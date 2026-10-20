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Un avenir loin de l’Emirates Stadium ? David Raya laisse la porte ouverte à un départ en Liga malgré une « année parfaite » à Arsenal
Un retour en Espagne se profile
Raya est actuellement lié à Arsenal jusqu’à l’été 2028, ce qui place le club en position de force pour fixer sa valeur. Le gardien a toutefois exprimé ouvertement son envie de découvrir un autre championnat. Interrogé sur la possibilité d’un retour en Espagne, Raya a expliqué sa position à Marca : « Oui, j’adorerais. J’aimerais découvrir la Liga. Pour l’instant, je suis très heureux ici, mais j’aimerais certainement jouer dans le championnat espagnol. »
Le joueur né à Barcelone, arrivé à Arsenal en provenance de Brentford en 2023, estime manifestement que son parcours dans le football le ramènera un jour dans la péninsule Ibérique. « Je pense que c’est un championnat très compétitif, a-t-il ajouté. Peut-être que je pourrais jouer pour un club espagnol à l’avenir. Je suis espagnol et j’adorerais jouer là-bas, c’est certain. »
- AFP
Retour sur une période dorée à Arsenal
Le gardien traverse actuellement la période la plus faste de sa carrière sous les ordres de Mikel Arteta. Depuis son transfert de Brentford à Arsenal, Raya est devenu l’un des joueurs les plus fiables de Premier League. Il a disputé 114 matches toutes compétitions confondues pour Arsenal, gardé sa cage inviolée à 52 reprises et encaissé seulement 89 buts.
Raya sort d’une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a aidé Arsenal à remporter le titre de Premier League et le Community Shield. Il a également joué un rôle essentiel dans le parcours du club jusqu’en finale de la Ligue des champions et de la Carabao Cup. En outre, sa régularité lui a valu un troisième Gant d’or consécutif, une récompense qui souligne sa domination dans les buts en première division anglaise.
En quête de nouveaux exploits après son succès en Coupe du monde
Malgré ses succès en club, Raya a vécu un été en demi-teinte avec la sélection espagnole. Il faisait partie de l’effectif qui a soulevé le trophée de la Coupe du monde, mais n’a pas disputé la moindre minute. Revenant sur ses récentes performances et son expérience en sélection, il a déclaré : « Je pense avoir vécu une année parfaite. La seule chose qui m’a peut-être manqué, c’est de jouer en Coupe du monde. Chaque année depuis mon arrivée à Arsenal, j’ai continué à progresser et j’espère que cela va se poursuivre. »
Il reste déterminé à maintenir le niveau d’exigence extrêmement élevé qu’il s’est fixé. « Mais je pense sincèrement que cette année, en remportant la Premier League et en jouant un rôle décisif en championnat, en Ligue des champions et lors du Community Shield, j’ai vécu ma meilleure saison en tant que professionnel, en ayant un impact et en soulevant des trophées », a souligné Raya.
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Les ambitions pour la saison en cours
Pour la suite, l’international espagnol ne se satisfait pas de sa récente moisson et veut mener Arsenal encore plus haut. Arsenal occupe actuellement la deuxième place du classement de Premier League avec 18 points, à seulement trois points du leader, Manchester City. Le club a également réalisé un début de parcours parfait en Ligue des champions, avec une victoire 1-0 contre Naples et un succès 3-0 face à Lille.
Les ambitions du gardien restent très élevées alors que le club se prépare à un déplacement difficile sur le terrain du Bayern Munich. « Je veux tout gagner », a-t-il affirmé avec fermeté. « Nous voulons nous imposer comme les favoris, et c’est notre objectif. J’espère que cette année, nous pourrons faire mieux que la saison dernière en remportant la Ligue des champions, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’y parvenir. »
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