La beauté du but ne s'est pas limitée à l'aspect technique, mais a également touché l'aspect moral, puisque Ahmed Hamza a tenu à adresser un message de soutien au milieu de terrain portugais Ruben Neves, la star de l'équipe première, après avoir célébré le but à sa manière.
Neves avait vécu une situation difficile, hier samedi, lors de la victoire d'Al-Hilal face à Al-Taawoun sur le score de six buts à zéro, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League (Roshn).
Le match a été le théâtre d'un comportement regrettable, après que certains supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom du défunt Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé des suites d'un tragique accident au cours de l'année dernière, dans le but de provoquer son ami portugais Ruben Neves.
Ahmed Hamza a tenu à réconforter la star de l'équipe première et à lui témoigner sa solidarité, à travers cette célébration, faisant de ce but l'un des plus beaux de la Joy Elite League, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.