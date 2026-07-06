Un billet pour assister au duel Harry Kane – Erling Haaland s’échange à 8 millions de dollars ! Les tarifs s’envolent alors que l’Angleterre défiera la Norvège en quart de finale à Miami

Les supporters souhaitant assister au quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège doivent s’acquitter de frais considérables : certains billets atteignent 8 millions de dollars sur la plateforme officielle de revente de la FIFA. Programmée au Hard Rock Stadium de Miami, la rencontre est déjà qualifiée d’événement sportif le plus convoité de la planète, alors que deux des plus grands attaquants du moment, Kane et Haaland, s’apprêtent à livrer un duel historique.

Si ce tarif stratosphérique reste l’exception, l’entrée de gamme n’en demeure pas moins prohibitive : les places les moins chères sont actuellement proposées à partir de 2 760 dollars, ce qui fait de ce match l’un des événements sportifs les plus onéreux de l’histoire récente.

Malgré ces sommets, les données de SeatPick indiquent que le prix moyen d’un billet pour les trois jours a baissé de 28 %, une tendance attribuée à l’élimination surprise du Brésil.