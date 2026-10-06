On dit que les anciens Grecs ont fait passer le monde de la superstition à la raison et à la logique ; c'est exactement ce qu'a fait Georgios Donis avec le groupe de l'équipe nationale saoudienne, qui a souffert pendant de longues années du complexe des derniers mètres et de l'absence de titres.

Avec une grande flexibilité tactique et une personnalité qui ne connaît pas la défaite en finale, le « petit-fils des Grecs » a mené une révolution silencieuse au sein de l'Arabie saoudite, surmontant toutes les difficultés et la pression psychologique pour conjurer la malédiction des 23 ans en passant par la porte de la finale de la Coupe du Golfe 27. Voici l'histoire complète de l'ingénieur grec qui a remis de l'ordre dans la maison saoudienne et réécrit l'histoire à l'encre des titres et des gloires perdues.

L'équipe nationale saoudienne n'a pas attendu longtemps pour prouver que ce qui s'était passé sur le chemin de la finale n'était pas le fruit du hasard, après avoir réussi à faire tomber les Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro, décrochant ainsi le titre de la Coupe du Golfe 27 et ramenant le trophée dans ses vitrines après de longues années d'attente.

Cette victoire n'était pas qu'un simple sacre, mais aussi l'annonce du succès de l'expérience Donis en un temps extrêmement court, le technicien grec ayant réussi à transformer une sélection qui souffrait de faux pas en une équipe qui sait gérer ses matchs et atteindre le moment décisif avec sérénité.