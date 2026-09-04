Estevao ne voudra pas assumer de tâches défensives, car ses points forts résident dans sa capacité à se projeter vers l’avant. Interrogé sur le fait de savoir si le développement du joueur de 19 ans pourrait être freiné s’il n’est pas utilisé correctement, l’ancien joueur de Chelsea Poyet, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « À 100 %. Mais c’est aussi arrivé avec Hudson-Odoi, vous savez ? Vous vous souvenez quand Tuchel a essayé de jouer avec cinq derrière, puis qu’il a fait jouer des ailiers au poste de piston ? Et on sait que pour Hudson-Odoi, aucune chance. Et ensuite il est parti. Il est parti parce qu’il ne voulait pas jouer piston. C’était un ailier.

« Et pendant un moment, je suis content que cela ne soit pas encore arrivé. Pendant un moment, mais ensuite j’ai pensé la même chose pour Neto. Je ne l’ai pas vu très heureux. Vous savez, l’autre jour, on a vu Reece James le faire venir et lui dire : “reviens, mon ami, tu es piston”. Et lui pense probablement : “je dois jouer là parce que si je ne joue pas là, je ne joue pas”. Voilà la situation.

« Mais oui, ils doivent s’adapter. Et c’est quelque chose à quoi Xabi va maintenant devoir réfléchir. Clairement en travaillant sur le plan offensif, à 100 %.

« Je veux dire, les buts qu’ils ont marqués sont incroyables et les occasions qu’ils ont créées sont spectaculaires. Clairement aussi, il ne travaille pas en défense. Trop de buts encaissés en deux matches. C’est ça, l’équilibre. Tant que vous gagnez 4-3, tout le monde est content. Dès que vous commencez à perdre 3-2, ils disent : “oh, ils ont encaissé trop de buts”. Ils en ont encaissé trois aussi ! Donc on verra. »