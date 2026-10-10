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Un carton rouge, puis un baiser ! Roberto De Zerbi soutient Rodrigo Bentancur après l’accrochage de la star de Tottenham avec Shaw de Manchester United
De Zerbi défend l’expulsion de Bentancur
De Zerbi a vigoureusement défendu Bentancur, révélant avoir embrassé le milieu de terrain dans le vestiaire malgré son carton rouge coûteux lors du match nul 1-1 de samedi à Manchester United. L'international uruguayen a été expulsé en seconde période à la suite d'une altercation houleuse au bord du terrain avec le défenseur de United Luke Shaw. L'incident s'est produit peu après que Tottenham a été mené, laissant les visiteurs face à une montagne à gravir dans leur quête d'une première victoire en Premier League dans cette nouvelle saison.
« Aujourd'hui, nous montrons que nous sommes une équipe pour la première fois cette saison », a déclaré l'Italien à Sky Sports. « Nous jouons en équipe. Nous souffrons, nous dominons le match. Mais dans chaque situation, nous étions dans le match. Le football est comme ça. Je pense que ce caractère, j'aime la situation avec Rodrigo [Bentancur] avec le carton rouge. Nous en avons besoin en ce moment, de cette situation. Non pas pour prendre un carton rouge, mais nous n'avons pas accepté la défaite. »
Il a ajouté : « Nous ne devons pas accepter d'encaisser un but. Nous devons réagir de toutes les manières possibles. C'est une mauvaise manière, ce n'est pas la bonne manière, mais j'ai embrassé Bentancur dans le vestiaire parce que nous avons besoin de cette réaction, de ce type de réaction avec du caractère. Le football, c'est le caractère. »
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De Zerbi soutient son capitaine Solanke
Dominic Solanke a reçu le brassard de capitaine pour cette rencontre, une décision que De Zerbi a expliquée comme une récompense pour le travail de l’attaquant durant une période creuse pour le club. Solanke, qui a désormais inscrit quatre buts en Premier League contre Manchester United, a prouvé sa valeur en marquant le but de l’égalisation à la 92e minute.
Son entraîneur n’a pas tari d’éloges sur son leadership et sa qualité technique, lui qui est passé par Bournemouth. « C’est un bon joueur pour Tottenham, a déclaré De Zerbi au sujet de Solanke. Il n’y a pas beaucoup d’attaquants meilleurs que Solanke. Aujourd’hui, il était capitaine parce qu’il le méritait, surtout à ce moment-là, parce qu’il a souffert parce que Tottenham ne marquait pas et ne gagnait aucun match. C’est un gars formidable, un grand joueur et nous sommes derrière lui. Nous devons croire en nous-mêmes et en cette façon de jouer au football. Si nous y croyons, si nous progressons et si nous jouons en équipe, nous marquerons beaucoup de buts et gagnerons beaucoup de matches. Si nous ne jouons pas en équipe, c’est impossible. »
En difficulté au bas du classement
Malgré les ondes positives entourant ce retour tardif, la réalité reste brutale pour Tottenham. Le club connaît actuellement son pire début de saison en championnat depuis des décennies, après n’avoir remporté aucun de ses six premiers matches. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire du club qu’une telle série se produit, rappelant les campagnes catastrophiques de 1912-13, 1955-56 et 2008-09.
L’absence de victoire a placé De Zerbi sous une immense pression. Arrivé dans le nord de Londres avec une réputation de football séduisant et offensif, il a découvert que la lutte en bas de tableau de Premier League était un environnement difficile pour mettre en place sa philosophie. Le point pris à Old Trafford les rapproche légèrement du maintien, mais Tottenham reste dans la zone de relégation durant cette période de transition.
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Dans la lignée du sursaut d’Old Trafford
Le match nul à Manchester est perçu par De Zerbi comme un possible tournant dans la mentalité de son groupe. Il a souligné que la performance en seconde période, plus précisément la réaction après être tombé à dix, était la première fois qu’il sentait vraiment ses joueurs fonctionner comme une unité soudée. Le style de management peu conventionnel de l’Italien, illustré par sa démonstration physique d’affection envers un joueur expulsé, vise à forger une mentalité d’assiégés.
Il a estimé que les précédentes sorties de l’équipe manquaient du « caractère » nécessaire pour gagner au plus haut niveau, quelle que soit la possession dont elle bénéficiait. En célébrant le refus de Bentancur d’accepter le scénario du match, De Zerbi signale un virage vers une approche plus agressive et plus résiliente pour le reste de la saison.
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