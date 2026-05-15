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« Un buzz après une seule bonne saison » : l’étiquette de « meilleur joueur du monde » collée à Cole Palmer est remise en question par l’ex-star de Chelsea William Gallas
Gallas remet en question l'engouement autour de Palmer alors que Chelsea traverse une période difficile
Palmer est devenu la pièce maîtresse du projet de Chelsea après son arrivée en provenance de Manchester City. Il a connu une superbe première saison avec 25 buts à son actif, ce qui lui a valu une reconnaissance individuelle sous la forme du titre de Jeune joueur de l'année décerné par la PFA, ainsi que de grandes attentes. Cependant, l'ancien défenseur des Blues, Gallas, estime que l'engouement suscité par l'ascension de Palmer est allé trop loin. Évoquant la situation actuelle de l'équipe, Gallas a laissé entendre que le battage médiatique autour de l'attaquant de 24 ans était devenu exagéré.
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Gallas s’interroge sur le statut de Palmer
Malgré d’importants investissements dans l’effectif, Chelsea peine à trouver une solidité défensive, encaissant trop régulièrement des buts et ne parvenant pas à stabiliser une arrière-garde fiable. Gallas a critiqué les performances tant offensives que défensives du groupe, laissant entendre que Palmer n’avait pas maintenu le même impact que lors de sa première saison prometteuse.
« Quand on regarde les défenseurs de Chelsea, ils ont encaissé tellement de buts. Les attaquants, eux, n’ont pratiquement pas marqué », a déclaré Gallas à BetVictor. « Un joueur, que je ne citerai pas mais qui n’a pas été assez performant, c’est Cole Palmer. Tout le monde en Angleterre s’est emparé de l’engouement après une bonne saison, en disant qu’il était le meilleur joueur du monde, mais regardez-le maintenant. C’est désormais un grand nom, mais il est encore si jeune, même s’il a été élu Jeune Joueur de l’Année il y a deux ans. »
Gallas exhorte Chelsea à recruter John Stones
Gallas estime que Chelsea devrait prioriser l’arrivée de Stones, attendu partant de Manchester City cet été, plutôt que celle de Marcos Senesi.
« Marcos Senesi est un bon défenseur, il a réalisé une bonne saison avec Bournemouth et, à 29 ans, il possède davantage d’expérience que plusieurs défenseurs actuels de Chelsea », a-t-il ajouté. « Mais la pression sera différente dans un grand club, et Senesi n’a pas connu cette pression. »
« John Stones constituerait un choix plus pertinent pour Chelsea ; il connaît parfaitement la pression qui accompagne un grand club et a déjà goûté aux titres. De plus, Stones quittera Manchester City libre cet été. Les Blues doivent donc s’activer pour l’enrôler : il a les épaules pour structurer la défense. »
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Questions défensives et nomination d’un entraîneur permanent
Si Palmer s'est rapidement imposé comme un atout offensif majeur depuis son arrivée à Stamford Bridge, les problèmes défensifs de Chelsea demeurent un véritable casse-tête. Malgré des investissements importants sur le marché des transferts pour renforcer la arrière-garde, le club n'a pas encore trouvé la charnière centrale capable de stabiliser l'équipe et de l'ancrer dans la course au top 4. Plusieurs noms circulent déjà pour renforcer les Blues lors du mercato estival. Parallèlement, le club cherche à nommer un entraîneur permanent après le limogeage de Liam Rosenior en avril.