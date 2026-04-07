Un autre jeune talent du Real Madrid en route pour Côme ? Cesc Fàbregas souhaite faire venir un troisième produit du centre de formation en Serie A après les succès de Nico Paz et Jacobo Ramón

La principale source d'inspiration de cette stratégie réside sans aucun doute dans l'impact immédiat de Paz, qui a quitté le Bernabéu en 2024 pour un montant estimé à 6 millions d'euros et s'est immédiatement imposé comme une figure centrale. Son évolution est mise en évidence par ses statistiques phénoménales cette saison, avec 11 buts et 6 passes décisives en 34 apparitions. À ses côtés, Ramon a également joué un rôle crucial dans ce vivier de talents. Arrivé en juillet dernier pour 2,5 millions d'euros, le joueur de 21 ans s'est imposé en défense, avec 30 apparitions et deux buts à son actif. Madrid insiste généralement pour conserver 50 % des droits économiques d'un joueur, s'assurant ainsi de bénéficier de toute future prime de transfert.

Le Real Madrid a été impressionné par l'ascension de Paz vers la célébrité en Serie A et serait prêt à le ramener dans la capitale espagnole, grâce à une clause de rachat qui lui permet de le récupérer pour un montant modique. Côme espère toutefois renégocier cette clause afin de s'assurer de recevoir une somme plus proche de sa valeur marchande.