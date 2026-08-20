« Un bond en qualité » : Diego Simeone encense ses remplaçants alors que l'Atlético de Madrid lance sa campagne de Liga par une victoire

S’adressant aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur argentin est revenu sur une première période frustrante avant de saluer l’impact décisif de son banc pour faire basculer la dynamique : « Nous essayons de commencer le match avec les garçons qui sont dans les meilleures conditions pour être compétitifs », a déclaré Simeone aux journalistes.

« En première période, il s’agissait de courir. Nous n’avons pas eu d’occasions de but. En seconde période, les changements ont apporté un bond en qualité. Tous les garçons nous ont apporté le bond dont nous avions besoin. Les deux buts sont deux grands buts et nous avons réussi à gagner un match qui n’a pas été facile. »