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Un champion du monde assure à Lamine Yamal qu’il est « loin d’être parmi les meilleurs au monde », lançant une diatribe cinglante contre « l’ego surdimensionné » du jeune prodige du FC Barcelone
« Dans quel monde vis-tu ? » Cette question, souvent posée après un match, rappelle que chaque supporter interprète la rencontre à travers son propre prisme.
Après l’élimination des Blaugrana en Coupe d’Europe, Dugarry a voulu calmer l’engouement autour de Yamal, estimant que le jeune joueur de 18 ans parlait trop et ne tenait pas ses promesses.
Invité de RMC Sport, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’AC Milan a critiqué les récentes performances et l’image publique du jeune joueur. « Si tu parles beaucoup, il faut que ton équipe gagne. Dans quel monde vis-tu, mon garçon ? Dans le monde réel, tu ne fais rien », a lancé le champion du monde 1998.
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Le statut de « world-class » de Yamal est-il à la hauteur de sa réputation ?
Malgré l’ouverture du score précoce de Yamal en quart de finale retour contre l’Atlético, Dugarry estime que l’attaquant s’est éteint sous la pression. Il juge ses performances inférieures à celles d’Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, et affirme que, malgré les comparaisons incessantes avec les légendes du passé, le jeune joueur reste loin de l’élite mondiale.
« Il a ouvert le score dès la 4e minute, puis il a disparu. Cela montre qu’il n’est pas encore candidat au Ballon d’Or. Dembélé aurait sans doute ajouté plusieurs buts à son compteur. Yamal a connu son moment de gloire, rien de plus. Il possède indéniablement du talent, mais il n’appartient pas encore au club des tout meilleurs mondiaux », a-t-il conclu.
Des critiques évoquent un « ego surdimensionné ».
L’ancien attaquant, qui n’a disputé que treize matchs avec le Barça lors de sa seule saison au Camp Nou, estime que les louanges dont Yamal a fait l’objet ont altéré son état d’esprit. Dugarry est même allé jusqu’à suggérer que l’élimination européenne du club catalan était directement liée au manque d’impact et d’humilité manifeste du jeune Espagnol.
Pour étayer son propos, il a déclaré : « Je ne suis pas du tout convaincu que le Barça méritait de se qualifier face à l'Atlético au vu de la performance de Lamine Yamal. Il a un ego surdimensionné. »
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Les statistiques de Yamal dessinent un tableau différent.
Ces critiques surprennent d'autant plus que les statistiques de Yamal cette saison sont impressionnantes. L'adolescent a inscrit 23 buts et délivré 18 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, contribuant ainsi à la confortable avance de neuf points du Barça en tête de la Liga. L'équipe de Hansi Flick pourra faire un pas de plus vers un deuxième titre consécutif en cas de victoire contre le Celta Vigo lors de la prochaine journée, le 22 avril.