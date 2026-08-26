Impossible d'évoquer les principales vedettes de la journée sans placer Mohammed Al-Issa en tête, après qu'il a livré l'une des rencontres les plus spectaculaires sur le plan individuel et mené Al-Ettifaq à une démonstration face à Al-Tadamon sur le score de 10-1, la plus large victoire de cette journée inaugurale.

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Al-Issa ne s'est pas contenté d'inscrire un but ou deux, il s'est imposé comme le personnage central de la rencontre, en signant un « super hat-trick » complet, devenant ainsi le joueur au meilleur bilan de buts sur la journée.

Il s'est distingué par ses déplacements dans la surface de réparation, sa rapidité à exploiter les occasions et son sang-froid dans le dernier geste, confirmant qu'il possède un flair particulier devant le but et une capacité à transformer la domination de son équipe en chiffres au tableau d'affichage.