maroc, qui risque de déplaire aux responsables de la Säbener Straße : Ismael Saibari, la nouvelle recrue à 50 millions d’euros dont le transfert venait d’être finalisé il y a quelques jours, s’est blessé dès le début du huitième de finale de la Coupe du monde contre le co-organisateur et a dû céder sa place après un peu plus de 20 minutes.
Le joueur semblait souffrir d’une blessure musculaire à la cuisse et a quitté la pelouse, visiblement affecté, le visage caché sous son maillot. Un signe qui pourrait laisser présager une lésion plus sérieuse, même si aucun diagnostic précis n’a encore été confirmé.
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