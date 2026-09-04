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Loai Mohamed

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Un atout qui lui donne l'avantage sur Álvarez : pourquoi Flick s'est-il tourné vers Gesus, « la vieille arme de Guardiola » ?

FEATURES
H. Flick
J. Alvarez
G. Jesus
P. Guardiola
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La nouvelle recrue correspond au style de l'entraîneur allemand : va-t-elle porter ses fruits ?

Dans l'un des transferts les plus surprenants de la dernière journée du mercato, le Barça a bouclé le recrutement du Brésilien Gabriel Jesus en provenance d'Arsenal, pour un montant initial de 10 millions d'euros et un contrat de trois ans.

L'arrivée de Jesus offre à l'entraîneur Hansi Flick un véritable avant-centre supplémentaire, alors qu'il devait renforcer ce poste après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres durant l'été.

  • Álvarez était le premier choix

    Jesus n'était pas la priorité numéro un du Barça, le club catalan ayant placé l'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, en tête de ses priorités pour renforcer sa ligne offensive.

    Mais l'attachement de l'Atlético Madrid à son joueur et son refus d'entamer des négociations avec le Barça ont contraint la direction sportive, menée par Deco, à chercher des alternatives durant les derniers jours du mercato.

    Alors que Raphinha assurait le rôle d'attaquant à titre provisoire, avec le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim comme autre option, Flick souhaitait toujours recruter un avant-centre capable de combler le vide laissé par les départs de Lewandowski et Torres.

    Le Barça cherchait un joueur qui n'exigerait pas nécessairement d'être titulaire en permanence, mais qui pourrait apporter des solutions variées face aux équipes misant sur un bloc défensif, offrir à ses coéquipiers une occasion de souffler, ou participer dans les dernières minutes lorsque l'équipe a besoin de marquer un but.

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  • Une vieille option de retour sur le devant de la scène

    Le nom de Jesus figurait dans les rapports des recruteurs du Barça depuis plus d'une décennie, plus précisément depuis son passage à Palmeiras avant son transfert à Manchester City en 2016, mais l'intérêt du club à son égard cet été s'inscrit dans un cadre différent.

    En début d'été, le Barça avait établi une liste élargie comprenant plusieurs noms, dans l'éventualité d'un départ de Lewandowski et de Torres. Alvarez constituait alors la priorité, en parallèle de la recherche d'un attaquant capable de tenir un rôle différent au sein de l'effectif.

    Le Barça a recruté durant l'été Anthony Gordon et Karim Adeyemi pour renforcer les côtés, ces deux joueurs pouvant également évoluer dans l'axe en cas de besoin, tandis que le club a étudié d'autres options offensives, parmi lesquelles Lautaro Martinez et Junior Kroupi.

    Mais l'obstination de l'Atlético Madrid à refuser de vendre Alvarez au Barça a poussé Deco à activer le plan B, d'autant que Flick avait besoin d'un nouvel attaquant.

    Le Barça a également étudié la possibilité de recruter Nicolo Tresoldi du Club Bruges, mais les exigences financières élevées du club belge, qui atteignaient environ 50 millions d'euros selon la presse, ont accéléré le mouvement vers Jesus.

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    Surprise : le Barça a refusé de recruter ce joueur pour Jesus

    L'attaquant brésilien a déclaré : « Tout est allé très vite. Il y a une semaine seulement, j'ai reçu un message m'indiquant que le transfert pouvait se faire. »

    Et d'ajouter : « Cela ne me dérange pas d'être l'option de rechange à Alvarez. Je n'ai aucun problème avec ça. J'ai eu l'opportunité de jouer pour le Barça, une opportunité qui s'était présentée à moi il y a 10 ans, et aujourd'hui la vie me l'offre à nouveau. »

  • imago-sport-1082264603.jpgSergio Ros

    Pourquoi Jesus correspond-il au style de jeu de Flick ?

    Flick estime que Jesus possède les caractéristiques qui correspondent parfaitement à son style de jeu, notamment dans le pressing haut.

