Les buts de Lukas Kübler (19e, 72e) et de Johan Manzambi (41e) ont déclenché l’enthousiasme des Fribourgeois. Pau Victor a réduit le score pour Braga (79e), qui a pourtant évolué en infériorité numérique dès la 6e minute après l’exclusion de Mario Dorgeles. L’équipe de l’entraîneur Julian Schuster a pu s’appuyer sur sa formidable force à domicile : le SC Fribourg a remporté chacun de ses sept matchs disputés dans son stade lors de cette saison d’Europa League.

« Nous savons de quoi nous sommes capables », avait prévenu le gardien Noah Atubolu sur RTL, promettant « une bataille ». Le SC a toutefois dû se passer de Yuito Suzuki. Le Japonais, auteur d’une fracture de la clavicule droite dimanche lors du match nul 1-1 en Bundesliga contre Wolfsburg, a cédé sa place au vétéran Nicolas Höfler, aligné d’entrée par Schuster.

Portés par leurs supporters bruyants, les Breisgau-Brasilianer ont immédiatement pris le contrôle du ballon. Ils ont aussi rapidement évolué en supériorité numérique : après six minutes, Dorgeles, auteur du but victorieux de Braga lors du match aller dans le temps additionnel, a fauché Jan-Niklas Beste partant seul au but et a reçu un carton rouge direct de l’arbitre Davide Massa pour ce tacle en dernier recours.