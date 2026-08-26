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من مباراة الهلال والفيصلي في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/Alhilal_YT
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Un charme irrésistible : 5 noms qui ont marqué la première journée de la Joy League

Al Taawoun U21 vs Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 vs Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Neom U21 vs Al Orobah U21
Neom U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 vs Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Fateh U21 vs Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21 vs Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Arabie saoudite

Des talents exceptionnels

La deuxième édition du championnat « Joy » de l'élite des moins de 21 ans a démarré sur un rythme offensif remarquable, la première journée ayant été le théâtre de 36 buts et de l'apparition d'un certain nombre de talents de manière exceptionnelle, ce qui a confirmé que le tournoi ne se limite pas à la seule compétition collective, mais qu'il représente une véritable plateforme pour révéler des noms capables de faire la différence à l'avenir.

Entre grandes victoires et chute surprise du tenant du titre, Al-Hazem, cinq joueurs se sont particulièrement distingués par une performance offensive remarquable, chacun d'eux ayant eu un impact direct sur le résultat de son équipe, que ce soit en marquant, en menant son équipe à la victoire ou en livrant une performance individuelle digne d'éloges.

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  • Mohammed Al-Issa : une soirée inoubliable avec Al-Ettifaq

    Impossible d'évoquer les principales vedettes de la journée sans placer Mohammed Al-Issa en tête, après qu'il a livré l'une des rencontres les plus spectaculaires sur le plan individuel et mené Al-Ettifaq à une démonstration face à Al-Tadamon sur le score de 10-1, la plus large victoire de cette journée inaugurale.

    À lire également : Festival de buts : Al-Ettifaq ouvre le bal de la Dawري Joy avec une victoire historique

    Al-Issa ne s'est pas contenté d'inscrire un but ou deux, il s'est imposé comme le personnage central de la rencontre, en signant un « super hat-trick » complet, devenant ainsi le joueur au meilleur bilan de buts sur la journée. 

    Il s'est distingué par ses déplacements dans la surface de réparation, sa rapidité à exploiter les occasions et son sang-froid dans le dernier geste, confirmant qu'il possède un flair particulier devant le but et une capacité à transformer la domination de son équipe en chiffres au tableau d'affichage.

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  • الأهلي - دوري جوي للنخبةX/AlAhli_FC

    Ziyad Aba : l'attaquant d'Al Ahly vole la vedette

    Ziad Aba a lui aussi livré un match exceptionnel sous le maillot d'Al-Ahli, en inscrivant un triplé complet dans les filets d'Al-Feiha, et en menant « Al-Raqi » à une victoire sur le score de 3-1 dans une rencontre au cours de laquelle il a affiché une forte présence offensive.

    Les buts d'Aba sont intervenus aux 28e, 58e et 79e minutes, ce qui reflète sa capacité à rester présent tout au long du match et à ne pas se contenter d'un seul instant pour briller. Le fait qu'il ait marqué à plusieurs moments de la rencontre confirme sa disponibilité physique et mentale ainsi que son aptitude à exploiter les espaces et à surgir au bon endroit.

    Le triplé de la journée a placé Aba très tôt parmi les noms pressentis pour jouer un rôle important dans la course au titre de meilleur buteur, d'autant que le joueur n'a pas eu besoin d'un grand nombre d'occasions pour laisser une empreinte évidente et conduire son équipe vers les trois points.

  • En-Nesyri, un triplé au cœur d'une soirée compliquée pour Al-Fath

    Bien qu'En-Nesyri ait vécu l'une des soirées les plus difficiles de son équipe, après la défaite d'Al-Fateh face à Al-Ansar sur le score de 6-0, l'attaquant a réussi, sur le plan individuel, à laisser une empreinte marquante en inscrivant trois buts, se plaçant ainsi parmi les meilleures performances offensives de la journée.

    Le triplé d'En-Nesyri revêt une valeur particulière, car il est survenu lors d'un match durant lequel Al-Ansar a affiché un visage offensif redoutable, ce qui confirme que le joueur possède un tempérament offensif et une capacité à trouver le chemin des filets même lorsque son équipe traverse des circonstances difficiles.

    Certes, ses buts n'ont pas suffi à changer le destin de la rencontre, mais une telle prestation en a fait un nom à suivre, et il pourrait être en mesure de compenser le début de saison compliqué d'Al-Fateh lors des prochaines journées et de transformer son éclat individuel en de meilleurs résultats collectifs.

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  • Youssef Al Salem : trancher, mot d'ordre du début

    Youssef Al-Salem a mené Al-Taawoun à un début parfait après avoir inscrit les deux buts de son équipe lors de la victoire 2-0 face à Al-Najma, confirmant qu'un attaquant décisif peut n'avoir besoin que de quelques occasions pour laisser son empreinte.

    Les deux buts d'Al-Salem sont intervenus aux 19e et 60e minutes, ce qui a fait de lui l'acteur principal de la victoire d'Al-Taawoun, d'autant plus qu'il a ouvert le score avant de revenir en seconde période pour confirmer la supériorité de son équipe et boucler pratiquement la rencontre.

    La prestation d'Al-Salem s'est caractérisée par son efficacité et son sang-froid devant le but, des qualités dont a besoin tout attaquant désireux de jouer un rôle essentiel dans son équipe. Alors que cette journée a été marquée par un grand nombre de buts, Al-Salem a incarné un modèle différent de joueur, celui qui sait comment traduire les occasions qui lui parviennent en buts décisifs.

  • Turki Al-Ghamil : le héros du retour d'Al Hilal

    Lors de la rencontre entre Al-Hilal et Al-Faisaly, Turki Al-Ghamil s'est imposé comme l'un des joueurs les plus décisifs de la journée, après avoir mené « le Leader » à renverser son retard d'un but pour s'imposer 2-1, inscrivant les deux buts de son équipe en seulement trois minutes.

    Al-Faisaly a entamé la rencontre avec force et a marqué le but de l'ouverture du score à la deuxième minute, mais Al-Ghamil est intervenu au bon moment et a ramené Al-Hilal dans la partie avec un but à la 26e minute, avant de revenir seulement trois minutes plus tard pour parachever la remontada et offrir l'avantage à son équipe.

    Ce qu'a réalisé Al-Ghamil ne se limite pas à l'inscription de deux buts, mais révèle également sa capacité à gérer la pression et à surgir au moment où son équipe a besoin d'un joueur capable de faire la différence. Sa transformation, en trois minutes, d'un joueur en quête de retour en un héros menant Al-Hilal à la victoire, en a fait l'un des noms les plus en vue de la journée.