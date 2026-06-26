« Un choix du cœur » : une ancienne star de l’équipe d’Écosse estime que Neymar est apparu « lent » lors de son retour avec le Brésil en Coupe du monde

Les chiffres lui attribuent trois occasions créées, mais les déplacements de Neymar n’ont pas convaincu l’ancien milieu de terrain Burley. Interrogé sur ESPN, il a déclaré : « Quand Neymar est entré en jeu, on a senti l’effervescence dans le stade, et je suis sûr que, au Brésil, tout le monde était aussi enthousiaste de voir ce joueur emblématique enfin sur la pelouse.

Mais si vous êtes João Pedro ou l’un des autres joueurs laissés sur le bord de la route, vous pouvez légitimement vous demander si sa présence n’est pas uniquement sentimentale. Certes, il n’a pas beaucoup joué récemment, et il est apparu lent et décalé, presque en dehors du coup.

Si on doit compter sur lui en fin de tournoi, ça risque d’être un vrai problème. Est-il capable de faire la différence contre des adversaires de haut niveau ? Il a déjà peiné en entrant face à l’Écosse.

« Je sais qu’Igor Thiago est présent, que Matheus Cunha peut jouer en attaque et qu’Endrick est là aussi, mais ce sont des joueurs inexpérimentés à ce niveau. Pour aller au bout dans ce tournoi, il faudra puiser sur le banc et trouver des joueurs capables de changer la donne.

Pour moi, le fait de l’aligner relevait uniquement du choix sentimental. »