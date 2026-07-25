« Un bel hommage » : Donald Trump salue la casquette « Make Spain Great Again » arborée par Ferran Torres lors des célébrations de la Coupe du monde de l'Espagne

La Coupe du monde 2026 a été le théâtre d’un imbroglio politique sans précédent lorsque Donald Trump est intervenu personnellement pour faire annuler la suspension pour carton rouge de l’attaquant américain Folarin Balogun. Après l’exclusion directe de Balogun lors du match des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, l’ancien président américain a appelé à trois reprises le président de la FIFA, Gianni Infantino, qualifiant publiquement la décision de l’arbitre de « terrible » et réclamant une révision. Dans une décision surprenante et vivement critiquée, la Commission de discipline de la FIFA a invoqué l’article 27 de son code pour accorder à Balogun un sursis d’un an, lui permettant ainsi de jouer contre la Belgique, tout en infligeant une amende à la Fédération américaine de football.

Si Infantino a défendu cette décision en affirmant que les instances judiciaires de la FIFA avaient agi en toute indépendance, elle a provoqué un tollé mondial. L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a qualifié cette manœuvre de « franchissement d’une ligne rouge », et la Fédération norvégienne de football a déposé des plaintes officielles pour manquement à l’éthique auprès de la FIFA et du Comité international olympique. Sur le terrain, ces manœuvres n’ont pas suffi à sauver l’équipe américaine, éliminée en huitièmes de finale après une défaite 4-1 contre la Belgique. Trump a néanmoins assisté à la finale et a été photographié en train d’accrocher la médaille des vainqueurs autour du cou de Torres juste après le coup de sifflet final.