Selon Sky, le BVB était en pourparlers avancés avec l’ancien joueur du Mainz 05. Cependant, le joueur de 22 ans a clairement indiqué qu’il souhaitait rester à RB Leipzig et poursuivre la dynamique lancée lors de la seconde partie de saison.
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Selon les informations du kicker, les négociations entre Leipzig et Brighton & Hove Albion, le club d’origine de Gruda, entrent dans leur phase finale. Les Seagulls, auprès desquels l’international allemand est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, ont négocié avec Leipzig un modèle de transfert sur mesure.
Selon le magazine « kicker », les deux clubs ont trouvé un accord de principe pour une nouvelle saison de prêt. Le deal inclut une option d’achat obligatoire déclenchée dès qu’un certain nombre de matchs officiels sera atteint ; un seuil volontairement bas qui transforme presque l’exercice de cette option en simple formalité.
- Getty Images Sport
Si Leipzig recrute Gruda, Mayence en profitera également
Le montant total de la transaction est impressionnant : frais de prêt, indemnité fixe et éventuelles primes compris, l’opération avoisine les 30 millions d’euros.
Le RB Leipzig investit ainsi un montant proche de celui que Brighton avait versé à l’été 2024 au 1. FSV Mayence 05 comme indemnité de transfert initiale, soit 31,5 millions d’euros. Un détail stratégique : lors de cette vente, le club rhénan s’était assuré une participation sur la revente, ce qui permettra aux caisses de Mayence de se renflouer à nouveau grâce à ce transfert vers Leipzig.
Brajan Gruda s’apprête à faire son retour au RB Leipzig.
Pour ce joueur de 22 ans, rester à Leipzig est l’occasion d’assurer une certaine continuité. En Angleterre, son parcours a jusqu’ici été irrégulier en raison des blessures : en un an et demi sous le maillot de Brighton, il n’a disputé que 39 matchs officiels, pour seulement deux buts marqués.
Son bilan a été tout autre au cours du dernier semestre : lors de son prêt pendant la phase retour de la saison dernière, Gruda s’est imposé comme un élément dynamisant à Leipzig. En 14 matchs de Bundesliga, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Il s’est particulièrement illustré lors de sa prestation exceptionnelle lors de la large victoire 5-0 contre le TSG Hoffenheim, où il a brillé en marquant deux buts et en délivrant une passe décisive.
La date de son retour définitif au Cottaweg reste toutefois incertaine en raison de dernières formalités administratives. Il reste à déterminer s’il sera sur la pelouse à temps pour la reprise officielle de l’entraînement, fixée au 13 juillet.
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