AFP
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« Un bond en qualité » : Diego Simeone encense ses remplaçants alors que l'Atlético de Madrid lance sa campagne de Liga par une victoire
Des finitions sublimes offrent la victoire
L’Atlético a été frustré par Malaga lors d’une première période sans rythme, ne générant qu’un total de 0,10 d’expected goals (xG) sur quatre tentatives en l’absence de Julian Alvarez. L’absence de déclic a poussé Simeone à effectuer un triple changement à la 57e minute, avec les entrées de Lee, Baena et Giuliano Simeone. Ce changement tactique a produit des effets immédiats : Lee a marqué pour ses débuts d’une belle frappe enroulée, avant qu’un coup franc spectaculaire de Baena ne scelle la victoire 2-0.
- ZUMA Press Wire
Le sélectionneur argentin salue la réaction
S’adressant aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur argentin est revenu sur une première période frustrante avant de saluer l’impact décisif de son banc pour faire basculer la dynamique : « Nous essayons de commencer le match avec les garçons qui sont dans les meilleures conditions pour être compétitifs », a déclaré Simeone aux journalistes.
« En première période, il s’agissait de courir. Nous n’avons pas eu d’occasions de but. En seconde période, les changements ont apporté un bond en qualité. Tous les garçons nous ont apporté le bond dont nous avions besoin. Les deux buts sont deux grands buts et nous avons réussi à gagner un match qui n’a pas été facile. »
Un premier but qui souligne le potentiel
Lee a marqué ses débuts en compétition officielle de la plus belle des manières en devenant le troisième plus jeune buteur du XXIe siècle pour ses débuts avec l’Atlético en Liga, à l’âge de 25 ans et 181 jours. L’ancien milieu de terrain de Valence, Majorque et du PSG, qui a également terminé co-meilleur de son équipe au nombre d’occasions créées et de tacles remportés, est revenu sur son adaptation : « Les premiers matches étaient très importants. Nous avons manqué d’entraînement. Il était très important de gagner », a déclaré Lee.
« Toute l’équipe a fait du très bon travail. Grâce au travail de la première mi-temps, nous avons pu obtenir la victoire. Nous continuons à travailler dur. Le rythme manque encore, mais avec du travail, nous allons nous améliorer individuellement et collectivement. »
- SOPA Images
La profondeur tactique nourrit les ambitions
Une victoire lors de la journée d'ouverture offre à l'Atletico un élan initial crucial alors qu'il continue d'affiner sa forme en vue d'une exigeante campagne de Liga 2026-2027. La contribution décisive du banc met en lumière la profondeur de l'effectif à la disposition de Simeone dans un contexte de spéculations persistantes autour de l'avenir d'Alvarez. Les Colchoneros doivent désormais rapidement tourner leur attention vers une nouvelle rencontre à domicile, avec la réception de Villarreal le dimanche 23 août.
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