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Un champion du monde chez les Spurs ?! Tottenham aurait « approché » un défenseur légendaire de la Serie A pour compléter l'équipe technique de Roberto De Zerbi
Tottenham s'intéresse à un défenseur légendaire
De Zerbi a accepté de relever le défi colossal de sauver le club d'une relégation surprise cette saison, suite au récent limogeage de l'entraîneur par intérim Igor Tudor. Il ne reste plus que sept matchs aux Spurs pour assurer leur maintien en première division. Pour renforcer son staff technique, l'ancien entraîneur de Brighton a rapidement contacté Nesta. Tuttosport rapporte que le quinquagénaire étudie actuellement l'offre de devenir assistant dans le nord de Londres, ce qui marquerait ses débuts en tant qu'entraîneur dans le football anglais et ne serait que sa deuxième expérience professionnelle hors de son pays natal.
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Détails de l'offre de coaching
Le poste proposé à l'ancien défenseur est considéré comme crucial pour une équipe qui connaît de grandes difficultés en défense. Jusqu'à présent, Nesta n'a occupé que des fonctions d'entraîneur principal, ayant dirigé des équipes aux États-Unis et en Italie. Endosser un rôle de second plan constituerait un changement radical, mais l'attrait de la Premier League est incroyablement fort. La direction mise sur sa maîtrise défensive et son mental d'élite pour les mener vers le maintien. S'il accepte le poste d'entraîneur adjoint, il apportera exactement le profil requis pour renforcer une ligne arrière très vulnérable.
Présentation du duo italien
Avant de se lancer dans le métier d'entraîneur, ce défenseur emblématique a remporté deux titres de Ligue des champions et s'est illustré en remportant la Coupe du monde 2006. Cependant, son parcours récent en tant qu'entraîneur s'est avéré profondément frustrant. Il a été limogé par Monza en décembre dernier avant d'être réintégré à son poste sept semaines plus tard, mais n'a finalement pas réussi à empêcher la relégation du club en Serie B après une 20e place au classement. De son côté, De Zerbi est sans emploi depuis son départ de Marseille en février, à la suite d'un différend avec la direction. S'associer pourrait offrir à ces deux hommes l'occasion idéale de relancer leur carrière respective dans le championnat de football le plus exigeant au monde.
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Quelle suite pour Tottenham ?
La priorité immédiate pour la nouvelle équipe d'entraîneurs est un déplacement difficile à Sunderland, au Stadium of Light, le week-end prochain. Le nouvel entraîneur ne dirigera pas l'équipe à domicile avant le 18 avril, date à laquelle les Spurs recevront son ancien club, Brighton. Les Spurs occupent actuellement la 17e place du classement et ne devancent la zone de relégation que d'un point.