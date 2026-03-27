« Un cas désespéré » : le « transfert particulier » de Niclas Füllkrug à Milan tourne au désastre

Une mauvaise nouvelle a frappé le joueur de 32 ans avant même le week-end dernier, même si elle n'était pas vraiment une surprise : le sélectionneur national Julian Nagelsmann a décidé de ne pas retenir Füllkrug dans l'avant-dernière sélection avant la liste définitive pour la Coupe du monde. Ses récentes performances étaient trop médiocres et la plupart de ses concurrents se sont mis en valeur : Deniz Undav est en grande forme au VfB Stuttgart et enchaîne les buts, tandis que Kai Havertz, écarté récemment en raison d’une blessure, prend de plus en plus d’élan à Arsenal.

Un point positif pour Füllkrug a sans aucun doute été le fait que l'entraîneur de Milan, Massimiliano Allegri, l'ait titularisé samedi contre Turin pour la première fois depuis le 11 janvier (!). Une occasion rare, donc, que Füllkrug n'a toutefois pas su saisir. Dans le dispositif de base 3-5-2 très typique de l'Italie adopté par les hôtes à San Siro, Füllkrug semblait quelque peu perdu. Milan a beaucoup joué en ballons longs, dont il n’a pratiquement aucunement pu s’emparer. Il ne s’est créé aucune occasion et a été remplacé après 70 minutes sans relief. L’entraîneur Allegri a déclaré plus tard que cela avait été « compliqué » pour Füllkrug avant la pause.

Certes, les Milanais ont déçu collectivement en première mi-temps, mais ils ont ensuite décroché une victoire 3-2 et Füllkrug a reçu les notes les plus faibles de la part des journaux.

L'expert des Rossoneri, Andrea Longoni, a par exemple écrit dans sa chronique « Milan Hello » sur le site partenaire de SPOX, Calciomercato, qu'il y avait « deux cas désespérés » dans l'attaque milanaise, faisant référence à Füllkrug ainsi qu'à l'ancien joueur de Leipzig Christopher Nkunku, recruté pour une somme importante auprès du FC Chelsea avant le début de la saison. Le verdict de Longoni sur l'Allemand : « Il ne restera certainement pas. Il n'a certes pas coûté de transfert, mais on aurait pu s'attendre à un peu plus de sa part. »