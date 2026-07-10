Pour ce joueur de 22 ans, rester à Leipzig est l’occasion d’assurer une certaine continuité. En Angleterre, son parcours a jusqu’ici été irrégulier en raison des blessures : en un an et demi sous le maillot de Brighton, il n’a disputé que 39 matchs officiels, pour seulement deux buts marqués.

Son bilan a été tout autre au cours du dernier semestre : lors de son prêt pendant la phase retour de la saison dernière, Gruda s’est imposé comme un élément dynamisant à Leipzig. En 14 matchs de Bundesliga, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Il s’est particulièrement illustré lors de sa prestation exceptionnelle lors de la large victoire 5-0 contre le TSG Hoffenheim, où il a brillé en marquant deux buts et en délivrant une passe décisive.

La date de son retour définitif au Cottaweg reste toutefois incertaine en raison de dernières formalités administratives. Il reste à déterminer s’il sera sur la pelouse à temps pour la reprise officielle de l’entraînement, fixée au 13 juillet.