La deuxième édition du championnat « Joy » de l'élite des moins de 21 ans a démarré sur un rythme offensif remarquable, la première journée ayant été le théâtre de 36 buts et de l'apparition d'un certain nombre de talents de manière exceptionnelle, ce qui a confirmé que le tournoi ne se limite pas à la seule compétition collective, mais qu'il représente une véritable plateforme pour révéler des noms capables de faire la différence à l'avenir.
Entre grandes victoires et chute surprise du tenant du titre, Al-Hazem, cinq joueurs se sont particulièrement distingués par une performance offensive remarquable, chacun d'eux ayant eu un impact direct sur le résultat de son équipe, que ce soit en marquant, en menant son équipe à la victoire ou en livrant une performance individuelle digne d'éloges.