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Un autre Callum Hudson-Odoi ! Où s’intègre Estevao dans le système de Chelsea ? L’inquiétude du rôle de piston soulevée par la légende des Blues Gus Poyet
« Messinho » a impressionné après avoir bouclé son transfert en Premier League
Les supporters de Chelsea ont rapidement adopté Estevao la saison dernière après l’avoir vu boucler un transfert à prix d’or en provenance de Palmeiras après avoir fêté ses 18 ans. Le talentueux Sud-Américain avait été surnommé « Messinho » (Petit Messi) en raison de la magie capable de faire basculer un match dans son jeu.
Toute l’étendue de cette palette s’est affichée avant qu’une malheureuse blessure aux ischio-jambiers ne mette fin à sa première saison dans l’ouest de Londres, ainsi qu’à ses rêves de Coupe du monde 2026. Il a inscrit huit buts en 36 apparitions et a souvent fait lever les supporters de leur siège.
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Chelsea privilégie désormais un système sans ailier sous les ordres d'Alonso
On s’attendait cette fois encore à voir la même chose, après s’être pleinement adapté aux exigences de la vie en Premier League, mais un nouveau changement sur le banc a entraîné une évolution dans l’approche. Xabi Alonso est désormais aux commandes sur le plan tactique et privilégie un système en 3-4-3.
Avec les internationaux anglais Cole Palmer et Morgan Rogers occupant les deux postes de numéro 10 derrière l’attaquant brésilien Joao Pedro, il n’y a pas de place dans ce onze pour des ailiers de métier. Estevao a semblé le plus à l’aise sur le flanc droit.
Alonso a déjà fait preuve de créativité, alignant des arrière droits au milieu de terrain axial et demandant à l’attaquant portugais Pedro Neto d’évoluer au poste de piston. L’ancien joueur de Chelsea Hudson-Odoi s’était déjà vu demander, par Thomas Tuchel, d’opérer un changement similaire avant de finalement quitter le club.
Estevao aura-t-il un rôle important à jouer pour Chelsea ?
Estevao ne voudra pas assumer de tâches défensives, car ses points forts résident dans sa capacité à se projeter vers l’avant. Interrogé sur le fait de savoir si le développement du joueur de 19 ans pourrait être freiné s’il n’est pas utilisé correctement, l’ancien joueur de Chelsea Poyet, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « À 100 %. Mais c’est aussi arrivé avec Hudson-Odoi, vous savez ? Vous vous souvenez quand Tuchel a essayé de jouer avec cinq derrière, puis qu’il a fait jouer des ailiers au poste de piston ? Et on sait que pour Hudson-Odoi, aucune chance. Et ensuite il est parti. Il est parti parce qu’il ne voulait pas jouer piston. C’était un ailier.
« Et pendant un moment, je suis content que cela ne soit pas encore arrivé. Pendant un moment, mais ensuite j’ai pensé la même chose pour Neto. Je ne l’ai pas vu très heureux. Vous savez, l’autre jour, on a vu Reece James le faire venir et lui dire : “reviens, mon ami, tu es piston”. Et lui pense probablement : “je dois jouer là parce que si je ne joue pas là, je ne joue pas”. Voilà la situation.
« Mais oui, ils doivent s’adapter. Et c’est quelque chose à quoi Xabi va maintenant devoir réfléchir. Clairement en travaillant sur le plan offensif, à 100 %.
« Je veux dire, les buts qu’ils ont marqués sont incroyables et les occasions qu’ils ont créées sont spectaculaires. Clairement aussi, il ne travaille pas en défense. Trop de buts encaissés en deux matches. C’est ça, l’équilibre. Tant que vous gagnez 4-3, tout le monde est content. Dès que vous commencez à perdre 3-2, ils disent : “oh, ils ont encaissé trop de buts”. Ils en ont encaissé trois aussi ! Donc on verra. »
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Calendrier de Chelsea 2026-2027 : déplacement à Arsenal à venir
Estevao a eu droit à sept minutes en sortie de banc, à la place de Palmer, lors de la victoire 3-2 de Chelsea dans le derby face au voisin Fulham pour l’ouverture de la saison, avant d’être titularisé lors du succès contre Luton au deuxième tour de la Carabao Cup.
Il devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent cette saison, au vu de l’estime dans laquelle il est tenu, mais pourrait avoir du mal à déloger Palmer et Rogers et ne se verra pas aligné au poste de piston, ce qui signifie qu’Alonso fait face à un certain défi quand il s’agit de garder tout le monde satisfait.
Chelsea, avec six points au compteur en Premier League jusqu’à présent et avec le gardien champion du monde Emi Martinez recruté pour tenter de colmater les brèches défensives, sera de retour en action dimanche avec un déplacement compliqué chez Arsenal, champion en titre.
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