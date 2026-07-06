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Un billet pour assister au duel Harry Kane – Erling Haaland s’échange à 8 millions de dollars ! Les tarifs s’envolent alors que l’Angleterre défiera la Norvège en quart de finale à Miami
Des prix record pour le choc de Miami
Les supporters souhaitant assister au quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège doivent s’acquitter de frais considérables : certains billets atteignent 8 millions de dollars sur la plateforme officielle de revente de la FIFA. Programmée au Hard Rock Stadium de Miami, la rencontre est déjà qualifiée d’événement sportif le plus convoité de la planète, alors que deux des plus grands attaquants du moment, Kane et Haaland, s’apprêtent à livrer un duel historique.
Si ce tarif stratosphérique reste l’exception, l’entrée de gamme n’en demeure pas moins prohibitive : les places les moins chères sont actuellement proposées à partir de 2 760 dollars, ce qui fait de ce match l’un des événements sportifs les plus onéreux de l’histoire récente.
Malgré ces sommets, les données de SeatPick indiquent que le prix moyen d’un billet pour les trois jours a baissé de 28 %, une tendance attribuée à l’élimination surprise du Brésil.
- AFP
Le parcours de l'Angleterre jusqu'aux quarts de finale
Les « Three Lions » se sont qualifiés pour les quarts de finale après une victoire palpitante 3-2 face au Mexique, l’un des pays co-organisateurs, dans l’emblématique stade Azteca. Dans ce qui est déjà considéré comme l’une des plus belles performances de l’Angleterre en Coupe du monde, l’équipe de Thomas Tuchel a su surmonter l’altitude et l’ambiance hostile de Mexico pour se qualifier pour ce match prestigieux qui se déroulera sur la côte de Floride.
L’Angleterre confirme ainsi sa régularité en atteignant les quarts de finale de chaque Coupe du monde depuis 2018, effaçant une période d’élimination prématurée en 2010 et 2014. Après avoir buté sur la France en quarts au Qatar il y a quatre ans, puis sur la Croatie en demi-finale en 2018, Harry Kane et ses coéquipiers savent qu’ils doivent désormais aller au bout pour concrétiser leur potentiel.
Le parcours vers la finale de la Coupe du monde
Les enjeux financiers ne cessent de croître à l’approche de la finale, programmée dans le New Jersey. En cas de victoire contre la Norvège de Haaland samedi, l’Angleterre prendra la direction d’Atlanta pour disputer le dernier carré.
Les places pour cette éventuelle affiche sont d’ores et déjà proposées à partir de 3 600 dollars, tandis que certains packages hospitalité atteignent 800 000 dollars.
Pour ceux qui anticipent déjà la finale au MetLife Stadium, les tarifs s’envolent : les places les moins chères sont affichées à 11 000 dollars, tandis que les offres premium atteignent plus de 11 millions de dollars sur certains marchés de la revente.
- Getty Images
La réponse de la FIFA à la hausse des coûts
Le tournoi a été vivement critiqué pour l’accessibilité de ses billets, de nombreux supporters de longue date étant exclus en raison des tarifs appliqués. Les sommes astronomiques affichées sur les plateformes de revente ont relancé le débat : un supporter lambda peut-il encore se permettre de soutenir son équipe nationale ? Pour répondre à ces préoccupations, la FIFA avait précédemment mis en place des mesures destinées à protéger les intérêts des supporters fidèles.
L’instance dirigeante a donc dû garantir un contingent de places à un tarif « plancher », réservé aux supporters les plus fidèles de chaque sélection.
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