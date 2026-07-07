« Un brin prématuré » : Wayne Rooney a affiché son scepticisme face aux célébrations dignes d’un titre mondial dans les vestiaires de l’équipe d’Angleterre après la victoire contre le Mexique, alors que John Stones simulait une blessure à l’épaule

En réaction aux images de la fête dans les vestiaires des « Three Lions », diffusées lors du reportage d’après-match de la BBC, l’ancien meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a affiché un air peiné et livré un avis critique. Rooney a déclaré : « Je suis un peu plus de la vieille école. Après avoir remporté quoi que ce soit… Je sais qu’il faut en profiter, mais je pense que c’est un peu trop tôt. »

À l’inverse, César Azpilicueta, légende de Chelsea et également présent en tant que commentateur, a défendu le droit des joueurs à savourer l’instant. « En tant que joueur, quand on dispute ce genre de match contre le pays hôte, dans cette ambiance, il faut en profiter. La vie est une question d’équilibre, le football est une question d’équilibre, il faut en profiter. Maintenant, ils vont récupérer et se préparer pour le prochain match », a-t-il conclu.