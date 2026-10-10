De Zerbi a vigoureusement défendu Bentancur, révélant avoir embrassé le milieu de terrain dans le vestiaire malgré son carton rouge coûteux lors du match nul 1-1 de samedi à Manchester United. L'international uruguayen a été expulsé en seconde période à la suite d'une altercation houleuse au bord du terrain avec le défenseur de United Luke Shaw. L'incident s'est produit peu après que Tottenham a été mené, laissant les visiteurs face à une montagne à gravir dans leur quête d'une première victoire en Premier League dans cette nouvelle saison.

« Aujourd'hui, nous montrons que nous sommes une équipe pour la première fois cette saison », a déclaré l'Italien à Sky Sports. « Nous jouons en équipe. Nous souffrons, nous dominons le match. Mais dans chaque situation, nous étions dans le match. Le football est comme ça. Je pense que ce caractère, j'aime la situation avec Rodrigo [Bentancur] avec le carton rouge. Nous en avons besoin en ce moment, de cette situation. Non pas pour prendre un carton rouge, mais nous n'avons pas accepté la défaite. »

Il a ajouté : « Nous ne devons pas accepter d'encaisser un but. Nous devons réagir de toutes les manières possibles. C'est une mauvaise manière, ce n'est pas la bonne manière, mais j'ai embrassé Bentancur dans le vestiaire parce que nous avons besoin de cette réaction, de ce type de réaction avec du caractère. Le football, c'est le caractère. »