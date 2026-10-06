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Un cerveau grec qui brise la malédiction : comment Dionis a fait tomber le complexe de l'or avec l'Arabie saoudite

FEATURES
G. Donis
Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Arabie saoudite
Emirats Arabes Unis
Gulf Cup
Grèce
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Un titre historique

On dit que les anciens Grecs ont fait passer le monde de la superstition à la raison et à la logique ; c'est exactement ce qu'a fait Georgios Donis avec le groupe de l'équipe nationale saoudienne, qui a souffert pendant de longues années du complexe des derniers mètres et de l'absence de titres.

Avec une grande flexibilité tactique et une personnalité qui ne connaît pas la défaite en finale, le « petit-fils des Grecs » a mené une révolution silencieuse au sein de l'Arabie saoudite, surmontant toutes les difficultés et la pression psychologique pour conjurer la malédiction des 23 ans en passant par la porte de la finale de la Coupe du Golfe 27. Voici l'histoire complète de l'ingénieur grec qui a remis de l'ordre dans la maison saoudienne et réécrit l'histoire à l'encre des titres et des gloires perdues.

L'équipe nationale saoudienne n'a pas attendu longtemps pour prouver que ce qui s'était passé sur le chemin de la finale n'était pas le fruit du hasard, après avoir réussi à faire tomber les Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro, décrochant ainsi le titre de la Coupe du Golfe 27 et ramenant le trophée dans ses vitrines après de longues années d'attente.

Cette victoire n'était pas qu'un simple sacre, mais aussi l'annonce du succès de l'expérience Donis en un temps extrêmement court, le technicien grec ayant réussi à transformer une sélection qui souffrait de faux pas en une équipe qui sait gérer ses matchs et atteindre le moment décisif avec sérénité.

  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un système intégré et de nouvelles découvertes

    En l'espace d'une courte période, Deníz a réussi à construire un système solide au sein de la sélection saoudienne, reposant sur le pressing, la possession et la capacité à changer de manière de jouer en fonction de la nature du match et de l'adversaire.

    L'Arabie saoudite ne s'appuie plus sur un seul schéma tactique, mais a affiché une souplesse manifeste entre plusieurs formules, avec la capacité des joueurs à passer des phases défensives aux phases offensives sans perdre leur équilibre.

    Plus important encore, le technicien grec ne s'est pas contenté des éléments connus, mais a donné sa chance à certains noms qui ont attiré tous les regards durant le tournoi, à leur tête Hammam Al-Hammami, qui a bénéficié d'un véritable espace pour mettre en valeur ses qualités, en plus du retour de Saleh Abu Al-Shamat dans les rangs de la sélection. Ce dernier a lui aussi réalisé un tournoi solide et confirmé sa légitimité à figurer dans les plans de l'Arabie saoudite lors de la prochaine étape.

    Il s'agissait là de l'un des signes les plus marquants de la réussite de Deníz, car l'homme n'a pas abordé le tournoi comme une simple étape de sacre, mais l'a également exploité pour remodeler la liste de la sélection et découvrir de nouvelles solutions sur lesquelles s'appuyer à l'avenir.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Al-Buraikan retrouve sa place naturelle

    Parmi les décisions qui ont fait une différence évidente lors de la Coupe du Golfe 27, il y a le repositionnement de Firas Al-Buraikan à son poste de prédilection, en pointe, après avoir évolué à différents postes durant les périodes précédentes. Il s'est ainsi retrouvé de nouveau à l'endroit où il excelle le plus.

    Al-Buraikan a rapidement répondu à la confiance de son entraîneur en inscrivant 3 buts durant la compétition, portant son total à 5 buts avec l'Arabie saoudite dans l'édition actuelle de la Coupe du Golfe. Il devient ainsi le deuxième meilleur buteur de l'Arabie saoudite de sa génération dans la compétition, confirmant que la stabilité d'un joueur à son poste naturel peut faire une grande différence dans son rendement offensif.

    La valeur d'Al-Buraikan ne s'est pas limitée aux buts, car sa présence en pointe a offert à l'Arabie saoudite un point d'appui offensif clair et a aidé ses coéquipiers à se mouvoir autour de lui, ce qui a apporté au système de Doniş davantage de variété dans le dernier tiers du terrain.

  • Retrouver la confiance avant la Coupe d'Asie

    Le succès le plus important de Donis, au-delà du trophée lui-même, est peut-être d'avoir rendu confiance aux supporters de la sélection saoudienne après des années de faux pas et de déceptions. Ce sacre vient mettre un terme à une longue période d'attente, le dernier titre dans le Golfe remporté par l'Arabie saoudite remontant aux éditions 2003 et 2004.

    À lire aussi : Portée par son buteur et son gardien, l'Arabie saoudite domine les récompenses de la Coupe du Golfe 27

    L'Arabie saoudite ne se contente plus d'atteindre les finales : elle a retrouvé le chemin du podium, un fait qui peut offrir aux joueurs et au staff technique un énorme coup de boost moral avant les prochaines échéances, d'autant que la sélection s'apprête à disputer la prochaine Coupe d'Asie sur son sol et devant son public.

    Dès lors, le titre de la Coupe du Golfe 27 pourrait représenter un point de départ plus qu'une fin en soi, car Donis dispose désormais d'un système qui a décroché un trophée, de nouveaux joueurs entrés dans ses plans, de noms qui ont retrouvé la confiance et d'un public qui a trouvé une nouvelle raison de croire en sa sélection.

    Et si l'entraîneur grec a réussi à ramener l'Arabie saoudite vers l'or en peu de temps, le plus grand défi sera de préserver ces acquis et de les développer avant la Coupe d'Asie en Arabie saoudite, où les ambitions seront plus grandes et la pression plus forte. Mais cette fois, la sélection arrivera à la compétition en portant un nouveau titre et une confiance totalement différente.


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