Selon ces informations, Florentino Pérez aurait envisagé Zinédine Zidane pour remplacer Xabi Alonso, déjà alors en fin de parcours. Mais « Zizou » aurait déjà promis à la FFF de succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022, écartant tout retour au Real.

Après le départ d’Alonso en janvier, Álvaro Arbeloa a pris les commandes chez les Merengues, sans réussir à inverser la tendance. En Liga, le Real pointe à douze longueurs de son grand rival, le FC Barcelone, et risque d’abdiquer officiellement lors du Clásico ce week-end.

En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée en quarts de finale après deux défaites serrées face au Bayern Munich. Si la saison s’achève sans titre pour la deuxième année consécutive, Arbeloa pourrait déjà être limogé.