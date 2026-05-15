« Un buzz après une seule bonne saison » : l’étiquette de « meilleur joueur du monde » collée à Cole Palmer est remise en question par l’ex-star de Chelsea William Gallas

Malgré d’importants investissements dans l’effectif, Chelsea peine à trouver une solidité défensive, encaissant trop régulièrement des buts et ne parvenant pas à stabiliser une arrière-garde fiable. Gallas a critiqué les performances tant offensives que défensives du groupe, laissant entendre que Palmer n’avait pas maintenu le même impact que lors de sa première saison prometteuse.

« Quand on regarde les défenseurs de Chelsea, ils ont encaissé tellement de buts. Les attaquants, eux, n’ont pratiquement pas marqué », a déclaré Gallas à BetVictor. « Un joueur, que je ne citerai pas mais qui n’a pas été assez performant, c’est Cole Palmer. Tout le monde en Angleterre s’est emparé de l’engouement après une bonne saison, en disant qu’il était le meilleur joueur du monde, mais regardez-le maintenant. C’est désormais un grand nom, mais il est encore si jeune, même s’il a été élu Jeune Joueur de l’Année il y a deux ans. »