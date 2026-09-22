S’adressant à ESPN, Mac Allister a expliqué l’immense appréciation de l’effectif pour son talisman. « Les mots pour Messi sont toujours les mêmes : de la gratitude, et la prise de conscience qu’il n’y en aura jamais un autre comme lui », a-t-il déclaré. « Nous avons énormément apprécié notre temps passé avec lui. Nous lui sommes également reconnaissants pour tout ce qu’il nous a aidés à gagner. Ce sera à coup sûr un moment très émouvant. »

Le milieu de terrain a souligné que la sélection nationale devra s’adapter tactiquement une fois que son capitaine se retirera. « Ce sera un processus différent avec l’arrivée de nouveaux joueurs », a-t-il expliqué. « Nous devons commencer à réaliser que le meilleur joueur du monde, celui qui faisait toute la différence, ne sera plus là, et que nous devrons devenir plus forts en tant qu’équipe. »

Interrogé sur les chances de Messi de remporter le Ballon d’Or, Mac Allister a affiché sa confiance envers son compatriote. « En tant qu’Argentins, nous aimerions que Messi le gagne. Il a réalisé une Coupe du monde incroyable et je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas l’obtenir », a-t-il ajouté. « Nous savons tous que Leo a toujours fait passer l’équipe avant les accomplissements individuels, donc ce ne serait pas quelque chose de très important pour lui. »



