En raison de son absence lors des matchs précédents pour des raisons télévisuelles, la légende du Bayern n’était initialement prévue que pour jouer le rôle de joker de luxe. Müller est entré en jeu en deuxième mi-temps alors que le score était de 1-1 et a immédiatement fait la différence : à la 62e minute, le vétéran a inscrit le but décisif qui a donné l’avantage aux Canadiens.

Mais l’épisode fut bref : après un voyage éprouvant, sa condition physique ne lui permettait pas encore de tenir les 45 minutes de la seconde période, et il a cédé sa place dès la 72^e minute.

Bien que Vancouver ait ensuite facilement remporté la rencontre 4-1, se plaçant ainsi dans une position confortable avant le match retour du 14 juillet, cette apparition éclair interpelle. D’autant que le véritable coup d’envoi de la saison de Major League Soccer approche à grands pas.