« Un choix évident » : Bradley Barcola reçoit des conseils concernant un transfert en Premier League alors que l'ailier du PSG attire l'attention de Liverpool et d'Arsenal

L'ailier belge Leandro Trossard, auteur de plusieurs buts décisifs pour les Gunners la saison passée, a été autorisé à quitter le nord de Londres pour rejoindre le club turc de Beşiktaş. La question se pose également concernant Gabriel Martinelli : l'international brésilien a-t-il encore sa place dans les plans de Mikel Arteta ?

Le départ de l’international brésilien pourrait être validé afin de libérer des fonds et de la place dans l’effectif pour de nouveaux renforts. Un renforcement dans ce secteur clé permettrait aux Gunners d’être encore plus compétitifs sur la scène nationale et européenne lors de l’exercice 2026-2027.

Barcola – qui a brillé sous le maillot bleu lors de la phase finale de la Coupe du monde aux côtés de Kylian Mbappé et Michael Olise – a contribué à anéantir les rêves de Ligue des champions d’Arsenal en 2025-2026, en aidant le PSG à signer deux succès consécutifs sur la plus grande scène du football continental.

Il n’est toutefois pas assuré d’être titulaire au sein du club phare de Ligue 1, car des joueurs tels que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia lui livrent une concurrence acharnée pour une place de titulaire. De plus, le contrat du joueur de 23 ans au Parc des Princes n’expire qu’à l’été 2028.