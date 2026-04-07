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Un autre jeune talent du Real Madrid en route pour Côme ? Cesc Fàbregas souhaite faire venir un troisième produit du centre de formation en Serie A après les succès de Nico Paz et Jacobo Ramón
À la recherche de la prochaine star espagnole
Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Côme aurait jeté son dévolu sur cet ailier pour renforcer ses options offensives. Le club italien continue de s'appuyer fortement sur le vivier de talents de Valdebebas, sa stratégie de recrutement étant axée sur le développement de jeunes espoirs à fort potentiel. Le joueur de 19 ans a fait beaucoup parler de lui cette saison, totalisant 36 apparitions toutes compétitions confondues avec les équipes de jeunes et les réserves. Ses performances lui ont valu d'être appelé en équipe première, où il a récemment délivré une passe décisive lors du récent match contre Elche, lors de sa seule apparition en équipe première pour ses débuts le 14 mars.
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Le lien entre Madrid et l'Italie
Ce transfert potentiel n'est pas un cas isolé, mais s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de plus en plus étroit entre le club italien de première division et le géant espagnol. Fabregas a déjà remporté un immense succès en intégrant d'anciens jeunes des Blancos dans son dispositif tactique. Il a démontré que la formation technique dispensée à La Fabrica s'adapte parfaitement aux exigences rigoureuses de la Serie A.
Le jeune joueur s'est épanoui dans ce système, brillant avec quatre buts en 28 matches pour le Castilla. De plus, il a dominé l'UEFA Youth League, marquant deux buts en seulement sept rencontres. En offrant un parcours clair vers le football professionnel, le club s'est brillamment positionné.
S'inspirer d'un modèle qui a fait ses preuves
La principale source d'inspiration de cette stratégie réside sans aucun doute dans l'impact immédiat de Paz, qui a quitté le Bernabéu en 2024 pour un montant estimé à 6 millions d'euros et s'est immédiatement imposé comme une figure centrale. Son évolution est mise en évidence par ses statistiques phénoménales cette saison, avec 11 buts et 6 passes décisives en 34 apparitions. À ses côtés, Ramon a également joué un rôle crucial dans ce vivier de talents. Arrivé en juillet dernier pour 2,5 millions d'euros, le joueur de 21 ans s'est imposé en défense, avec 30 apparitions et deux buts à son actif. Madrid insiste généralement pour conserver 50 % des droits économiques d'un joueur, s'assurant ainsi de bénéficier de toute future prime de transfert.
Le Real Madrid a été impressionné par l'ascension de Paz vers la célébrité en Serie A et serait prêt à le ramener dans la capitale espagnole, grâce à une clause de rachat qui lui permet de le récupérer pour un montant modique. Côme espère toutefois renégocier cette clause afin de s'assurer de recevoir une somme plus proche de sa valeur marchande.
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Ce que l'avenir nous réserve
À l'avenir, la concrétisation de ce transfert permettrait de consolider davantage la position de Côme en tant que nouvelle destination de choix pour la jeune élite européenne. Si l'entraîneur parvient à recruter ce joueur, le club aura une réelle opportunité de se battre régulièrement pour les premières places du classement. Pour le jeune ailier, une adaptation rapide sera absolument cruciale s'il veut imiter le remarquable succès de ses prédécesseurs en Italie et poursuivre son ascension fulgurante dans le monde professionnel.