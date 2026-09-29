Le Real Madrid s'est imposé comme un prétendant sérieux à la signature de van Dijk, dont l'avenir à Liverpool reste entouré d'incertitude. Le défenseur néerlandais expérimenté, aujourd'hui âgé de 35 ans, approche des dernières étapes de son contrat actuel à Anfield, qui doit expirer à l'été 2027.

Selon Mundo Deportivo, le club de Premier League n'a pas encore présenté d'offre formelle de prolongation à son capitaine, ce qui alimente les suggestions selon lesquelles il pourrait être autorisé à partir libre à la fin de son engagement.

Pour Florentino Perez et les dirigeants madrilènes, la perspective de s'attacher l'un des défenseurs les plus titrés au monde sans indemnité de transfert est une opportunité trop belle pour être ignorée. Le club a fait évoluer sa stratégie de recrutement ces dernières années, en misant fortement sur des joueurs de renom libres afin de renforcer la profondeur de son effectif tout en maîtrisant ses ressources financières.