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Un but de rêve et une ambiance de folie dans les tribunes ! Après avoir « volé » un but sur le poteau, le Rot-Weiss Essen frappe à la porte de la 2e division

Bundesliga 2 - Qualification
RW Essen vs Greuther Fuerth
RW Essen
Greuther Fuerth

Le Rot-Weiss Essen a ouvert la porte de la 2^e division lors du match aller des barrages face au Greuther Fürth. Les supporters du RWE ont également marqué les esprits avec une action aussi spectaculaire qu’originale.

Grâce à une merveilleuse frappe, le Rot-Weiss Essen entrevoit plus que jamais son retour tant attendu en 2^e Bundesliga, près de vingt ans après sa dernière apparition. Vainqueur 1-0 (0-0) à l’aller des barrages face au SpVgg Greuther Fürth, le club emblématique de la Ruhr se rendra mardi en Bavière avec un léger avantage pour le match retour.

Torben Müsel, auteur d’un coup franc somptueux dans la lucarne à la 62e minute, a fait exploser la Hafenstraße et accentué les craintes de relégation des Fürthois. Le Kleeblatt devra désormais s’imposer à domicile lors du match retour pour éviter un retour en troisième division qui n’est plus survenu depuis 1997.

  • Les supporters du RWE ont frappé fort : juste avant la rencontre, les ultras ont exhibé dans leur tribune un poteau de but subtilisé au MSV Duisburg, accompagné de deux banderoles sans équivoque : « MSV : fin de rêve » et « Votre poteau dans notre coffre ».

    C’est précisément sur ce montant que Rasim Bulic avait buté, totalement seul, lors du temps additionnel de la dernière journée face au Viktoria Cologne, offrant ainsi à Essen la qualification pour les barrages. 

    Une victoire aurait suffi au MSV pour valider sa montée, mais, profitant de ce raté, les Zèbres n’ont pu faire mieux qu’un match nul tandis que l’RWE, lui, marquait dans les arrêts de jeu contre Ulm et décrochait son billet pour les barrages.

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  • Le Rot-Weiss Essen se prépare à retrouver la 2ᵉ division après quatorze années passées dans le football amateur.

    Après des années difficiles marquées par des relégations, une faillite et des échecs sportifs, Essen n'a réussi à remonter en 3e division qu'en 2022, après 14 ans d'absence du football professionnel. L'euphorie était donc à son comble chez le champion d'Allemagne de 1955, qui avait pourtant connu un dernier sursaut de faiblesse en fin de championnat. Dans une entame de match animée, Jannik Dehm, côté Fürth, a toutefois tiré un premier coup de semonce (16e) en frappant la barre transversale.

    Cette action est l’une des rares occasions d’un match engagé mais pauvre en véritable qualité technique. Les joueurs de Fürth, sauvés in extremis à la 16e place de la deuxième division après leur victoire 3-0 contre Fortuna Düsseldorf lors de la dernière journée, se sont rarement montrés dangereux. Essen a finalement pris l’avantage : après une occasion manquée par Kaito Mizuta (58e), Müsel a profité d’un coup de pied arrêté pour offrir la victoire aux siens. Les Essenais ont poursuivi leur pression jusqu’aux dernières minutes.

Bundesliga 2 - Qualification
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