Un champion du monde chez les Spurs ?! Tottenham aurait « approché » un défenseur légendaire de la Serie A pour compléter l'équipe technique de Roberto De Zerbi

Avant de se lancer dans le métier d'entraîneur, ce défenseur emblématique a remporté deux titres de Ligue des champions et s'est illustré en remportant la Coupe du monde 2006. Cependant, son parcours récent en tant qu'entraîneur s'est avéré profondément frustrant. Il a été limogé par Monza en décembre dernier avant d'être réintégré à son poste sept semaines plus tard, mais n'a finalement pas réussi à empêcher la relégation du club en Serie B après une 20e place au classement. De son côté, De Zerbi est sans emploi depuis son départ de Marseille en février, à la suite d'un différend avec la direction. S'associer pourrait offrir à ces deux hommes l'occasion idéale de relancer leur carrière respective dans le championnat de football le plus exigeant au monde.