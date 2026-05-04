Selon le journal espagnol AS, des discussions ont eu lieu fin 2022 entre le Français de 53 ans et Florentino Pérez. Zidane aurait alors signifié au président du Real Madrid son refus d’un nouveau retour au Bernabéu.
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Un autre objectif en tête : Zinedine Zidane aurait refusé de revenir au Real Madrid
Selon ces informations, Florentino Pérez aurait envisagé Zinédine Zidane pour remplacer Xabi Alonso, déjà alors en fin de parcours. Mais « Zizou » aurait déjà promis à la FFF de succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022, écartant tout retour au Real.
Après le départ d’Alonso en janvier, Álvaro Arbeloa a pris les commandes chez les Merengues, sans réussir à inverser la tendance. En Liga, le Real pointe à douze longueurs de son grand rival, le FC Barcelone, et risque d’abdiquer officiellement lors du Clásico ce week-end.
En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée en quarts de finale après deux défaites serrées face au Bayern Munich. Si la saison s’achève sans titre pour la deuxième année consécutive, Arbeloa pourrait déjà être limogé.
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Une « ambiance explosive » au Real Madrid ?
De plus, selon plusieurs articles de presse, le climat interne au sein du club madrilène aurait atteint son plus bas niveau. Le Mundo Deportivo évoque même une « ambiance explosive » dans le vestiaire du Real, sans qu’aucune accalmie ne soit en vue.
« Le vestiaire des Merengues est devenu une véritable poudrière », pouvait-on lire dans l’article. Des frictions persistantes entre les joueurs et un malaise croissant vis-à-vis du travail d’Arbeloa sont évoqués depuis plusieurs semaines. Les stars Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham seraient même pointés du doigt pour leur rôle dans cette zizanie.
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Qui prendra la relève d’Álvaro Arbeloa ?
Zinédine Zidane a été lié au Real Madrid en tant que joueur de 2001 à 2016, puis en tant qu’entraîneur de 2016 à 2018 et de 2019 à 2021. Sous son égide, les Merengues ont notamment conquéri trois Ligues des champions consécutives. Depuis son départ, le technicien français reste sans club.
Selon plusieurs sources concordantes, la direction madrilène cherche activement un successeur à Arbeloa, lui-même arrivé en début d’année pour remplacer Xabi Alonso. D’après The Athletic, le président Florentino Pérez pencherait pour José Mourinho afin de rétablir la discipline au sein d’un effectif en pleine déroute. L’intéressé a récemment balayé la rumeur d’un revers de main, précisant que « personne au Real Madrid » ne l’avait contacté.
D’autres noms circulent, tels que l’ex-sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, Jürgen Klopp ou Massimiliano Allegri.