    Le technicien allemand a déclaré après la victoire face au Rayo Vallecano sur le score de 5-2 : « J'ai été un peu surpris qu'il y ait eu la possibilité de le recruter. Je l'apprécie énormément et j'aime sa façon de jouer au football. Il correspond à notre style, et je pense qu'il est capable de beaucoup nous aider. »

    Le style de Flick repose sur un pressing intense à partir de la ligne offensive, l'un des principaux points forts de Jesus tout au long de sa carrière.

    L'entraîneur espagnol Pep Guardiola avait déjà salué les qualités de Jesus dans ce domaine lors de leur collaboration à Manchester City, considérant que l'attaquant brésilien fait partie des meilleurs joueurs lorsqu'il s'agit de presser et d'aider l'équipe à récupérer le ballon dans des zones avancées.

    Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a lui aussi loué sa capacité à mettre la pression sur les adversaires et à les pousser à commettre des erreurs.

    Les chiffres du réseau ESPN révèlent un aspect de ce rôle : Jesus a récupéré le ballon en moyenne 3,64 fois toutes les 90 minutes au cours des 84 matchs qu'il a disputés en Premier League anglaise avec Arsenal, un ratio qui a atteint 4,06 fois la saison dernière sur 14 matchs, après son retour d'une blessure au ligament croisé.

    En revanche, Álvarez affiche une moyenne de 2,57 ballons récupérés toutes les 90 minutes depuis son transfert en Liga espagnole avec l'Atlético de Madrid.

    Quant aux attaquants du Barça la saison dernière, leurs chiffres se sont révélés inférieurs dans ce domaine, Lewandowski affichant une moyenne de 1,68 ballon récupéré toutes les 90 minutes en Liga espagnole, contre 1,64 pour Ferran Torres.

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  • Les statistiques offensives ne diffèrent pas beaucoup

    La ressemblance entre Jesus et Álvarez ne se limite pas au travail défensif et au pressing, puisque les chiffres révèlent une proximité également au niveau de la contribution offensive.

    Jesus a inscrit 21 buts et délivré 11 passes décisives durant son passage avec Arsenal en Premier League, avec une moyenne de 0,63 contribution décisive toutes les 90 minutes.

    Quant à Álvarez, il a marqué 25 buts et offert 8 passes décisives avec l'Atlético de Madrid, avec une moyenne de 0,67 contribution décisive toutes les 90 minutes.

    Malgré cela, des points d'interrogation subsistent quant à la condition physique de Jesus et à son niveau alors qu'il approche de ses 30 ans, en particulier après les problèmes de genou dont il a souffert, bien qu'il ait assuré s'être totalement rétabli.

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  • Le rêve du Barça avec Alvarez est-il terminé ?

    Malgré l'arrivée de Jesus, le Barça n'a pas renoncé à son intérêt pour Álvarez, puisque des sources proches du club, selon ESPN, indiquent que l'attaquant argentin restera une cible pour l'avenir.

    L'une de ces sources a déclaré : « Il y aura d'autres marchés des transferts. »

    Jesus a signé un contrat de 3 ans avec le Barça, alors que l'accord initial ne portait que sur deux saisons, un ajustement lié à la manière de répartir comptablement le coût du transfert.

    En revanche, le Barça continue de chercher, à long terme, un successeur à Lewandowski, qui a inscrit 120 buts en 4 ans avec le club.

    Deco déclarait en août : « Je pense que les recrues que nous avons faites nous offrent des solutions pour compenser le départ de Torres, mais compenser Lewandowski est bien plus difficile. Il n'est pas facile de remplacer un joueur comme lui. »

    Âgé de 26 ans, Álvarez rêvait de rejoindre le Barça, mais il s'est heurté au refus de négocier de l'Atlético Madrid, dans un contexte où son contrat court jusqu'en 2030.

    Et alors que l'intérêt du Barça pour Álvarez demeure, le club catalan a désormais l'occasion de tester Jesus au cours des prochains mois. Et si le Brésilien réussit, aux côtés de Raphinha, qui a marqué 5 buts lors de ses 3 premiers matchs comme attaquant cette saison, le Barça pourrait avoir moins besoin à l'avenir de dépenser jusqu'à 150 millions d'euros pour recruter un nouvel avant-centre.

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