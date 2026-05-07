Avant même le coup de sifflet final, les supporters du SC Fribourg avaient déjà investi les tribunes. Dès que la qualification historique pour la finale de l’Eurocup a été acquise, plus rien ne les a contenus : joueurs, staff et public ont fusionné dans une immense étreinte, l’entraîneur Julian Schuster a laissé éclater son émotion, puis la foule a envahi la pelouse pour célébrer l’instant. Le club alsacien a atteint son objectif de rêve, Istanbul, et se prépare à couronner un parcours européen digne d’un conte de fées.
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Un but de rêve et un héros inattendu : le SC Fribourg accomplit un exploit historique et se qualifie pour la finale de la Ligue Europa
Les joueurs du SC Fribourg ont dominé le Sporting Braga 3-1 (2-0) lors du match retour des demi-finales de la Ligue Europa, effaçant ainsi leur revers 1-2 de l’aller. Ils disputeront le 20 mai, en Turquie, la première finale européenne de l’histoire du club. Seul Aston Villa se dresse encore entre eux et ce titre historique.
« Je n’ai plus de voix à force de crier », a déclaré Matthias Ginter sur RTL. « Il ne nous reste plus qu’à franchir la dernière étape. Nous avons désormais le match le plus important de l’histoire du club. C’est une occasion unique pour Fribourg. »
De son côté, Vincenzo Grifo s’est dit soulagé : « C’est tout simplement extraordinaire. Cette équipe, ce club, cette ville méritent tellement d’être en finale. Ce que nous avons accompli ces dernières années… Si nous y parvenons, nous ferons certainement la fête et nous ne dormirons pas beaucoup cette nuit, mais même avec peu de sommeil, on peut être performant dimanche. » Prochain rendez-vous : un déplacement sur la pelouse du Hambourg SV en Bundesliga.
Le SC Fribourg optimise son avantage numérique
Les buts de Lukas Kübler (19e, 72e) et de Johan Manzambi (41e) ont déclenché une explosion de joie chez les Fribourgeois. Pau Victor a marqué pour Braga (79e), qui a dû disputer la quasi-totalité du match en infériorité numérique après le carton rouge reçu très tôt par Mario Dorgeles (6e). L’équipe de Schuster a pu s’appuyer sur sa formidable force à domicile : le SC Fribourg a remporté chacun de ses sept matchs disputés dans son stade lors de cette saison d’Europa League.
« Nous savons de quoi nous sommes capables », avait prévenu le gardien Noah Atubolu sur RTL, promettant « une bataille ». Le SC Fribourg a toutefois dû se passer de Yuito Suzuki. Le Japonais, victime d’une fracture de la clavicule droite dimanche lors du match nul 1-1 en Bundesliga contre Wolfsburg, a cédé sa place au vétéran Nicolas Höfler, aligné d’entrée par Schuster.
Porté par ses supporters bruyants, le SC a immédiatement pris le contrôle du ballon. Dès la 6^e minute, il bénéficiait aussi d’une supériorité numérique : Dorgeles, auteur du but victorieux de Braga à l’aller dans le temps additionnel, fauche Jan-Niklas Beste lancé vers le but et est logiquement expulsé par l’arbitre Davide Massa.
Les Portugais, plutôt que de lancer des offensives, ont multiplié les pertes de temps, tandis que la pression locale montait d’un cran. L’ouverture du score est donc apparue comme une conséquence naturelle : Kübler a repris un centre mal repoussé, le ballon a rebondi entre lui et un défenseur avant de mourir dans les filets.
Fribourg a ensuite continué à imposer son rythme, construisant ses actions avec sang-froid et patience, avant de doubler la mise : Manzambi a déboulé depuis le côté gauche, pénétré vers l’intérieur et expédié le ballon dans le coin droit à une vingtaine de mètres (2-0). Le retard de l’aller était ainsi effacé, et les Breisgau-Brasilianer ont même touché le poteau par Victor Gomez juste avant la mi-temps (45e+1).
Dès la reprise, le Sport-Club a pressé : Vincenzo Grifo a trouvé le poteau extérieur (47e), Matthias Ginter a enroulé une frappe rasante juste à côté (49e) et Lukas Hornicek a repoussé in extremis la tentative de Manzambi (53e).
Devant 33 700 spectateurs, dont l’ancien sélectionneur national Joachim Löw, Braga n’abdiquait pas : Jean-Baptiste Gorby (58e) puis Joao Moutinho (69e) manquaient toutefois de justesse. Kübler doublait la mise de la tête, avant que Braga ne relance le suspense.