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Un attaquant de la Liga a annoncé qu’il ferait appel de sa condamnation pour viol, après avoir été condamné à plus de huit ans de prison
Mir clame toujours son innocence malgré la lourde sanction prononcée à son encontre.
Mir a été condamné à huit ans et demi de prison pour agression sexuelle et coups et blessures sur une jeune femme. Ce jugement, prononcé par le tribunal provincial de Valence, fait suite à un incident survenu au domicile du joueur en août 2024. Malgré la sévérité de la peine, l’attaquant a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour affirmer qu’il ne partage pas le verdict.
Dans un communiqué publié sur Instagram, l’attaquant a affirmé ne « pas être d’accord avec la sentence » et annoncé que son équipe juridique ferait appel « dans les prochains jours ». Malgré les conclusions du tribunal, l’ancien joueur des Wolves et de Valence reste combatif : « Je continue de croire en la justice. »
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Détails graphiques de l’incident de 2024
Selon les termes du jugement, il est établi que, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2024, Mir et un ami ont rencontré deux femmes dans une discothèque de Valence avant de se rendre à la villa du joueur à Betera. Le tribunal considère que Mir a agressé sexuellement l’une d’elles, d’abord au bord de la piscine puis dans une salle de bains. La victime a livré un témoignage poignant, affirmant qu’elle pleurait, avait du mal à respirer et suppliait le joueur de s’arrêter, en vain.
Le tribunal a jugé les preuves « irréfutables », s’appuyant sur les témoignages cohérents et précis des victimes. Outre la peine d’emprisonnement, Mir devra verser 64 000 € de dommages-intérêts à la victime et respecter une interdiction de contact et une zone d’exclusion de 500 mètres autour d’elle et de sa famille pendant dix ans. À sa sortie de prison, il restera sous surveillance pendant sept ans.
Les clubs réagissent à la décision de justice
Les répercussions juridiques placent Séville et Elche dans une position délicate. Prêté à Elche la saison passée, Mir était sur le terrain lorsque le procès s’est tenu ; le club s’est immédiatement distancé de l’affaire, souhaitant d’abord examiner minutieusement l’ensemble des documents juridiques. Il a indiqué avoir découvert le verdict par les médias et refuse pour l’instant de se prononcer officiellement, attendant une analyse rigoureuse du dossier.
Alors que le dossier monte vers la Cour suprême, l’avenir professionnel du joueur de 29 ans demeure incertain. L’attaquant s’était défendu au cours du procès, affirmant que « tout était consensuel » et que la soirée s’était déroulée ainsi. Le juge a toutefois rejeté cette version pour privilégier le récit de la victime, étayé par les déclarations recueillies juste après les faits par la Garde civile.
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La bataille juridique se poursuit devant la Cour suprême
L'équipe d'avocats de Mir place désormais tous ses espoirs dans un recours devant la Cour suprême afin de faire annuler cette longue peine d'emprisonnement. Un deuxième accusé, Pablo Jara, a également été condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle et atteintes à l'intégrité morale commises au cours de la même nuit. La victime de Jara aurait été poussée hors de la villa et laissée dans la rue à moitié nue après l'agression.