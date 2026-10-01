Manchester City a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League sur une période de neuf ans, un verdict qui découle directement des données que Pinto a rendues publiques en 2018. Si la culpabilité du club a été établie, l’affaire est toujours en cours, car les sanctions n’ont pas encore été décidées, et le club de l’Etihad a jusqu’au 2 octobre pour faire appel de la décision.

Désormais, le hacker portugais de 37 ans a pris la parole sur la plateforme X pour réaffirmer ses précédentes accusations. Il affirme qu’Infantino, durant son mandat de secrétaire général de l’UEFA, a activement protégé à la fois City et le Paris Saint-Germain de lourdes sanctions européennes.

Des informations publiées à l’origine par Der Spiegel suggéraient que les deux clubs soutenus par des États avaient artificiellement gonflé des contrats de sponsoring pour se conformer aux règles du fair-play financier (FFP). Confronté à de potentielles exclusions de la Ligue des champions en 2014, Infantino aurait contourné les procédures appropriées pour négocier en leur nom des accords de règlement cléments.



