Un changement de dernière minute… La nouvelle formule d'Allegri parviendra-t-elle à redresser le Milan ?

La défaite subie par le Milan face à Naples la semaine dernière a définitivement enterré ses espoirs de Scudetto. Les Rossoneri doivent désormais se concentrer sur leurs concurrents directs dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.

Alors que l’entraîneur Massimiliano Allegri cherche à rétablir l’équilibre technique de l’équipe, tous les regards se tournent vers les ajustements tactiques qui pourraient redonner du punch à l’attaque.

Parallèlement, les spéculations s’intensifient sur la nouvelle orientation stratégique qui pourrait façonner le reste de la saison.

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