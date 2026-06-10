« Un avant-goût de ce qui peut arriver » : Thomas Tuchel retient le côté positif du report du match amical contre l’Angleterre, tout en prévenant que cela ne doit « en aucun cas servir d’excuse » en cas de faux pas face à la Croatie

Le sélectionneur de l’Angleterre a refusé de laisser un long retard causé par les conditions météorologiques entamer le moral de son équipe, estimant que cette perturbation constituait une leçon précieuse pour les défis à venir lors de la Coupe du monde. Le match amical contre le Costa Rica a été reporté après le passage d’une tempête tropicale sur Orlando, mais l’entraîneur allemand considère cet incident comme une répétition générale en vue de la compétition.

S’exprimant sur ITV, Tuchel a expliqué : « Cela nous donne un petit avant-goût de ce qui peut se passer pendant le tournoi. Nous en étions conscients auparavant, maintenant nous en faisons l’expérience. Ce n’est pas un problème. Cela ne doit pas être une excuse pour perdre notre bonne humeur, notre patience ou notre envie de jouer. »