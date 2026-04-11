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Un changement de dernière minute… La nouvelle formule d'Allegri parviendra-t-elle à redresser le Milan ?

AC Milan vs Udinese
AC Milan
Udinese
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M. Allegri
R. Leao
L. Modric
Italie
Portugal
Croatie

La défaite subie par le Milan face à Naples la semaine dernière a définitivement enterré ses espoirs de Scudetto. Les Rossoneri doivent désormais se concentrer sur leurs concurrents directs dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.

Alors que l’entraîneur Massimiliano Allegri cherche à rétablir l’équilibre technique de l’équipe, tous les regards se tournent vers les ajustements tactiques qui pourraient redonner du punch à l’attaque.

Parallèlement, les spéculations s’intensifient sur la nouvelle orientation stratégique qui pourrait façonner le reste de la saison.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images


  • Analyse des erreurs

    Allegri a expliqué les raisons du passage au 4-3-3, insistant sur le fait que l’enjeu dépassait le simple changement de schéma tactique pour s’inscrire dans une analyse globale de la situation mentale et technique de l’équipe.

    Il précise que les premiers jours suivant la rencontre face à Naples ont été délicats sur le plan mental et insiste sur la nécessité d’aborder cette phase avec lucidité et sérénité.

    Interrogé par DAZN avant la 32^e journée de Serie A, il a confié : « Nous avons perdu deux de nos trois derniers matchs ; il ne faut donc pas se laisser emporter par l’émotion, mais analyser nos erreurs et trouver des solutions. »

    Il ajoute : « Nous avons récupéré plusieurs joueurs, et nous savons qu’Udinese peut nous punir en contre-attaque, nous devons donc limiter au maximum les erreurs. »

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  • Pour la première fois, un changement tactique est opéré.

    Disposant enfin d’un effectif presque au complet et avec le retour de Matteo Gabia sur le banc, Allegri passe pour la première fois depuis le début de la saison d’un 3-5-2 à un 4-3-3.

    L’équipe aligne ainsi Rafael Leão en faux neuf, épaulé par Christian Pulisic et Alexis Saelemaekers, tandis que Samuel Richie et Zakari Ateh font leur apparition dans le onze.

    Allegri explique : « Athikam possède des caractéristiques différentes de celles de Tomori et il est plus à l’aise sur le côté droit. Salimakers, lui, occupe le même rôle d’ailier qu’il a toujours tenu ; c’est un joueur clé qui apporte de l’équilibre à l’équipe. »

    Il ajoute : « La condition physique de Rafa s’améliore. C’est un attaquant pur, il fait les bons mouvements, à nous de lui fournir les passes décisives pour qu’il marque. »

    Concernant Jiménez, il a été absent six mois et n’est pas encore à 100 % de ses capacités, tandis que Folkrug a enchaîné deux matchs d’affilée.

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    L’entraîneur transalpin a également ouvert la porte à un passage futur au 4-3-3, en fonction des besoins du groupe et de la condition de ses joueurs.

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