Un but en or après 20 ans d'attente ! Le FC Arsenal s'impose face à l'Atlético Madrid et se qualifie pour la finale de la Ligue des champions

En finale, le défi le plus redoutable les attendra : le 30 mai à Budapest, l’équipe de Havertz, toujours invaincue, défiera soit le Bayern Munich, soit le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Après le match nul 1-1 la semaine dernière à Madrid, Bukayo Saka (45e) a qualifié les Londoniens pour la finale pour la deuxième fois. L'Atlético n'a pas réussi à décrocher sa troisième qualification pour la finale après celles de 2014 et 2016 sous la houlette de son entraîneur Diego Simeone.

Havertz, auteur du but victorieux en finale de Ligue des champions 2021 avec Chelsea, était revenu dans le groupe après une blessure, mais n’a pas été utilisé lors de la rencontre.

« Cela fait 20 ans qu’Arsenal travaille pour avoir cette chance d’aller en finale », avait souligné le manager des Gunners, Mikel Arteta : « C’est entre nos mains. » Dans la nuit de lundi à mardi, des supporters ont même allumé des feux d’artifice près de l’hôtel de l’Atlético pour perturber le sommeil des Espagnols.