Après l’élimination des Blaugrana en Coupe d’Europe, Dugarry a voulu calmer l’engouement autour de Yamal, estimant que le jeune joueur de 18 ans parlait trop et ne tenait pas ses promesses.

Invité de RMC Sport, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’AC Milan a critiqué les récentes performances et l’image publique du jeune joueur. « Si tu parles beaucoup, il faut que ton équipe gagne. Dans quel monde vis-tu, mon garçon ? Dans le monde réel, tu ne fais rien », a lancé le champion du monde 1998.