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« Un choix du cœur » : une ancienne star de l’équipe d’Écosse estime que Neymar est apparu « lent » lors de son retour avec le Brésil en Coupe du monde
L'attaquant emblématique fait son retour
La superstar de la Seleção a fait son retour en sélection sous les ordres de Carlo Ancelotti lors d’une large victoire 3-0 contre l’Écosse au Hard Rock Stadium de Miami. Entré en jeu à la 30e minute de la seconde période, l’attaquant a mis fin à une absence éprouvante de 981 jours, consécutive à une grave blessure au genou subie en octobre 2023. Si son retour historique a suscité l’enthousiasme général, sa prestation a néanmoins été accueillie par des critiques vives de la part des commentateurs télévisés, qui ont scruté de près son niveau de forme physique global.
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Burley fustige une sélection « sentimentale »
Les chiffres lui attribuent trois occasions créées, mais les déplacements de Neymar n’ont pas convaincu l’ancien milieu de terrain Burley. Interrogé sur ESPN, il a déclaré : « Quand Neymar est entré en jeu, on a senti l’effervescence dans le stade, et je suis sûr que, au Brésil, tout le monde était aussi enthousiaste de voir ce joueur emblématique enfin sur la pelouse.
Mais si vous êtes João Pedro ou l’un des autres joueurs laissés sur le bord de la route, vous pouvez légitimement vous demander si sa présence n’est pas uniquement sentimentale. Certes, il n’a pas beaucoup joué récemment, et il est apparu lent et décalé, presque en dehors du coup.
Si on doit compter sur lui en fin de tournoi, ça risque d’être un vrai problème. Est-il capable de faire la différence contre des adversaires de haut niveau ? Il a déjà peiné en entrant face à l’Écosse.
« Je sais qu’Igor Thiago est présent, que Matheus Cunha peut jouer en attaque et qu’Endrick est là aussi, mais ce sont des joueurs inexpérimentés à ce niveau. Pour aller au bout dans ce tournoi, il faudra puiser sur le banc et trouver des joueurs capables de changer la donne.
Pour moi, le fait de l’aligner relevait uniquement du choix sentimental. »
Les larmes coulent après cette étape importante
Le poids émotionnel de son long parcours de rééducation a été trop lourd à porter après le coup de sifflet final, et l’attaquant a fondu en larmes sur la pelouse. Cette figure emblématique a souligné que cette réaction était une libération physique nécessaire après près de trois ans d’absence avec l’équipe nationale.
Neymar a expliqué : « Mon cœur battait à tout rompre, j’étais très nerveux… mais heureux ! Fier, tout s’est bien passé. Je suis très heureux de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale après trois ans. Je suis en bonne forme physique, Dieu merci.
« C’était difficile d’être sur la touche pendant tout ce temps, mais je n’étais pas complètement inactif. Je me suis entraîné dur pendant 25 jours pour être en forme pour les matchs. Je suis donc très heureux, très content. J’ai ressenti un mélange d’émotions quand je suis entré en jeu. Ça faisait longtemps que j’étais loin de ce maillot, loin de l’équipe nationale, mais Dieu merci, tout s’est bien passé et j’ai réussi à revenir. »
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Prochain adversaire du Brésil : le Japon
Le Brésil s'est facilement qualifié pour les seizièmes de finale en terminant en tête du groupe C, ce qui a permis de maintenir un moral au plus haut au sein du groupe. L'équipe d'Ancelotti doit affronter lundi 29 juin une sélection japonaise très disciplinée, qui représentera un défi tactique bien plus difficile que ses précédents adversaires. Reste à voir si l'entraîneur chevronné continuera à aligner son légendaire meneur de jeu ou s'il privilégiera des options offensives plus dynamiques et plus jeunes issues du banc.