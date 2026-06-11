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Un avertissement pour Cristiano Ronaldo ? Roberto Martinez admet qu'il n'a pas encore « arrêté » le onze de départ du Portugal pour le premier match de la Coupe du monde
Un casse-tête de composition pour Martinez
Le Portugal a conclu sa préparation pour le prochain tournoi par une victoire 2-1 en match amical contre le Nigeria mercredi, avec Ronaldo en jeu pendant 64 minutes ; une sortie qui a toutefois soulevé davantage de questions que de certitudes au sein du staff technique. Après la rencontre, des propos recueillis par ESPN indiquent que Martinez a reconnu que la concurrence restait vive au sein du groupe de 26 joueurs.
« Nous avons utilisé les 26 joueurs lors des deux matches [contre le Chili et le Nigeria], et chacun est prêt pour la Coupe du monde », a déclaré Martinez. « Je n’ai pas encore fixé le onze de départ. Nous savons exactement ce que nous voulons. Plusieurs joueurs de haut niveau sont capables d’occuper le même rôle et d’accomplir la même tâche sur le terrain. »
Ronaldo en difficulté lors du dernier match de préparation
Tous les regards étaient tournés vers Cristiano Ronaldo lors du match amical contre le Nigeria, mais le joueur de 41 ans a connu une soirée frustrante devant le but. Bien qu’il ait débuté la rencontre et se soit retrouvé à plusieurs reprises dans des positions prometteuses, la superstar d’Al-Nassr n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, manquant quatre occasions franches, dont un face-à-face avec le gardien Maduka Okoye.
Malgré ces ratés, le capitaine vétéran a gardé son sang-froid et a adressé un message déterminé à ses abonnés sur les réseaux sociaux : « La préparation est terminée. Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde. » De son côté, le sélectionneur Roberto Martinez rappelle que le onze de départ ne sera figé qu’« au dernier jour ».
L'accent est mis sur la profondeur de l'effectif.
Martinez refuse l’idée d’une équipe figée et rappelle que le football moderne exige de la souplesse dans la composition. Fort de ses trois ans et demi à la tête du Portugal, il garde ses joueurs sous tension jusqu’à la dernière minute avant le coup d’envoi face à la RD Congo.
« Le onze de départ est le résultat du travail que nous menons jusqu’au dernier jour, et nous fonctionnons ainsi depuis trois ans et demi. Je possède cette expérience, et elle m’est très utile », explique Martinez. « L’équipe nationale ne s’appuie pas sur un onze type figé, mais sur des joueurs qui se disputent une place dans le groupe. Dans le football moderne, 26 joueurs peuvent apporter leur pierre à l’édifice. »
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Les derniers préparatifs se mettent en place en Floride.
Malgré une performance face au Nigeria qui n'a pas été une véritable démonstration de maîtrise, Martinez s'est dit satisfait des progrès tactiques accomplis par son équipe durant la phase de préparation. « Je pense que ce fut un très bon match pour nous », a conclu l'entraîneur. « L’objectif n’est pas de gagner 5-0 ni de réaliser une performance brillante. L’essentiel est de peaufiner les détails individuels et de disposer d’une équipe capable de finir le match plus forte qu’elle ne l’a commencé. C’est le signe d’un travail bien fait, d’une concentration et d’une clarté dans l’application des concepts. Nous sommes nettement mieux préparés. »
La délégation portugaise rejoindra vendredi son camp de base à Palm Beach, en Floride, pour entamer le compte à rebours final avant sa campagne dans le Groupe K, où elle affrontera la RD Congo à Houston, puis l’Ouzbékistan et la Colombie.