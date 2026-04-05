Mohamed Salah a vécu une nouvelle soirée tragique avec Liverpool, qui s'inscrit désormais dans une série douloureuse, puisque Manchester City a mis fin au parcours des Reds cette saison en Coupe de l'Union avec un score de 4-0, samedi, dans un match qui relance la question récurrente : qu'est-ce qui est arrivé au champion de Premier League et à sa star numéro un ?

Au cœur de cette défaite cuisante se cache une petite histoire surprenante, dont le héros est Marc Guihi, le défenseur de Manchester City transféré de Crystal Palace l'hiver dernier, qui s'est imposé comme un véritable cauchemar personnel poursuivant l'icône de Liverpool partout où il va. car chaque fois que les chemins de Mohamed Salah et de Marc Ghouhi se sont croisés cette saison, l'Égyptien en est sorti perdant.

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