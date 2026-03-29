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Un « capitaine fantastique » désigné comme successeur de Lionel Messi en Argentine, alors que le plus grand joueur de tous les temps s'apprête à remporter son deuxième titre mondial
Messi fera-t-il partie de la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?
On s'attend à ce que ce légendaire joueur fasse partie de l'équipe de Lionel Scaloni, puisqu'il a repris la compétition en 2026 avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup. Il retrouve actuellement sa forme et sa condition physique en vue d'éventuelles sélections en équipe nationale.
Messi a contribué à mener l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022, complétant ainsi sa collection impressionnante de médailles. Il totalise désormais 197 sélections et 115 buts pour son pays, et tout porte à croire qu'il atteindra, à l'instar de son éternel rival Cristiano Ronaldo, la barre des 1 000 sélections à un moment ou à un autre.
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Qui succédera à Messi au poste de capitaine de l'Argentine ?
Une nouvelle participation à un grand tournoi contribuerait à cette cause, l’Argentine étant donnée favorite pour défendre son titre. Il viendra toutefois un jour où Messi ne sera plus disponible pour la sélection. À ce moment-là, un nouveau capitaine devra endosser le brassard le plus prestigieux.
Plusieurs candidats sont prêts à revendiquer ce rôle, et l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Argentine, Saviola, a confié au journal Marca qui il choisirait : « [Leandro] Paredes a beaucoup de personnalité. C’est un joueur qui a fait ses preuves ces dernières années et qui peut devenir un fantastique capitaine. »
Il a ajouté, à propos d’autres prétendants qui possèdent l’expérience requise pour diriger l’Argentine : « Julian [Alvarez], [Nicolas] Tagliafico, Dibu [Emi Martinez], je pense que c’est le genre de joueurs que nous recherchons. »
L'Argentine est prête à rivaliser avec l'Espagne, l'Angleterre et la France
S'il est appelé cet été, Messi assumera alors les fonctions de capitaine. Saviola estime que cette responsabilité ne pèsera plus autant sur le fantasque numéro 10 qu'auparavant, car il n'y a plus rien que cet attaquant emblématique puisse accomplir.
Saviola a ajouté, à propos de la sixième participation de Messi à la compétition phare de la FIFA : « Il s'est enfin débarrassé du lourd fardeau de ne pas avoir pu remporter la Coupe du monde. Maintenant, il va sûrement en profiter. Il veut toujours le meilleur pour l'Argentine, et ce genre de joueur est toujours compétitif et veut gagner. »
Aucune nation n’a réussi à remporter deux Coupes du monde consécutives depuis le Brésil en 1958 et 1962. L’Argentine estime pouvoir inverser cette tendance en 2026, malgré une concurrence féroce pour le titre de la part de l’Espagne, de la France, du Portugal, de l’Angleterre et de l’Allemagne.
Saviola a déclaré : « Nous sommes des prétendants. Parce que nous avons déjà remporté la Coupe du monde ; et parce que nous avons le meilleur joueur du monde et l’un des meilleurs de l’histoire.
« Quand on atteint le sommet, il faut continuer à faire ses preuves et à gagner le respect en tant que champions du monde en titre. J’espère que nous pourrons affronter l’Espagne en phase finale de la Coupe du monde. »
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Dernière danse : Messi, Ronaldo et Neymar pourraient bien tirer leur révérence
L'Argentine devait affronter l'Espagne, vainqueur du Championnat d'Europe, lors de la « Finalissima » de 2026 – où Messi et Lamine Yamal auraient pu s'affronter –, mais cette rencontre a été annulée faute d'avoir trouvé une date et un lieu appropriés.
La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin et se poursuivra jusqu'au 19 juillet. Cet événement pourrait marquer les adieux de plusieurs figures emblématiques, avec des joueurs tels que Messi, Ronaldo et Neymar qui se préparent pour leurs derniers matchs.