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Un candidat à la présidence du Real Madrid maintient ses déclarations sur les dossiers Erling Haaland et Rodri, provoquant le rejet de Manchester City et la colère de l’agent
Le rival de Pérez approuve la clause Haaland
Le candidat à la présidence a réaffirmé sa promesse de recruter Haaland, qualifiant les récents démentis émanant de l'entourage de l'attaquant de simples « manœuvres de communication ».
Après une apparition très médiatisée dans l’émission El Hormiguero, au cours de laquelle Riquelme a affirmé que Haaland « voulait venir à Madrid », le dirigeant s’est entretenu avec ASpour clarifier sa position concernant l’attaquant norvégien, toujours en tête de sa short-list électorale.
Riquelme assure que l’opération est faisable : « Haaland dispose d’une clause. C’est un grand nom, sur lequel on travaille depuis un certain temps. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une candidature ; ce sont des élections. L’un peut gagner ou l’autre peut gagner. Je comprends qu’ils doivent prendre soin du joueur et le protéger au sein du club et de son équipe. Cela me semble normal. Mais je suis très heureux de pouvoir annoncer que de grandes figures, si je suis président, comme Haaland, joueront pour le Real Madrid. »
Les démentis de Pimenta et d’Alfie sont balayés d’un revers de main.
La campagne a connu un coup d’arrêt lorsque l’agent d’Haaland, Rafaela Pimenta, et son père, Alfie Haaland, ont publié un communiqué commun qualifiant ces allégations de « fausses ». Riquelme a toutefois comparé la situation au transfert controversé de Luis Figo, venu du grand rival Barcelone en 2000, laissant entendre que les démentis publics constituent une tactique défensive courante lors des négociations de transfert très médiatisées et des campagnes électorales.
Interrogé sur la polémique, Riquelme a répondu : « Ça fait partie du jeu. Personne ne l’ignore. Cela s’est aussi produit avec Figo ; c’est le football. Pour protéger le joueur, nous avions échangé avant et après avec Pablo (Barquero), le représentant de Rodri. Je sais qu’ensuite il faut parler à City. Les circonstances sont différentes pour Rodri et Haaland, mais il faut parler à City. Nous avons le plus grand respect pour le club. »
Garanties financières personnelles pour les membres
Pour convaincre les membres votants du Real Madrid de sa sincérité, Riquelme a mis sa fortune personnelle en jeu. Il a promis que, s’il ne tenait pas ses engagements en matière de transferts, il prendrait à sa charge les cotisations des 100 000 membres (soit environ 15 millions d’euros). Cette stratégie audacieuse lui permet de se démarquer du long mandat de l’actuel président, Florentino Pérez.
« Pour convaincre les membres ? En plus de mes engagements, j’ai fourni une garantie personnelle : si je ne tiens pas l’une de mes promesses, je prendrai à ma charge la cotisation des 100 000 membres madrilènes (environ 15 millions d’euros) », a expliqué Riquelme. « Je ne peux pas demander la confiance des membres si je ne crois pas moi-même en ma proposition. Je ne vais pas ternir mon image personnelle ou professionnelle, ni en tant que madridiste ni en tant que membre, en faisant l’un ou l’autre. »
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Respecter la position de Manchester City
Malgré son optimisme, Riquelme a reconnu que des négociations officielles avec Manchester City seraient encore nécessaires pour finaliser les transferts de Haaland et de Rodri. Le candidat a révélé que son équipe avait déjà pris contact en privé avec les champions d'Angleterre afin d'éviter tout malentendu lié à ses déclarations publiques et à ses interventions dans les médias.
Interrogé sur les possibles tensions que sa campagne pourrait créer à l’Etihad Stadium, Riquelme a répondu avec calme : « C’est une émission de divertissement. Le football, c’est le football ; cela fait partie du jeu. Nous devons continuer à discuter, avec le plus grand respect pour City ; nous devons nous asseoir autour d’une table. Le joueur dispose d’une clause libératoire et il a un contrat, et ce mercredi, nous leur avons déjà adressé un message privé. Même en raison d’une barrière de langue, ils pourraient mal interpréter nos propos, mais tout est clair. »