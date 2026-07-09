Mardi soir, le champion du monde 2014 assistait dans le stade au match haletant des huitièmes de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et la Colombie (4-3 aux tirs au but). La rencontre se déroulait, hasard heureux, à Vancouver, la ville d’adoption sportive de Müller. Ayant manqué une grande partie de la préparation en raison de ses engagements devant les caméras de Magenta TV, il n’a toutefois pas été retenu dans le onze de départ pour le match aller des quarts de finale du Championnat canadien contre le Cavalry FC, comme on pouvait s’y attendre.
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Un but et une entrée en jeu en cours de match : l’expert de la Coupe du monde Thomas Müller a fait des débuts de saison pour le moins insolites
En raison de son absence lors des matchs précédents pour des raisons télévisuelles, la légende du Bayern n’était initialement prévue que pour jouer le rôle de joker de luxe. Müller est entré en jeu en deuxième mi-temps alors que le score était de 1-1 et a immédiatement fait la différence : à la 62e minute, le vétéran a inscrit le but décisif qui a donné l’avantage aux Canadiens.
Mais l’épisode fut bref : après un voyage éprouvant, sa condition physique ne lui permettait pas encore de tenir les 45 minutes de la seconde période, et il a cédé sa place dès la 72^e minute.
Bien que Vancouver ait ensuite facilement remporté la rencontre 4-1, se plaçant ainsi dans une position confortable avant le match retour du 14 juillet, cette apparition éclair interpelle. D’autant que le véritable coup d’envoi de la saison de Major League Soccer approche à grands pas.
- Getty Images
Müller va bientôt défier Lewandowski en MLS.
Le 17 juillet, les Whitecaps affronteront le Chicago Fire pour leur premier match de championnat. Un duel prestigieux au cours duquel Müller retrouvera son ancien coéquipier munichois de longue date, Robert Lewandowski.
Müller s'est néanmoins montré confiant et a souligné la motivation intérieure qui le pousse toujours à revenir sur le terrain : « Je l'ai déjà clairement ressenti depuis le bord du terrain : j'ai vraiment hâte de fouler à nouveau la pelouse. Je veux remettre les gaz. Je me sens bien physiquement. »
Müller officiera comme consultant télévisé durant la Coupe du monde.
Les téléspectateurs allemands avaient pris l’habitude de voir cet attaquant comme un pilier de la couverture de la Coupe du monde sur Magenta TV. Aux côtés de l’ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp et du présentateur Johannes B. Kerner, il analysait les matches avec son franc-parler habituel, engageait des conversations décontractées avec les protagonistes au bord du terrain et a même salué la superstar argentine Lionel Messi entre deux actions.
Malgré le coup d’envoi de la MLS, un adieu définitif aux écrans de télévision n’est pas à l’ordre du jour. Prochain défi logistique pour le joueur de 36 ans : être sur place, sur la côte Est, pour commenter la grande finale de la Coupe du monde le 19 juillet à New York/New Jersey.
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