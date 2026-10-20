Raya est actuellement lié à Arsenal jusqu’à l’été 2028, ce qui place le club en position de force pour fixer sa valeur. Le gardien a toutefois exprimé ouvertement son envie de découvrir un autre championnat. Interrogé sur la possibilité d’un retour en Espagne, Raya a expliqué sa position à Marca : « Oui, j’adorerais. J’aimerais découvrir la Liga. Pour l’instant, je suis très heureux ici, mais j’aimerais certainement jouer dans le championnat espagnol. »

Le joueur né à Barcelone, arrivé à Arsenal en provenance de Brentford en 2023, estime manifestement que son parcours dans le football le ramènera un jour dans la péninsule Ibérique. « Je pense que c’est un championnat très compétitif, a-t-il ajouté. Peut-être que je pourrais jouer pour un club espagnol à l’avenir. Je suis espagnol et j’adorerais jouer là-bas, c’est certain. »