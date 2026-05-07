Avant même le coup de sifflet final, les supporters du SC Fribourg avaient déjà investi les tribunes. Une fois la qualification historique pour la finale confirmée, plus rien ne les a retenus : les héros de l’Eurocup se sont regroupés dans une immense mêlée de joie, l’entraîneur Julian Schuster n’a pu contenir ses larmes et les fans ont envahi la pelouse pour célébrer ensemble. Le club alsacien a atteint son objectif de rêve, Istanbul, et se prépare à couronner un parcours européen digne d’un conte de fées.
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Un but de rêve et un héros inattendu : le SC Fribourg accomplit un exploit historique et se hisse en finale de la Ligue Europa
Les joueurs de Fribourg ont battu le Sporting Braga 3-1 (2-0) lors du match retour des demi-finales de la Ligue Europa, effaçant ainsi leur défaite 1-2 de l’aller. Ils disputeront désormais, le 20 mai dans la métropole turque, la première finale de coupe d’Europe de l’histoire du club. Seul Aston Villa se dresse encore sur la route de ce titre historique tant convoité.
« Je n’ai plus de voix à force de crier », a déclaré Matthias Ginter sur RTL. « Il ne nous reste plus qu’à franchir la dernière étape. Nous avons désormais le match le plus important de l’histoire du club. C’est une occasion unique pour Fribourg. »
De son côté, Vincenzo Grifo s’est dit soulagé : « C’est tout simplement extraordinaire. Cette équipe, ce club, cette ville méritent tellement d’être en finale. Ce que nous avons accompli ces dernières années… Si nous y parvenons, nous ferons certainement la fête et nous ne dormirons pas beaucoup cette nuit, mais même avec peu de sommeil, on peut être performant dimanche. » Prochain rendez-vous : un déplacement sur la pelouse du Hambourg SV en Bundesliga.
Le SC Fribourg optimise son avantage numérique
Les buts de Lukas Kübler (19e, 72e) et de Johan Manzambi (41e) ont déclenché l’enthousiasme des Fribourgeois. Pau Victor a réduit le score pour Braga (79e), qui a évolué en infériorité numérique presque tout le match après l’exclusion précoce de Mario Dorgeles (6e). L’équipe de Schuster a pu s’appuyer sur sa formidable force à domicile : le SC Fribourg a remporté chacun de ses sept matchs disputés dans son stade lors de cette saison d’Europa League.
« Nous savons de quoi nous sommes capables », avait prévenu le gardien Noah Atubolu sur RTL, promettant « une bataille ». Le SC Fribourg a toutefois dû se passer de Yuito Suzuki. Le Japonais, victime d’une fracture de la clavicule droite dimanche lors du match nul 1-1 en Bundesliga contre Wolfsburg, a cédé sa place au vétéran Nicolas Höfler, aligné d’entrée par Schuster.
Porté par ses supporters bruyants, le SC a immédiatement pris le contrôle du ballon. Dès la 6^e minute, il bénéficiait aussi de la supériorité numérique : Dorgeles, auteur du but victorieux de Braga à l’aller dans le temps additionnel, fauche Jan-Niklas Beste lancé vers le but et est logiquement exclu par l’arbitre Davide Massa.
Les Portugais, plutôt que de lancer des offensives, ont multiplié les pertes de temps, tandis que la pression locale montait d’un cran. L’ouverture du score est donc apparue comme une conséquence naturelle : Kübler a repris un centre mal repoussé, le ballon a rebondi entre lui et un adversaire avant de terminer au fond des filets.
Fribourg a continué de presser et a doublé la mise : Manzambi a déboulé depuis la gauche, coupant vers l’intérieur, avant d’enrouler sa frappe dans le coin droit à une vingtaine de mètres (2-0). Le retard de l’aller était effacé, et les Breisgau-Brasilianer ont même touché le poteau par Victor Gomez juste avant la mi-temps (45e+1).
Dès la reprise, le Sport-Club a pressé : Vincenzo Grifo a trouvé le poteau extérieur (47e), Matthias Ginter a enroulé une frappe rasante juste à côté (49e) et Lukas Hornicek a repoussé in extremis la tentative de Manzambi (53e).
Devant 33 700 spectateurs, dont l’ancien sélectionneur national Joachim Löw, Braga n’abdiquait pas : Jean-Baptiste Gorby (58e) puis Joao Moutinho (69e) manquaient toutefois de réduire l’écart. Kübler doublait la mise de la tête, avant que Braga ne relance brièvement le suspense.