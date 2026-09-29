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Un autre coup Konate ? Le Real Madrid envisage Virgil van Dijk comme potentiel agent libre après l’émergence de la situation contractuelle du défenseur de Liverpool
Madrid vise un raid sur Liverpool
Le Real Madrid s'est imposé comme un prétendant sérieux à la signature de van Dijk, dont l'avenir à Liverpool reste entouré d'incertitude. Le défenseur néerlandais expérimenté, aujourd'hui âgé de 35 ans, approche des dernières étapes de son contrat actuel à Anfield, qui doit expirer à l'été 2027.
Selon Mundo Deportivo, le club de Premier League n'a pas encore présenté d'offre formelle de prolongation à son capitaine, ce qui alimente les suggestions selon lesquelles il pourrait être autorisé à partir libre à la fin de son engagement.
Pour Florentino Perez et les dirigeants madrilènes, la perspective de s'attacher l'un des défenseurs les plus titrés au monde sans indemnité de transfert est une opportunité trop belle pour être ignorée. Le club a fait évoluer sa stratégie de recrutement ces dernières années, en misant fortement sur des joueurs de renom libres afin de renforcer la profondeur de son effectif tout en maîtrisant ses ressources financières.
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Répéter la formule Konate
La logique derrière l’intérêt du Real Madrid découle de l’acquisition réussie d’Ibrahima Konate plus tôt cet été. Le Français a lui aussi quitté le Merseyside pour le Santiago Bernabeu en transfert libre, et le géant espagnol estime pouvoir réussir un coup similaire avec son ancien partenaire en défense.
Après avoir déjà intégré un ancien pilier de Liverpool à son secteur défensif, faire venir Van Dijk offrirait un sentiment immédiat de familiarité et d’automatismes dans l’axe de la défense. Cette continuité tactique est considérée comme un avantage majeur pour Jose Mourinho, qui cherche à maintenir la domination du Real Madrid sur la scène nationale comme en compétitions européennes.
Van Dijk pourrait combler le vide défensif qui se profile
L’intérêt pour Van Dijk ne relève pas uniquement du sentiment ; il s’agit d’une démarche calculée pour combler des manques qui se profilent dans l’effectif. Le contrat actuel d’Antonio Rudiger approchant lui aussi de son terme dans un avenir proche, le club a besoin d’un remplaçant de haut niveau capable d’être performant immédiatement.
Le pedigree de Van Dijk est sans égal, lui qui a terminé deuxième du Ballon d’Or 2019 et remporté tous les trophées majeurs possibles durant son passage en Angleterre. Malgré son âge, sa lecture du jeu et sa présence physique restent d’élite, ce qui fait de lui un candidat idéal pour un rôle de renfort à court terme dans la capitale espagnole, où la pression du résultat est constante.
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L’hésitation de Flick au FC Barcelone
Si le Real Madrid semble intéressé par le vétéran, son grand rival, le FC Barcelone, aurait adopté une position différente. Bien que le joueur ait été proposé au club catalan comme une solution potentielle à ses propres besoins défensifs, l'entraîneur Hansi Flick n'est pas convaincu par cette option. Le technicien allemand serait concentré sur un projet axé sur la jeunesse et craint que l'intégration d'un joueur de 36 ans dans l'effectif ne freine le développement des talents émergents issus de l'académie de la Masia. Flick craint que la signature d'un vétéran de cette envergure ne réduise le temps de jeu des jeunes joueurs.
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