« Je suis très fier. Je trouve que nous avons fait un superbe tournoi », a déclaré le milieu de terrain Stephen Eustaquio. L'entraîneur Jesse Marsch s'est également dit « fier », après avoir assisté à une « performance incroyable » face au Maroc en première mi-temps.

Une nouvelle fois, la prétendue superstar Alphonso Davies est restée sur le banc. Le gaucher du Bayern Munich, âgé de 25 ans, était attendu sur la pelouse, mais il n’est pas entré en jeu.

Son unique apparition dans cette Coupe du monde s’est limitée à 15 minutes lors des seizièmes de finale contre l’Afrique du Sud (1-0). Le joueur, arrivé au Qatar avec des problèmes à la cuisse, était censé gagner du temps de jeu au fil des matchs. Après l’élimination face au Maroc, supporters et journalistes ont donc logiquement cherché des explications. Pourquoi Davies est-il resté sur le banc ? Marsch a clarifié la situation.