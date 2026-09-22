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Un autre Ballon d'Or pour le GOAT ! Alexis Mac Allister soutient Lionel Messi pour davantage de gloire individuelle alors que l'Argentine se prépare à la vie après son capitaine talismanique
Préparer l’après-Leo
Messi approche de la fin de son illustre carrière internationale, laissant l’Argentine face à la tâche intimidante de remplacer le plus grand joueur de son histoire. L’attaquant de 39 ans partira en tant que joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire de la sélection, avec 125 buts en 207 sélections pour le vainqueur de la Coupe du monde 2022.
Mac Allister reconnaît l’immense vide que son capitaine laissera derrière lui, soulignant que l’équipe nationale doit se préparer à une nouvelle ère difficile une fois que l’attaquant légendaire se retirera officiellement.
- AFP
Un soutien pour le Ballon d'Or et la réalité de l'effectif
S’adressant à ESPN, Mac Allister a expliqué l’immense appréciation de l’effectif pour son talisman. « Les mots pour Messi sont toujours les mêmes : de la gratitude, et la prise de conscience qu’il n’y en aura jamais un autre comme lui », a-t-il déclaré. « Nous avons énormément apprécié notre temps passé avec lui. Nous lui sommes également reconnaissants pour tout ce qu’il nous a aidés à gagner. Ce sera à coup sûr un moment très émouvant. »
Le milieu de terrain a souligné que la sélection nationale devra s’adapter tactiquement une fois que son capitaine se retirera. « Ce sera un processus différent avec l’arrivée de nouveaux joueurs », a-t-il expliqué. « Nous devons commencer à réaliser que le meilleur joueur du monde, celui qui faisait toute la différence, ne sera plus là, et que nous devrons devenir plus forts en tant qu’équipe. »
Interrogé sur les chances de Messi de remporter le Ballon d’Or, Mac Allister a affiché sa confiance envers son compatriote. « En tant qu’Argentins, nous aimerions que Messi le gagne. Il a réalisé une Coupe du monde incroyable et je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas l’obtenir », a-t-il ajouté. « Nous savons tous que Leo a toujours fait passer l’équipe avant les accomplissements individuels, donc ce ne serait pas quelque chose de très important pour lui. »
L’incertitude autour du contrat à Anfield
Loin de ses obligations internationales, Mac Allister fait face à une incertitude concernant sa carrière en club. Le milieu de terrain avait précédemment admis être déçu que Liverpool ne lui ait pas proposé de prolongation de contrat, surtout après que ses collègues du milieu Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai ont obtenu de nouveaux contrats.
Malgré des opportunités de quitter Anfield durant l'été qu'il n'a pas saisies, il reste incertain quant à la suite. « Il n'y a encore aucune décision ferme. Il me reste encore deux ans de contrat », a expliqué Mac Allister. « Comme je l'ai dit, je vais tout donner. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là ; il y a beaucoup d'options. »
Il a affiché une vision positive de son passage sur le Merseyside, en ajoutant : « J'espère que ce sera pour plus d'années, mais si ce n'est que deux, je devrai en profiter avec ma famille, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde. »
- IPS
Retour à l’action sur la scène nationale
À l’issue de l’actuelle trêve internationale, Mac Allister se reconcentrera sur le football de club. Liverpool doit accueillir Manchester City pour un choc crucial à Anfield le 11 octobre. Le milieu de terrain aura à cœur de mettre de côté ses inquiétudes contractuelles et de livrer une solide performance à son retour aux affaires nationales.
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