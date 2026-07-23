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« Un choix évident » : Bradley Barcola reçoit des conseils concernant un transfert en Premier League alors que l'ailier du PSG attire l'attention de Liverpool et d'Arsenal
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Trossard part, tandis que Martinelli alimente les spéculations sur son départ.
L'ailier belge Leandro Trossard, auteur de plusieurs buts décisifs pour les Gunners la saison passée, a été autorisé à quitter le nord de Londres pour rejoindre le club turc de Beşiktaş. La question se pose également concernant Gabriel Martinelli : l'international brésilien a-t-il encore sa place dans les plans de Mikel Arteta ?
Le départ de l’international brésilien pourrait être validé afin de libérer des fonds et de la place dans l’effectif pour de nouveaux renforts. Un renforcement dans ce secteur clé permettrait aux Gunners d’être encore plus compétitifs sur la scène nationale et européenne lors de l’exercice 2026-2027.
Barcola – qui a brillé sous le maillot bleu lors de la phase finale de la Coupe du monde aux côtés de Kylian Mbappé et Michael Olise – a contribué à anéantir les rêves de Ligue des champions d’Arsenal en 2025-2026, en aidant le PSG à signer deux succès consécutifs sur la plus grande scène du football continental.
Il n’est toutefois pas assuré d’être titulaire au sein du club phare de Ligue 1, car des joueurs tels que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia lui livrent une concurrence acharnée pour une place de titulaire. De plus, le contrat du joueur de 23 ans au Parc des Princes n’expire qu’à l’été 2028.
Barcola serait-il un renfort judicieux pour Arsenal ?
Alors que le mercato estival 2026 s’active, Arsenal se voit conseiller d’étudier les modalités d’un transfert prometteur : celui d’un nouveau crack français. Le club londonien possède déjà une solide tradition d’accueil de stars hexagonales.
Silvestre, ancien Gunner, s’est exprimé en partenariat avec talkSPORT Bet Online Slots et a confié à GOAL son avis sur l’éventuelle arrivée de Barcola pour renforcer l’équipe d’Arteta, en lice pour le titre : « Ce serait un choix évident, tant pour le joueur que pour le club.
« Compte tenu de ce que Bradley a accompli au PSG, de ses performances en équipe nationale, du stade de sa carrière – il est encore jeune – et de ce qu’Arsenal tente de construire : conserver le titre, remporter la Ligue des champions. De mon côté, c’est feu vert à 100 %. »
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L'intérêt de la Premier League pour l'ailier du PSG
Des rumeurs font état d’un intérêt d’Arsenal pour Barcola, mais les Gunners ne sont pas le seul club de Premier League à être cité. Liverpool cherche un successeur à la hauteur de Mohamed Salah, tandis que Manchester United doit renforcer son attaque avant son retour en Ligue des champions.
L’ancien attaquant des Red Devils, Dwight Yorke, a récemment confié à GOAL qu’Old Trafford s’activait déjà sur Paris : « Bradley Barcola ou Désiré Doué. Si j’étais Michael Carrick, j’opterais pour l’un d’eux. C’est aussi simple que ça. Ils peuvent tous les deux jouer sur le côté gauche, sur le côté droit ou partout où l’attaque en a besoin.
Si Marcus Rashford ne souhaite pas rester – et personne ne connaît ses intentions –, il faut recruter Doué ou Barcola. Ce sont les deux joueurs qu’il faut signer. Vous voulez des attaquants de qualité, des joueurs solides capables de faire la différence sur le terrain ? Alors allez chercher l’un de ces deux hommes. »
Alvarez figure parmi les joueurs suivis par Arsenal sur le marché des transferts.
Arsenal pourrait passer à l’action avant que d’autres clubs ne lui soufflent la star argentine Julián Álvarez – finaliste de la Coupe du monde 2026 aux côtés de Lionel Messi, sans toutefois conquérir un deuxième titre mondial.
Interrogé sur l’ancien attaquant de Manchester City, qui pourrait quitter l’Atlético Madrid contre un chèque de 120 millions de livres (160 millions de dollars), et sur son éventuelle association avec l’avant-centre suédois Viktor Gyökérès, Silvestre a ajouté : « Après Messi, c’est le joueur argentin qui a eu le plus d’impact.
« À l’Atlético de Madrid, il est difficile de franchir la ligne d’arrivée pour remporter des trophées. C’est un joueur très loyal. Je ne sais pas s’il est prêt à partir. Mais au vu des performances qu’il a livrées cette saison, ce serait une excellente recrue. »
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Calendrier des matchs d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : en lice pour conserver son titre de champion de Premier League.
Reste à voir si Arsenal dispose des fonds nécessaires pour recruter Alvarez et Barcola. D’autres départs de l’Emirates – Martinelli et Gabriel Jesus semblant sur le départ – contribueraient à renflouer la cagnotte de transfert d’Arteta.
Les Gunners souhaitent finaliser leurs recrues bien avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027, qui s’ouvrira pour eux le 21 août face à Coventry, promu et entraîné par Frank Lampard, marquant ainsi le début de leur défense du titre.
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