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« Un cancer du football » : le lanceur d’alerte de Football Leaks, Rui Pinto, lance une attaque sensationnelle contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, au sujet des allégations de FFP visant Manchester City et le PSG
Pinto relance les accusations de manipulation du fair-play financier
Manchester City a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League sur une période de neuf ans, un verdict qui découle directement des données que Pinto a rendues publiques en 2018. Si la culpabilité du club a été établie, l’affaire est toujours en cours, car les sanctions n’ont pas encore été décidées, et le club de l’Etihad a jusqu’au 2 octobre pour faire appel de la décision.
Désormais, le hacker portugais de 37 ans a pris la parole sur la plateforme X pour réaffirmer ses précédentes accusations. Il affirme qu’Infantino, durant son mandat de secrétaire général de l’UEFA, a activement protégé à la fois City et le Paris Saint-Germain de lourdes sanctions européennes.
Des informations publiées à l’origine par Der Spiegel suggéraient que les deux clubs soutenus par des États avaient artificiellement gonflé des contrats de sponsoring pour se conformer aux règles du fair-play financier (FFP). Confronté à de potentielles exclusions de la Ligue des champions en 2014, Infantino aurait contourné les procédures appropriées pour négocier en leur nom des accords de règlement cléments.
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« Un cancer du football »
Pinto n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’actuel patron de la FIFA, lançant une attaque personnelle cinglante contre le dirigeant de 56 ans.
« En 2014 déjà, il y avait un homme qui était au courant des irrégularités impliquant Manchester City », a écrit Pinto mercredi. « Le tristement célèbre Gianni Infantino, alors secrétaire général de l’UEFA, a abusé de son autorité, partagé des documents confidentiels et, en bref, a déjoué la chambre d’instruction, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour que Manchester City comme le PSG ne reçoivent qu’une amende, évitant une enquête plus approfondie qui aurait pu mener à une exclusion de la Ligue des champions.
« Tous ces détails ont également été révélés par Football Leaks. Compte tenu de ses actes en tant que secrétaire général de l’UEFA et, plus récemment, en tant que président de la FIFA, je peux seulement dire, à mon humble avis, que Gianni Infantino est devenu un cancer pour le football et ne devrait avoir aucune place dans l’avenir de ce sport. »
Pression croissante et démentis catégoriques
Lorsque ces accusations ont émergé pour la première fois, l’UEFA a défendu les actes d’Infantino, affirmant qu’il entrait dans ses prérogatives d’apporter une « aide pour aider à trouver des solutions » aux organes d’enquête. Infantino a lui aussi rejeté les critiques, faisant valoir que son rôle consistait à « mener des discussions, avoir des conversations, échanger des documents », et défendant sa conduite comme étant parfaitement professionnelle.
Le PSG a également fermement rejeté les accusations à l’époque. Le géant français a soutenu avoir « toujours agi dans le plein respect des lois et des règlements » et a souligné qu’il est l’un des clubs les plus contrôlés de l’histoire du football.
Malgré ces démentis fermes, Infantino fait l’objet d’une surveillance croissante sur plusieurs fronts. L’Association suisse de football (ASF) a récemment retiré son soutien, invoquant des inquiétudes concernant le « leadership, la gouvernance, la transparence et les processus de prise de décision » à la suite d’une réévaluation complète des controverses récentes.
- AFP
Les échéances approchent pour City et la FIFA
Pour Manchester City, l’attention se porte immédiatement sur la date limite du 2 octobre pour faire appel du verdict de culpabilité de la Premier League. Alors que sa sanction n’a pas encore été arrêtée, la domination nationale à long terme du club pourrait dépendre entièrement des sanctions à venir et de l’issue de la procédure d’appel.
Pendant ce temps, Infantino se prépare à briguer un quatrième mandat à la présidence de la FIFA en mars 2027. Avec des responsables européens mécontents de son style de gestion et de ses initiatives passées, d’éventuels challengers ont jusqu’au 18 novembre pour se déclarer et lancer une campagne officielle afin de le détrôner.
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