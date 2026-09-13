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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Un but à la Maradona, un message de Neves et la revanche d'Inzaghi : une victoire iconique d'Al-Hilal en Roshn Saudi League

FEATURES
Al Hilal U21 vs Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
S. Inzaghi
R. Neves
Arabie saoudite
Qatar
Italie
Portugal

Les jeunes du « Zaïm » dans le sillage des aînés

Al Hilal a signé une victoire emblématique dans le championnat Joy League Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans), face à son rival Neom, lors d'un match qui a été le théâtre de nombreuses actions exceptionnelles.

L'équipe d'Al Hilal des moins de 21 ans s'est imposée face à celle de Neom sur le score de 4-0, lors de la rencontre qui les a opposées ce dimanche, sur son terrain dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la quatrième journée de la Joy League Elite.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La revanche d'Inzaghi

    Les jeunes d'Al-Hilal prennent ainsi leur revanche pour l'équipe première, qui avait subi une défaite surprise face à Neom, lundi dernier, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la sixième journée de la Roshn League.

    Cette défaite était la première subie par l'équipe première lors de la saison en cours de la Roshn League, et dans la compétition de manière générale depuis 47 matches, une série entamée lors de l'avant-dernière saison, et après 39 matches sans défaite sous la conduite de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

    En raison de cette défaite, certaines informations ont fait état d'une réflexion de la direction d'Al-Hilal, menée par le directeur sportif Richard Hughes, quant à un possible limogeage d'Inzaghi de son poste, avant le coup d'envoi de la Coupe d'Asie des nations en décembre prochain.

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  • le but à la Maradona

    La rencontre a été marquée par le brio de l'attaquant tunisien Loua Al-Abidi, qui a inscrit les deuxième et troisième buts d'Al-Hilal aux 10e et 45e minutes de jeu, tandis qu'Ahmed Ben Hamid a marqué le premier but et Ahmed Hamza le quatrième.

    Le quatrième but fut digne de Maradona : Ahmed Hamza a réussi à percer les défenses de Neom en dribblant plusieurs joueurs, après un magnifique démarrage depuis le milieu de terrain, avant de loger le ballon au fond des filets.

  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un message pour Neves

    La beauté du but ne s'est pas limitée à l'aspect technique, mais a également touché l'aspect moral, puisque Ahmed Hamza a tenu à adresser un message de soutien au milieu de terrain portugais Ruben Neves, la star de l'équipe première, après avoir célébré le but à sa manière.

    Neves avait vécu une situation difficile, hier samedi, lors de la victoire d'Al-Hilal face à Al-Taawoun sur le score de six buts à zéro, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League (Roshn).

    Le match a été le théâtre d'un comportement regrettable, après que certains supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom du défunt Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé des suites d'un tragique accident au cours de l'année dernière, dans le but de provoquer son ami portugais Ruben Neves.

    Ahmed Hamza a tenu à réconforter la star de l'équipe première et à lui témoigner sa solidarité, à travers cette célébration, faisant de ce but l'un des plus beaux de la Joy Elite League, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

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