Niclas Füllkrug a certainement connu de meilleures périodes dans sa carrière. Actuellement, l'attaquant de l'AC Milan doit enchaîner les revers, et ses chances de participer à la Coupe du monde cet été sont réduites au minimum.
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« Un cas désespéré » : le « transfert particulier » de Niclas Füllkrug à Milan tourne au désastre
Une mauvaise nouvelle a frappé le joueur de 32 ans avant même le week-end dernier, même si elle n'était pas vraiment une surprise : le sélectionneur national Julian Nagelsmann a décidé de ne pas retenir Füllkrug dans l'avant-dernière sélection avant la liste définitive pour la Coupe du monde. Ses récentes performances étaient trop médiocres et la plupart de ses concurrents se sont mis en valeur : Deniz Undav est en grande forme au VfB Stuttgart et enchaîne les buts, tandis que Kai Havertz, écarté récemment en raison d’une blessure, prend de plus en plus d’élan à Arsenal.
Un point positif pour Füllkrug a sans aucun doute été le fait que l'entraîneur de Milan, Massimiliano Allegri, l'ait titularisé samedi contre Turin pour la première fois depuis le 11 janvier (!). Une occasion rare, donc, que Füllkrug n'a toutefois pas su saisir. Dans le dispositif de base 3-5-2 très typique de l'Italie adopté par les hôtes à San Siro, Füllkrug semblait quelque peu perdu. Milan a beaucoup joué en ballons longs, dont il n’a pratiquement aucunement pu s’emparer. Il ne s’est créé aucune occasion et a été remplacé après 70 minutes sans relief. L’entraîneur Allegri a déclaré plus tard que cela avait été « compliqué » pour Füllkrug avant la pause.
Certes, les Milanais ont déçu collectivement en première mi-temps, mais ils ont ensuite décroché une victoire 3-2 et Füllkrug a reçu les notes les plus faibles de la part des journaux.
L'expert des Rossoneri, Andrea Longoni, a par exemple écrit dans sa chronique « Milan Hello » sur le site partenaire de SPOX, Calciomercato, qu'il y avait « deux cas désespérés » dans l'attaque milanaise, faisant référence à Füllkrug ainsi qu'à l'ancien joueur de Leipzig Christopher Nkunku, recruté pour une somme importante auprès du FC Chelsea avant le début de la saison. Le verdict de Longoni sur l'Allemand : « Il ne restera certainement pas. Il n'a certes pas coûté de transfert, mais on aurait pu s'attendre à un peu plus de sa part. »
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Niclas Füllkrug prend un bon départ à Milan
Et ces attentes élevées envers Füllkrug n'étaient pas tout à fait injustifiées. Après avoir admis que son transfert de 27 millions d'euros du Borussia Dortmund à West Ham United en Premier League, à l'été 2024, n'avait pas fonctionné, notamment en raison de problèmes de blessures persistants, il s'est rendu à Milan en janvier, prêté, dans un élan d'euphorie. L'objectif déclaré était de retrouver le rythme de jeu chez ce prétendant au Scudetto, de reprendre confiance en soi et, par la même occasion, de marquer des points auprès de Nagelsmann.
« Ce club, avec son grand nom et son immense rayonnement, est incroyablement émouvant pour moi », s'est enthousiasmé Füllkrug, qui a également connu des débuts prometteurs dans la ville de la mode. Bien qu'il se soit cassé l'orteil peu après son arrivée, il a fait preuve d'une grande résilience et a inscrit le but de la victoire, acclamé par le public, en tant que joker lors du match remporté 1-0 contre Lecce mi-janvier.
« Mon orteil est toujours cassé », a confié Füllkrug au magazine kicker par la suite, avant d’expliquer : « Ça s’est un peu mal passé, mais c’était un remplacement spécial pour moi, et c’est pourquoi j’ai dit au club : s’il s’agit d’une blessure où il s’agit juste de supporter la douleur et où rien de plus grave, comme un problème musculaire, ne peut arriver, je ne veux manquer aucun match. Ils m’ont d’abord regardé d’un air un peu perplexe, car il est presque impossible de jouer avec un orteil cassé dans des crampons. » Cette approche courageuse « en valait la peine rien que pour le but », a-t-il souligné.
C'est à peu près à cette époque que Füllkrug a également marqué des points auprès des Tifosi en imitant le mème « boire » de la superstar Cristiano Ronaldo, ce qui lui a valu un succès viral.
