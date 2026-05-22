Un but de rêve et une ambiance de folie dans les tribunes ! Après avoir « volé » un but sur le poteau, le Rot-Weiss Essen frappe à la porte de la 2e division

Grâce à une merveilleuse frappe, le Rot-Weiss Essen entrevoit plus que jamais son retour tant attendu en 2^e Bundesliga, près de vingt ans après sa dernière apparition. Vainqueur 1-0 (0-0) à l’aller des barrages face au SpVgg Greuther Fürth, le club emblématique de la Ruhr se rendra mardi en Bavière avec un léger avantage pour le match retour.
Torben Müsel, auteur d’un coup franc somptueux dans la lucarne à la 62e minute, a fait exploser la Hafenstraße et accentué les craintes de relégation des Fürthois. Le Kleeblatt devra désormais s’imposer à domicile lors du match retour pour éviter un retour en troisième division qui n’est plus survenu depuis 1997.