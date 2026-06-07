Selon la BBC, Arsenal serait entré dans la course au recrutement de ce joueur de 18 ans et aurait déjà transmis une première offre au Paris Saint-Germain.
Traduit par
Un cador de Premier League s’apprête-t-il à souffler un jeune talent défensif au FC Bayern Munich ?
Le contrat de Mbemba avec le club de la capitale française expire fin juin, ce qui lui permettrait de partir gratuitement. Selon certaines informations, le PSG souhaiterait prolonger son contrat, mais le double international U19 aurait déjà décidé de changer de club cet été.
Dans ce contexte, le Bayern Munich aurait également manifesté son intérêt pour ce gaucher polyvalent, capable d’évoluer aussi bien au poste d’arrière gauche que de défenseur central.
- (C)Getty Images
Le Bayern cherche à renforcer sa défense
À la Säbener Straße, le Bayern Munich cherche toujours à renforcer sa défense, car deux joueurs, Min-Jae Kim et Hiroki Ito, pourraient quitter le club cet été.
En recrutant Mbemba, le Bayern ferait d’une pierre deux coups : le jeune joueur offrirait une concurrence directe à Alphonso Davies, dont la situation est discutée, tout en anticipant d’éventuels départs de Kim et Ito.
Selon L'Équipe, le champion d'Allemagne disposerait déjà de bonnes chances d'attirer le jeune joueur. Le Bayer 04 Leverkusen, concurrent en Bundesliga, et le Paris FC suivraient également de près ce talent de 18 ans.
Tomas Araujo, du Benfica Lisbonne, est également envisagé comme solution de rechange. Selon Sky, le défenseur portugais, déjà évoqué en début d’année, reste sur la short-list bavaroise.