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« Un brin prématuré » : Wayne Rooney a affiché son scepticisme face aux célébrations dignes d’un titre mondial dans les vestiaires de l’équipe d’Angleterre après la victoire contre le Mexique, alors que John Stones simulait une blessure à l’épaule
L’Azteca a signé une victoire historique.
L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Mexique au terme d'un match palpitant qui s'est soldé par un score de 3-2. L'équipe de Tuchel a remarquablement réussi à surmonter les difficultés liées à l'altitude et à un public hostile, en jouant les 40 dernières minutes à 10 après l'expulsion de Jarell Quansah. Cette résilience spectaculaire a déclenché des célébrations endiablées dans les vestiaires, avec notamment Stones qui a simulé de manière hilarante une blessure à l'épaule pour tromper son entraîneur.
- AFP
Rooney critique les célébrations prématurées
En réaction aux images de la fête dans les vestiaires des « Three Lions », diffusées lors du reportage d’après-match de la BBC, l’ancien meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a affiché un air peiné et livré un avis critique. Rooney a déclaré : « Je suis un peu plus de la vieille école. Après avoir remporté quoi que ce soit… Je sais qu’il faut en profiter, mais je pense que c’est un peu trop tôt. »
À l’inverse, César Azpilicueta, légende de Chelsea et également présent en tant que commentateur, a défendu le droit des joueurs à savourer l’instant. « En tant que joueur, quand on dispute ce genre de match contre le pays hôte, dans cette ambiance, il faut en profiter. La vie est une question d’équilibre, le football est une question d’équilibre, il faut en profiter. Maintenant, ils vont récupérer et se préparer pour le prochain match », a-t-il conclu.
Des records tombent dans un climat électrique
Cette victoire historique a marqué un tournant décisif : l’Angleterre est devenue la première nation à battre le Mexique à l’Estadio Azteca en Coupe du monde. Cette rencontre haletante a offert un spectacle sportif exceptionnel, du doublé express de Jude Bellingham juste avant la mi-temps à l’expulsion de Quansah, premier Anglais averti d’un carton rouge dans ce tournoi depuis Wayne Rooney en 2006.
Sous la pression constante du match, l’explosion d’émotion au coup de sifflet final a été à la hauteur de l’enjeu : le capitaine Harry Kane, poussé par les supporters anglais présents, a crié avec une telle passion qu’il en a perdu sa voix.
- Getty/GOAL
Le prochain match de l’équipe est prévu contre la Norvège.
Ce résultat impressionnant qualifie l'Angleterre pour les quarts de finale, où elle devra affronter la Norvège dans un match qui s'annonce difficile. Tuchel doit immédiatement faire face à un casse-tête défensif, puisqu'il doit réorganiser sa ligne arrière pour pallier l'absence de Quansah, suspendu. Le staff technique doit désormais tempérer l'euphorie de l'équipe afin de garantir sa concentration et sa récupération physique, la forme exceptionnelle de Jordan Pickford restant un élément clé pour leurs ambitions dans ce tournoi.
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