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Massimiliano Allegri préfère aligner des ailiers au centre plutôt que Niclas Füllkrug
Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme moments forts pendant le passage de Füllkrug à Milan. L'entraîneur Allegri ne lui a accordé que des temps de jeu limités, et Füllkrug n'a pas su se montrer à la hauteur pour en mériter davantage. La victoire 2-1 contre le promu Pise en février a marqué un creux. Füllkrug a alors raté un penalty et s'est vu infliger la sanction ultime par son entraîneur : après 45 minutes de jeu, il a été remplacé alors qu'il était entré en jeu en tant que joker.
Ces dernières semaines, Füllkrug n’a toujours eu que peu d’occasions de jouer. Au lieu de cela, Allegri, à qui l’on prête depuis des années en Italie une certaine aversion pour les avant-centres classiques, a opté à plusieurs reprises pour un duo d’attaquants composé des ailiers Rafael Leao et Christian Pulisic, qui ne se sont toutefois pas vraiment couverts de gloire. Le rôle de Leao au centre, en particulier, fait l'objet de vifs débats en Italie et est régulièrement critiqué par les experts. L'ancien capitaine du Milan, Massimo Abrosini, a par exemple qualifié le Portugais de « gaspillage » à ce poste.
Statistiques de Niclas Füllkrug au Milan :
Matchs disputés 14 Matchs disputés sur 90 minutes 0 Minutes jouées 429 Buts 1 Passes décisives 0
D'une manière générale, malgré un bon nombre de points et la possibilité de remporter le premier titre de champion depuis 2022, le style de jeu de Milan n'est pas pour les fins gourmets. La formation 3-5-2 d'Allegri est axée sur la stabilité ; le flair et la puissance offensive ne viennent qu'en second lieu. Outre Füllkrug, d'autres attaquants en pâtissent également, comme Nkunku, mentionné plus haut. Les supporters et les experts se demandent si un 4-3-3 ne promettrait pas un meilleur football. À plusieurs reprises cette saison, Allegri est passé à ce système lorsque le déroulement du match l'exigeait, et cette approche a souvent porté ses fruits. Comme par exemple lors du but victorieux de Füllkrug contre Lecce.
Un 4-3-3 permettrait également de mieux mettre en valeur les qualités de Füllkrug en tant que joueur de tête et détonateur au centre. Seulement, il est peu probable qu'Allegri s'écarte de sa philosophie de base.
L'entraîneur n'a pas critiqué Füllkrug publiquement jusqu'à présent, mais il a déclaré avec ironie il y a quelques jours que son protégé avait besoin de « continuité », car « sans elle, c'est difficile ».
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Milan ne devrait pas lever l'option d'achat concernant Niclas Füllkrug
Il n'y a donc guère d'espoir d'amélioration pour l'attaquant de 33 ans. Au contraire : ce week-end, Santiago Gimenez a fait son retour. Le Mexicain s'était gravement blessé à la cheville à la fin de l'année dernière. C'était d'ailleurs l'une des raisons qui avaient motivé le recrutement de Füllkrug. Le fait que l'ancien buteur du Feyenoord, Gimenez, soit désormais de retour en forme devrait se traduire par encore moins de temps de jeu pour l'ancien joueur de Dortmund.
Il semble donc exclu que le contrat de Füllkrug à Milanello soit prolongé au-delà de l'été. Certes, le directeur sportif Igli Tare a obtenu pour le club une option d'achat d'un montant relativement modeste de cinq millions d'euros, mais celle-ci ne sera très probablement pas levée. Plusieurs autres attaquants sont déjà en pourparlers, notamment Mateo Retegui (26 ans, Al-Qadsiah), Joaquin Panichelli (23 ans, Racing Strasbourg), Troy Parrott (24 ans, AZ Alkmaar) et Serhou Guirassy (30 ans, BVB).
Füllkrug devrait donc d'abord retourner à West Ham, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Et c'est probablement là que se profilera son prochain transfert, qui devrait lui permettre de retrouver durablement un bon niveau.
Le haut du classement de la Serie A
Place Club Matchs Différence de buts Points 1 Inter Milan 30 66:24 69 2 AC Milan 30 47:23 63 3 SSC Naples 30 46:30 62 4 Côme 1907 30 53:22 57 5 Juventus 30 52:29 54 6 AS Rome 30 40:23 54