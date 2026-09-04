Flick estime que Jesus possède les caractéristiques qui correspondent parfaitement à son style de jeu, notamment dans le pressing haut.
Le technicien allemand a déclaré après la victoire face au Rayo Vallecano sur le score de 5-2 : « J'ai été un peu surpris qu'il y ait eu la possibilité de le recruter. Je l'apprécie énormément et j'aime sa façon de jouer au football. Il correspond à notre style, et je pense qu'il est capable de beaucoup nous aider. »
Le style de Flick repose sur un pressing intense à partir de la ligne offensive, l'un des principaux points forts de Jesus tout au long de sa carrière.
L'entraîneur espagnol Pep Guardiola avait déjà salué les qualités de Jesus dans ce domaine lors de leur collaboration à Manchester City, considérant que l'attaquant brésilien fait partie des meilleurs joueurs lorsqu'il s'agit de presser et d'aider l'équipe à récupérer le ballon dans des zones avancées.
Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a lui aussi loué sa capacité à mettre la pression sur les adversaires et à les pousser à commettre des erreurs.
Les chiffres du réseau ESPN révèlent un aspect de ce rôle : Jesus a récupéré le ballon en moyenne 3,64 fois toutes les 90 minutes au cours des 84 matchs qu'il a disputés en Premier League anglaise avec Arsenal, un ratio qui a atteint 4,06 fois la saison dernière sur 14 matchs, après son retour d'une blessure au ligament croisé.
En revanche, Álvarez affiche une moyenne de 2,57 ballons récupérés toutes les 90 minutes depuis son transfert en Liga espagnole avec l'Atlético de Madrid.
Quant aux attaquants du Barça la saison dernière, leurs chiffres se sont révélés inférieurs dans ce domaine, Lewandowski affichant une moyenne de 1,68 ballon récupéré toutes les 90 minutes en Liga espagnole, contre 1,64 pour Ferran Torres.