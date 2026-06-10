Getty Images Sport
Traduit par
« Un avant-goût de ce qui peut arriver » : Thomas Tuchel retient le côté positif du report du match amical contre l’Angleterre, tout en prévenant que cela ne doit « en aucun cas servir d’excuse » en cas de faux pas face à la Croatie
Tuchel assume pleinement le chaos
Le sélectionneur de l’Angleterre a refusé de laisser un long retard causé par les conditions météorologiques entamer le moral de son équipe, estimant que cette perturbation constituait une leçon précieuse pour les défis à venir lors de la Coupe du monde. Le match amical contre le Costa Rica a été reporté après le passage d’une tempête tropicale sur Orlando, mais l’entraîneur allemand considère cet incident comme une répétition générale en vue de la compétition.
S’exprimant sur ITV, Tuchel a expliqué : « Cela nous donne un petit avant-goût de ce qui peut se passer pendant le tournoi. Nous en étions conscients auparavant, maintenant nous en faisons l’expérience. Ce n’est pas un problème. Cela ne doit pas être une excuse pour perdre notre bonne humeur, notre patience ou notre envie de jouer. »
- Getty Images
Gérer le retard
Malgré l’incertitude sur l’heure du coup d’envoi, le camp anglais est resté serein à son hôtel. Tuchel a révélé que le groupe n’avait pas encore quitté l’hôtel lorsque la gravité de la tempête est devenue évidente, ce qui a permis d’ajuster sans difficulté la routine d’avant-match et les plans de déplacement.
« Aucun problème. Nous nous en sommes aperçus alors que nous étions encore à l’hôtel, donc c’était simple : nous avons juste dit “on partira demi-heure plus tard en bus et c’est bon” », a ajouté l’ancien entraîneur de Chelsea. Cette décontraction a gagné les joueurs, déterminés à aborder le tournoi avec un élan positif après un stage d’entraînement rigoureux aux États-Unis.
Les inquiétudes concernant le terrain ont été dissipées
Les fortes averses ayant momentanément menacé d’annuler purement et simplement la rencontre, privant ainsi l’Angleterre de ses dernières minutes de compétition avant d’affronter la Croatie, Tuchel a finalement procédé à son propre examen du terrain et s’est déclaré satisfait de la gestion des intempéries par le site floridien.
Interrogé sur son soulagement, il a déclaré : « Je n’avais pas imaginé que ce serait aussi violent. Nous savions qu’il pourrait y avoir des orages, des éclairs et quelques retards, mais je ne pensais pas que nous risquions de manquer tout le match. Il semble maintenant que la rencontre aura bien lieu. J'étais sur la pelouse, elle paraît suffisamment sèche, voire étonnamment sèche au vu de la quantité d'eau tombée, mais les équipes techniques savent ce qu'elles font et les conditions semblent désormais propices pour jouer. »
- Getty Images
Tous les regards restent tournés vers le tournoi.
Cet incident rappelle les conditions météorologiques instables qui attendent les équipes en Amérique du Nord durant cette grande compétition estivale. Si ce report a été un désagrément, Tuchel est formel : les athlètes professionnels doivent s'adapter aux aléas extérieurs sans que leur niveau de performance en pâtisse lors de la phase de groupes. Cette capacité d'adaptation sera immédiatement mise à l'épreuve, l'Angleterre entamant sa campagne dans le groupe L face à la Croatie, le Ghana et le Panama, avec un premier match décisif contre la Croatie le 17 juin.