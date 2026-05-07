Destination rêvée atteinte : le SC Fribourg file vers Istanbul ! Les Fribourgeois ont dominé le match retour 3-1 (2-0) contre le Sporting Braga et ont ainsi effacé leur défaite 1-2 de l’aller. Le 20 mai, dans la métropole turque, ils disputeront la première finale européenne de leur histoire, face à Aston Villa ou Nottingham Forest.
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Un but de rêve et un héros inattendu : le SC Fribourg crée la sensation et se qualifie pour la finale de la Ligue Europa
Les buts de Lukas Kübler (19e, 72e) et de Johan Manzambi (41e) ont déclenché l’enthousiasme des Fribourgeois. Pau Victor a réduit le score pour Braga (79e), qui a pourtant évolué en infériorité numérique dès la 6e minute après l’exclusion de Mario Dorgeles. L’équipe de l’entraîneur Julian Schuster a pu s’appuyer sur sa formidable force à domicile : le SC Fribourg a remporté chacun de ses sept matchs disputés dans son stade lors de cette saison d’Europa League.
« Nous savons de quoi nous sommes capables », avait prévenu le gardien Noah Atubolu sur RTL, promettant « une bataille ». Le SC a toutefois dû se passer de Yuito Suzuki. Le Japonais, auteur d’une fracture de la clavicule droite dimanche lors du match nul 1-1 en Bundesliga contre Wolfsburg, a cédé sa place au vétéran Nicolas Höfler, aligné d’entrée par Schuster.
Portés par leurs supporters bruyants, les Breisgau-Brasilianer ont immédiatement pris le contrôle du ballon. Ils ont aussi rapidement évolué en supériorité numérique : après six minutes, Dorgeles, auteur du but victorieux de Braga lors du match aller dans le temps additionnel, a fauché Jan-Niklas Beste partant seul au but et a reçu un carton rouge direct de l’arbitre Davide Massa pour ce tacle en dernier recours.
Le SC Fribourg optimise son avantage numérique
Par la suite, Braga s'est davantage illustré par des manœuvres dilatoires que par des actions offensives, tandis que la pression exercée par Fribourg ne cessait de s'intensifier. L'ouverture du score était donc logique : Kübler a repris un centre mal repoussé en direction du but portugais ; le ballon a rebondi entre l'arrière droit et un adversaire avant de finir sa course au fond des filets.
Fribourg, impitoyable, poursuivait son travail de sape avec sang-froid et patience, et doublait la mise : Manzambi perçait depuis le côté gauche, rentrait dans l’axe et logeait le ballon dans le coin droit des filets, à une vingtaine de mètres (2-0). Le retard accumulé à l’aller était effacé, même si les Alsaciens étaient repus de chance juste avant la mi-temps, lorsque Victor Gomez touchait le poteau (45e+1).
Dès la reprise, le Sport-Club a pressé : Vincenzo Grifo a trouvé le poteau extérieur (47e), le tir rasant de Matthias Ginter a frôlé le cadre (49e), puis Lukas Hornicek a repoussé in extremis la tentative de Manzambi (53e).
Devant 33 700 spectateurs, dont l’ancien sélectionneur national Joachim Löw, Braga n’abdiquait pas : Jean-Baptiste Gorby (58e) puis Joao Moutinho (69e) manquaient toutefois de justesse pour réduire l’écart. Kübler doublait la mise de la tête, avant que Braga ne relance le suspense.