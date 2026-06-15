Mir a été condamné à huit ans et demi de prison pour agression sexuelle et coups et blessures sur une jeune femme. Ce jugement, prononcé par le tribunal provincial de Valence, fait suite à un incident survenu au domicile du joueur en août 2024. Malgré la sévérité de la peine, l’attaquant a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour affirmer qu’il ne partage pas le verdict.

Dans un communiqué publié sur Instagram, l’attaquant a affirmé ne « pas être d’accord avec la sentence » et annoncé que son équipe juridique ferait appel « dans les prochains jours ». Malgré les conclusions du tribunal, l’ancien joueur des Wolves et de Valence reste combatif : « Je continue de croire en la justice. »