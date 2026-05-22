Un but de rêve et une ambiance de folie dans les tribunes ! Après avoir « volé » un but sur le poteau, le Rot-Weiss Essen frappe à la porte de la 2e division

Les supporters du RWE ont frappé fort : juste avant la rencontre, les ultras ont exhibé dans leur tribune un poteau de but subtilisé au MSV Duisburg, accompagné de deux banderoles sans équivoque : « MSV : fin de rêve » et « Votre poteau dans notre coffre ».

C’est précisément sur ce montant que Rasim Bulic avait buté, totalement seul, lors du temps additionnel de la dernière journée face au Viktoria Cologne, offrant ainsi à Essen la qualification pour les barrages.

Une victoire aurait suffi au MSV pour valider sa montée, mais, profitant de ce raté, les Zèbres n’ont pu faire mieux qu’un match nul tandis que l’RWE, lui, marquait dans les arrêts de jeu contre Ulm et décrochait son billet pour les barrages.