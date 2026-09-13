Les jeunes d'Al-Hilal prennent ainsi leur revanche pour l'équipe première, qui avait subi une défaite surprise face à Neom, lundi dernier, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la sixième journée de la Roshn League.

Cette défaite était la première subie par l'équipe première lors de la saison en cours de la Roshn League, et dans la compétition de manière générale depuis 47 matches, une série entamée lors de l'avant-dernière saison, et après 39 matches sans défaite sous la conduite de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

En raison de cette défaite, certaines informations ont fait état d'une réflexion de la direction d'Al-Hilal, menée par le directeur sportif Richard Hughes, quant à un possible limogeage d'Inzaghi de son poste, avant le coup d'envoi de la Coupe d'Asie des nations en décembre prochain.