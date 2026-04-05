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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Un cauchemar en cinq scènes… La star de Manchester City anéantit les rêves de Salah

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Une nouvelle tragédie pour le roi égyptien avec Liverpool

Mohamed Salah a vécu une nouvelle soirée tragique avec Liverpool, qui s'inscrit désormais dans une série douloureuse, puisque Manchester City a mis fin au parcours des Reds cette saison en Coupe de l'Union avec un score de 4-0, samedi, dans un match qui relance la question récurrente : qu'est-ce qui est arrivé au champion de Premier League et à sa star numéro un ?

Au cœur de cette défaite cuisante se cache une petite histoire surprenante, dont le héros est Marc Guihi, le défenseur de Manchester City transféré de Crystal Palace l'hiver dernier, qui s'est imposé comme un véritable cauchemar personnel poursuivant l'icône de Liverpool partout où il va. car chaque fois que les chemins de Mohamed Salah et de Marc Ghouhi se sont croisés cette saison, l'Égyptien en est sorti perdant.

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  • Remontée depuis le fond

    La carrière de Marc Guehi ne s'est pas déroulée dans les grands clubs : il a débuté au centre de formation de Chelsea, avant d'être libéré, puis il est revenu par la porte de Swansea City pour gravir les échelons vers son rêve, jusqu'à Crystal Palace, d'où il a finalement rejoint les rangs de l'élite en janvier dernier.

    Les Sky Blues se sont battus pour recruter Guehi, suivant la vision de l'entraîneur Pep Guardiola, qui a misé sur sa transformation : passer d'un défenseur dans une équipe luttant pour le maintien et les surprises à un pilier dans une équipe en quête de tous les titres. C'est dans ce contexte que la saga entre Guehi et Salah a commencé à prendre forme, pour atteindre son apogée lors de sa dernière saison avec les Reds.

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  • Un cauchemar qui se répète… Joie tisse les fils de l'enchevêtrement

    La supériorité de Joe sur Salah n'est plus seulement un fait ponctuel limité à un seul match, mais elle est devenue une constante cette saison.

    Le défenseur anglo-ivoirien a affronté la star égyptienne à plusieurs reprises, que ce soit sous le maillot de Crystal Palace ou après son transfert à Manchester City, et il est sorti vainqueur de cinq confrontations.

    À chaque fois, le résultat a été pratiquement le même : Salah hors du coup, encerclé, et abasourdi, comme s'il avait perdu son éclat, comme si Guehi connaissait ses mouvements à l'avance chaque fois qu'il l'affrontait et lui imposait un fardeau dont le « Roi » ne savait pas comment se débarrasser.

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    Goyi a remporté trois victoires avec Crystal Palace et deux autres avec Manchester City, devenant ainsi le seul joueur des cinq grands championnats européens à avoir battu le même club à cinq reprises cette saison.

    Avec Crystal Palace, Goehi a battu Liverpool une fois aux tirs au but lors du Community Shield, une fois en Premier League et une fois en Coupe de la Ligue, tandis qu'avec Manchester City, il a remporté la victoire contre les Reds en championnat et en FA Cup.

  • Trois coups fatals… Adieu les coupes

    Cela ne s'est pas limité aux matchs de championnat, mais s'est étendu aux compétitions où chaque petit détail compte : les coupes.

    Face à Ghoui, Liverpool a été éliminé de trois compétitions différentes cette saison, toutes lors de rencontres où le défenseur anglais s'est montré très présent.

    Le Community Shield, la Coupe de la Ligue, puis la FA Cup… Une coupe après l’autre, et un rêve qui s’évanouit à chaque fois, tandis que le même scénario se répète : Salah tente sa chance, et Ghoulam ferme la porte aux rêves de la star des Reds.

  • Des défaites sur quatre terrains

    Le plus cruel dans cette histoire, c'est que ces défaites n'étaient pas liées à un stade en particulier ni à des circonstances exceptionnelles. Sur quatre stades différents (Wembley, Selhurst, Anfield, Etihad), Liverpool s'est incliné dans toutes les compétitions nationales en présence de Jo-Ei, ce qui montre clairement que le problème va bien au-delà du facteur terrain et du public.

    Cependant, Goeui n’était pas la seule cause du problème, car Liverpool souffre cette saison de changements plus profonds qui, tous réunis, ont formé des failles fatales et une triste histoire qui a coïncidé avec la fin du parcours de Salah à Anfield, et Goeui était le visage présent lors de ses moments les plus douloureux.

    Désormais, il ne reste plus à Salah et à Liverpool que la Ligue des champions, où les Reds se préparent à affronter le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Quoi qu'il en soit, Joye ne pourra pas les croiser à aucun stade ultérieur de la compétition continentale après l'élimination des Citizens face au Real Madrid... Le miracle se produira-t-il et les Reds sauveront-ils leur saison en l'absence du cauchemar Salah ?

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