Le nom de Jesus figurait dans les rapports des recruteurs du Barça depuis plus d'une décennie, plus précisément depuis son passage à Palmeiras avant son transfert à Manchester City en 2016, mais l'intérêt du club à son égard cet été s'inscrit dans un cadre différent.

En début d'été, le Barça avait établi une liste élargie comprenant plusieurs noms, dans l'éventualité d'un départ de Lewandowski et de Torres. Alvarez constituait alors la priorité, en parallèle de la recherche d'un attaquant capable de tenir un rôle différent au sein de l'effectif.

Le Barça a recruté durant l'été Anthony Gordon et Karim Adeyemi pour renforcer les côtés, ces deux joueurs pouvant également évoluer dans l'axe en cas de besoin, tandis que le club a étudié d'autres options offensives, parmi lesquelles Lautaro Martinez et Junior Kroupi.

Mais l'obstination de l'Atlético Madrid à refuser de vendre Alvarez au Barça a poussé Deco à activer le plan B, d'autant que Flick avait besoin d'un nouvel attaquant.

Le Barça a également étudié la possibilité de recruter Nicolo Tresoldi du Club Bruges, mais les exigences financières élevées du club belge, qui atteignaient environ 50 millions d'euros selon la presse, ont accéléré le mouvement vers Jesus.

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L'attaquant brésilien a déclaré : « Tout est allé très vite. Il y a une semaine seulement, j'ai reçu un message m'indiquant que le transfert pouvait se faire. »

Et d'ajouter : « Cela ne me dérange pas d'être l'option de rechange à Alvarez. Je n'ai aucun problème avec ça. J'ai eu l'opportunité de jouer pour le Barça, une opportunité qui s'était présentée à moi il y a 10 ans, et aujourd'hui la vie me l'offre à nouveau. »