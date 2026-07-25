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« Un bel hommage » : Donald Trump salue la casquette « Make Spain Great Again » arborée par Ferran Torres lors des célébrations de la Coupe du monde de l'Espagne
Trump salue le geste de Torres après la remise du trophée.
Au lendemain du triomphe historique de l’Espagne en Coupe du monde, Torres a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux en arborant une casquette « Make Spain Great Again » lors du défilé de la victoire de l’équipe dans les rues de Madrid. Cet accessoire, clin d’œil indéniable à la célèbre devise « Make America Great Again » de Trump, a rapidement attiré l’attention du président américain, qui n’a pas tardé à approuver publiquement ce choix stylistique.
S’exprimant devant la presse vendredi, le président américain s’est montré dithyrambique à l’égard du héros ibérique : « C’est un grand joueur. Il portait en substance une casquette "Make America Great Again", c’était donc un bel hommage. Je pense qu’il l’a fait avec beaucoup de gentillesse, nous l’apprécions », a-t-il déclaré aux journalistes. Ces propos laissent entendre qu’il considère l’attaquant de la sélection espagnole comme un partisan de l’esthétique politique qu’il a diffusée à l’échelle mondiale au cours de la dernière décennie.
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Le message silencieux de la star espagnole
Torres s’est transformé en icône nationale en Espagne dimanche dernier en inscrivant le but décisif en prolongation, offrant ainsi à la Roja une victoire 1-0 face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Cependant, son choix vestimentaire du lendemain a rapidement détourné l’attention de ses exploits sur le terrain pour la porter sur ses opinions politiques. La casquette arborait un design quasi identique aux modèles MAGA originaux, le seul changement étant le remplacement du mot « America » par « Spain » en lettres blanches et grasses.
Malgré les spéculations intenses sur ses motivations, l’attaquant n’a pas encore publié de communiqué officiel au sujet de cet accessoire. Les observateurs restent divisés : s’aligne-t-il réellement sur le mouvement trumpiste ou s’agit-il d’une simple ironie ? Quelle que soit son intention, la Maison Blanche a déjà récupéré l’image, publiant sur X une vidéo du joueur accompagnée de la légende : « Tout le monde veut rejoindre le mouvement. »
L'intervention controversée de Trump auprès de la FIFA
La Coupe du monde 2026 a été le théâtre d’un imbroglio politique sans précédent lorsque Donald Trump est intervenu personnellement pour faire annuler la suspension pour carton rouge de l’attaquant américain Folarin Balogun. Après l’exclusion directe de Balogun lors du match des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, l’ancien président américain a appelé à trois reprises le président de la FIFA, Gianni Infantino, qualifiant publiquement la décision de l’arbitre de « terrible » et réclamant une révision. Dans une décision surprenante et vivement critiquée, la Commission de discipline de la FIFA a invoqué l’article 27 de son code pour accorder à Balogun un sursis d’un an, lui permettant ainsi de jouer contre la Belgique, tout en infligeant une amende à la Fédération américaine de football.
Si Infantino a défendu cette décision en affirmant que les instances judiciaires de la FIFA avaient agi en toute indépendance, elle a provoqué un tollé mondial. L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a qualifié cette manœuvre de « franchissement d’une ligne rouge », et la Fédération norvégienne de football a déposé des plaintes officielles pour manquement à l’éthique auprès de la FIFA et du Comité international olympique. Sur le terrain, ces manœuvres n’ont pas suffi à sauver l’équipe américaine, éliminée en huitièmes de finale après une défaite 4-1 contre la Belgique. Trump a néanmoins assisté à la finale et a été photographié en train d’accrocher la médaille des vainqueurs autour du cou de Torres juste après le coup de sifflet final.
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La domination mondiale du football espagnol
Le but de Torres a offert à l’Espagne son deuxième titre de championne du monde, après son premier sacre en 2010, détrônant ainsi l’Argentine victorieuse au Qatar en 2022. Ce triomphe confirme la domination durable de la Roja sur le football mondial, dans la lignée de son succès à l’Euro 2024 et de sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris.
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