S'il est appelé cet été, Messi assumera alors les fonctions de capitaine. Saviola estime que cette responsabilité ne pèsera plus autant sur le fantasque numéro 10 qu'auparavant, car il n'y a plus rien que cet attaquant emblématique puisse accomplir.

Saviola a ajouté, à propos de la sixième participation de Messi à la compétition phare de la FIFA : « Il s'est enfin débarrassé du lourd fardeau de ne pas avoir pu remporter la Coupe du monde. Maintenant, il va sûrement en profiter. Il veut toujours le meilleur pour l'Argentine, et ce genre de joueur est toujours compétitif et veut gagner. »

Aucune nation n’a réussi à remporter deux Coupes du monde consécutives depuis le Brésil en 1958 et 1962. L’Argentine estime pouvoir inverser cette tendance en 2026, malgré une concurrence féroce pour le titre de la part de l’Espagne, de la France, du Portugal, de l’Angleterre et de l’Allemagne.

Saviola a déclaré : « Nous sommes des prétendants. Parce que nous avons déjà remporté la Coupe du monde ; et parce que nous avons le meilleur joueur du monde et l’un des meilleurs de l’histoire.

« Quand on atteint le sommet, il faut continuer à faire ses preuves et à gagner le respect en tant que champions du monde en titre. J’espère que nous pourrons affronter l’Espagne en phase finale de la Coupe du monde. »