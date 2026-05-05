Pour la première fois depuis 2006, le FC Arsenal s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Les Gunners ont réussi à percer la défense de fer de l'Atlético de Madrid lors du match retour des demi-finales, remporté 1-0 (1-0), et peuvent désormais continuer à rêver d'un premier sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
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Un but en or après 20 ans d'attente ! Le FC Arsenal s'impose face à l'Atlético Madrid et se qualifie pour la finale de la Ligue des champions
En finale, le défi le plus redoutable les attendra : le 30 mai à Budapest, l’équipe de Havertz, toujours invaincue, défiera soit le Bayern Munich, soit le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Après le match nul 1-1 la semaine dernière à Madrid, Bukayo Saka (45e) a qualifié les Londoniens pour la finale pour la deuxième fois. L'Atlético n'a pas réussi à décrocher sa troisième qualification pour la finale après celles de 2014 et 2016 sous la houlette de son entraîneur Diego Simeone.
Havertz, auteur du but victorieux en finale de Ligue des champions 2021 avec Chelsea, était revenu dans le groupe après une blessure, mais n’a pas été utilisé lors de la rencontre.
« Cela fait 20 ans qu’Arsenal travaille pour avoir cette chance d’aller en finale », avait souligné le manager des Gunners, Mikel Arteta : « C’est entre nos mains. » Dans la nuit de lundi à mardi, des supporters ont même allumé des feux d’artifice près de l’hôtel de l’Atlético pour perturber le sommeil des Espagnols.
Arsenal a convertie sa première véritable occasion, tandis que l'Atlético n'a pas réussi à concrétiser sa seule opportunité d'égaliser.
Les joueurs de l’Atlético semblaient pourtant bien réveillés. Alors que les visiteurs faisaient étalage de leur jeu de transition sans fioritures et se montraient parfois dangereux en attaque, Arsenal se cassait les dents face à la défense redoutable des Rojiblancos.
En phase de groupes, les Colchoneros avaient subi une sévère défaite 0-4 dans le nord de Londres ; cette fois, l’hôtel avait été changé, par superstition ? « Non, non, le nouveau était simplement moins cher », avait plaisanté Simeone.
Cette stratégie a fonctionné jusqu’à la fin de la première période. Les Gunners, qui n’ont cadré qu’une seule frappe, ont réclamé un penalty auprès de l’arbitre allemand Daniel Siebert après une légère poussée sur Leandro Trossard (34e), en vain. Ils ont tout de même ouvert le score juste avant la mi-temps : Saka a repris le rebond d’une frappe de Trossard repoussée par un excellent Oblak.
Les Gunners, toujours en lice pour le titre domestique après le faux pas de Manchester City, ont toutefois failli concéder l’égalisation juste après la pause. William Saliba a dévié involontairement le ballon vers Giuliano Simeone, qui a gâché cette occasion en or (51^e). Du côté d’Arsenal, Viktor Gyökeres manquait l’occasion de tuer le match (66^e), annonçant une fin de rencontre palpitante.