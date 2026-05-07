Un but de rêve et un héros inattendu : le SC Fribourg accomplit un exploit historique et se qualifie pour la finale de la Ligue Europa

Les buts de Lukas Kübler (19e, 72e) et de Johan Manzambi (41e) ont déclenché une explosion de joie chez les Fribourgeois. Pau Victor a marqué pour Braga (79e), qui a dû disputer la quasi-totalité du match en infériorité numérique après le carton rouge reçu très tôt par Mario Dorgeles (6e). L’équipe de Schuster a pu s’appuyer sur sa formidable force à domicile : le SC Fribourg a remporté chacun de ses sept matchs disputés dans son stade lors de cette saison d’Europa League.

« Nous savons de quoi nous sommes capables », avait prévenu le gardien Noah Atubolu sur RTL, promettant « une bataille ». Le SC Fribourg a toutefois dû se passer de Yuito Suzuki. Le Japonais, victime d’une fracture de la clavicule droite dimanche lors du match nul 1-1 en Bundesliga contre Wolfsburg, a cédé sa place au vétéran Nicolas Höfler, aligné d’entrée par Schuster.

Porté par ses supporters bruyants, le SC a immédiatement pris le contrôle du ballon. Dès la 6^e minute, il bénéficiait aussi d’une supériorité numérique : Dorgeles, auteur du but victorieux de Braga à l’aller dans le temps additionnel, fauche Jan-Niklas Beste lancé vers le but et est logiquement expulsé par l’arbitre Davide Massa.

Les Portugais, plutôt que de lancer des offensives, ont multiplié les pertes de temps, tandis que la pression locale montait d’un cran. L’ouverture du score est donc apparue comme une conséquence naturelle : Kübler a repris un centre mal repoussé, le ballon a rebondi entre lui et un défenseur avant de mourir dans les filets.

Fribourg a ensuite continué à imposer son rythme, construisant ses actions avec sang-froid et patience, avant de doubler la mise : Manzambi a déboulé depuis le côté gauche, pénétré vers l’intérieur et expédié le ballon dans le coin droit à une vingtaine de mètres (2-0). Le retard de l’aller était ainsi effacé, et les Breisgau-Brasilianer ont même touché le poteau par Victor Gomez juste avant la mi-temps (45e+1).

Dès la reprise, le Sport-Club a pressé : Vincenzo Grifo a trouvé le poteau extérieur (47e), Matthias Ginter a enroulé une frappe rasante juste à côté (49e) et Lukas Hornicek a repoussé in extremis la tentative de Manzambi (53e).

Devant 33 700 spectateurs, dont l’ancien sélectionneur national Joachim Löw, Braga n’abdiquait pas : Jean-Baptiste Gorby (58e) puis Joao Moutinho (69e) manquaient toutefois de justesse. Kübler doublait la mise de la tête, avant que Braga ne relance le suspense.