Un avertissement pour Cristiano Ronaldo ? Roberto Martinez admet qu'il n'a pas encore « arrêté » le onze de départ du Portugal pour le premier match de la Coupe du monde





Le Portugal a conclu sa préparation pour le prochain tournoi par une victoire 2-1 en match amical contre le Nigeria mercredi, avec Ronaldo en jeu pendant 64 minutes ; une sortie qui a toutefois soulevé davantage de questions que de certitudes au sein du staff technique. Après la rencontre, des propos recueillis par ESPN indiquent que Martinez a reconnu que la concurrence restait vive au sein du groupe de 26 joueurs.

« Nous avons utilisé les 26 joueurs lors des deux matches [contre le Chili et le Nigeria], et chacun est prêt pour la Coupe du monde », a déclaré Martinez. « Je n’ai pas encore fixé le onze de départ. Nous savons exactement ce que nous voulons. Plusieurs joueurs de haut niveau sont capables d’occuper le même rôle et d’accomplir la même tâche sur le terrain. »



