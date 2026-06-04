Le candidat à la présidence a réaffirmé sa promesse de recruter Haaland, qualifiant les récents démentis émanant de l'entourage de l'attaquant de simples « manœuvres de communication ».

Après une apparition très médiatisée dans l’émission El Hormiguero, au cours de laquelle Riquelme a affirmé que Haaland « voulait venir à Madrid », le dirigeant s’est entretenu avec ASpour clarifier sa position concernant l’attaquant norvégien, toujours en tête de sa short-list électorale.

Riquelme assure que l’opération est faisable : « Haaland dispose d’une clause. C’est un grand nom, sur lequel on travaille depuis un certain temps. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une candidature ; ce sont des élections. L’un peut gagner ou l’autre peut gagner. Je comprends qu’ils doivent prendre soin du joueur et le protéger au sein du club et de son équipe. Cela me semble normal. Mais je suis très heureux de pouvoir annoncer que de grandes figures, si je suis président, comme Haaland, joueront pour le Real Madrid. »