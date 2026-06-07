Un cador de Premier League s’apprête-t-il à souffler un jeune talent défensif au FC Bayern Munich ?

À la Säbener Straße, le Bayern Munich cherche toujours à renforcer sa défense, car deux joueurs, Min-Jae Kim et Hiroki Ito, pourraient quitter le club cet été.

En recrutant Mbemba, le Bayern ferait d’une pierre deux coups : le jeune joueur offrirait une concurrence directe à Alphonso Davies, dont la situation est discutée, tout en anticipant d’éventuels départs de Kim et Ito.

Selon L'Équipe, le champion d'Allemagne disposerait déjà de bonnes chances d'attirer le jeune joueur. Le Bayer 04 Leverkusen, concurrent en Bundesliga, et le Paris FC suivraient également de près ce talent de 18 ans.

Tomas Araujo, du Benfica Lisbonne, est également envisagé comme solution de rechange. Selon Sky, le défenseur portugais, déjà évoqué en début d’année, reste sur la short-list bavaroise.